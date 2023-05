Tín dụng BĐS: Vừa mở, vừa thắt

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng toàn ngành tính đến cuối tháng 5/2010 tăng khoảng 7,46% so với cuối năm trước. Trong đó, mức tăng trưởng tín dụng khu vực phi sản xuất (bao gồm cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay BĐS, cho vay tiêu dùng…) chỉ tăng 1,89% và chiếm 17 – 18% tổng dư nợ. Cụ thể, dư nợ cho vay BĐS là 192 nghìn tỷ đồng, tăng 4,54% so với đầu năm 2010; cho vay kinh doanh chứng khoán là 14 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm nay. Mức tăng trưởng này theo Ngân hàng Nhà nước là thấp hơn so với mức tăng trưởng chung của dư nợ tín dụng và chiếm 10% tổng dư nợ tín dụng toàn ngành trong 5 tháng đầu năm.