"Tôi muốn mua nhà giá rẻ, thưa thứ trưởng"

1. Nhưng tôi sẽ không làm phiền đến thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, dù mới tuần trước ông vừa trả lời truyền thông rằng: “Hiện nay, nguồn cung nhà giá rẻ là khá lớn nên sẽ không có chuyện người mua nhà phải trả tiền chênh như một số đồn đoán hay lo ngại của người dân… Hiện nay một số dự án nhà thương mại bán giá rẻ, nhưng phải trả chênh là do chúng ta dại dột lao vào đấy chứ, trên thị trường thiếu gì nhà 11 triệu/m2. Nếu muốn mua nhà 11 triệu/m2, tôi giới thiệu cho, thiếu gì”.

Khẩu khí của ông ấy rất thẳng thắn và chắc chắn, nếu có gọi chắc ông sẽ không từ chối.

Nhưng, có lặn lội thì mới thấy, căn hộ chung cư 11 triệu đồng/m2 ở Hà Nội không “thiếu gì” với thứ trưởng Nam lại “quá thiếu” với người dân. Ngoại trừ một dự án Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) của Công ty Xây dựng tư nhân Lai Châu số 1, và không phải căn nào cũng có giá 10 triệu đồng/m2; còn những dự án rẻ nhất nếu sắp hoàn thành cũng không có giá dưới 15 triệu đồng, còn mới khởi công thì cũng chẳng có cái giá 11 triệu đồng/m2. Tất nhiên, không kể những dự án thuộc “Hà Nội mở rộng”, cách trung tâm tới 15 – 25 km và sẽ phải dậy từ 5 – 6h sáng nếu không muốn trễ giờ đi làm.



Không phải căn hộ nào trong khu Đại Thanh cũng có giá 10 triệu đồng/m2.

Tôi sẽ không làm phiền thứ trưởng vì ông ấy nói vậy nhưng không thấy công bố số điện thoại cá nhân, e-mail của mình, “người có nhu cầu” không biết phải tìm ông ấy ở đâu? Và giả hoặc sau này có công bố cách thức liên lạc thì với hàng trăm ngàn, hàng triệu người đang có nhu cầu mua nhà giá rẻ không thuộc diện nhà ở xã hội liên tục quấy quả ngày đêm, không biết ông ấy có còn nghe máy nữa không?

Tôi cũng sẽ không liên hệ với ông ấy bất chấp đang điên cuồng mong muốn sở hữu một căn hộ của mình vì chợt thấy thẹn, sao mình lại biến một ông thị lang một bộ thành “cò”, thành “người môi giới” (dù ông ấy không nhận chênh lệch) là sao? Dứt khoát không thể biến ông ấy thành một tay môi giới bất động sản!

2. Giữa muôn vàn lý do để không nên gọi điện thoại cho thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, chợt thấy thật buồn (cười): Đã nói bất động sản là một thị trường – tức là sự minh bạch và thuận mua vừa bán – thế mà phải nhờ đến cỡ một thứ trưởng giới thiệu mới tìm nổi!

Và cũng thật ngạc nhiên, tại sao Nhà nước sẵn sàng bỏ ra 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân vay vốn mua nhà với giá ưu đãi mà lại không thể trích ra vài triệu đồng để lập một website trực tuyến, nơi để công bố: Tên, địa chỉ, người chịu trách nhiệm giao dịch, giá bán mỗi căn hộ để người dân chủ động tìm kiếm thay vì phải nhờ đến một thứ trưởng giới thiệu.

Nếu mua được nhà giá 11 triệu đồng/m2, cách trung tâm không quá 30 phút đi làm, tôi sẽ xin tự nguyện bỏ tiền ra để lập một trang web như thế để tặng lại Bộ Xây dựng.

3. Và 11 triệu đồng/m2, nếu có, cũng đã thực sự rẻ chưa, thưa thứ trưởng? Rất rẻ, nếu so với đỉnh điểm của cơn sốt điên rồ những năm 2008 – 2010. Nhưng không hề chủ quan, có thể chứng minh rằng nó vẫn quá đắt so với đa số người dân đang mòn mỏi với mơ ước có một căn hộ tạm gọi là bình dân nhưng đàng hoàng.

GDP bình quân đầu người năm 2012 là 1.450 USD. Nhưng con số này, theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore. Trong khi giá nhà ở hai nước đầu tiên rẻ hơn Việt Nam rất nhiều.

Và trong con số bình quân ấy, không phải tất cả mọi người đều được nhận 1.450 USD/năm. Theo tính toán của TS Lê Duy Hiếu (Viện Kinh tế Việt Nam). Cả nước mới có 30% dân cư sống ở đô thị. Đây cũng là những đối tượng đang khao khát sở hữu một căn nhà nhất. Nhưng trong số này, 80% có thu nhập bình quân chỉ vào khoảng 850 USD/người/năm.

Vậy thưa thứ trưởng, 11 triệu đồng/m2 có thật sự rẻ so với họ? Tại sao cứ tính chuyện đắt hay rẻ trong khi quan trọng nhất là với giá nào và lãi suất ổn định trong bao lâu thì người dân mới có thể yên vay tiền mua nhà.