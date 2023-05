Tổng kết thị trường BĐS cho thuê quý III-2013: Căn hộ tầm trung và kho xưởng diễn biến tốt lên

Kết quả khảo sát của Batdongsan.com.vn về phân khúc văn phòng cho thuê cho thấy, trong quý III-2013 không có dự án mới nào được bổ sung thêm. Các nhà đầu tư chỉ tập trung vào dự án cũ nhưng tỷ lệ sàn trống vẫn gia tăng. Nguyên nhân trực tiếp là do nhu cầu thuê giảm, còn nguyên nhân sâu xa do sự tác động của nền kinh tế đã ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ lần lượt chọn phương án thuê nhà riêng làm văn phòng.

Văn phòng cho thuê thừa cung, thiếu cầu

Tại Tp.HCM, tình hình thị trường văn phòng cho thuê khá ảm đạm. Giá niêm yết đã giảm so với thời gian trước nhưng khách hàng thuê vẫn thương lượng để giảm xuống nữa, nhất là đối với đối tượng khách thuê là công ty lớn, thuê trên diện tích lớn, giá có thể giảm xuống 10-25%. Tại các quận 3, 4, 7, hàng loạt nhà đầu tư chấp nhận lỗ vốn để có khách hàng nhưng tình hình cũng không cải thiện được nhiều.

Tại Hà Nội, lượng khách có nhu cầu thuê văn phòng vẫn ở mức thấp như các quý trước. Các tòa văn phòng chuyên nghiệp có diện tích văn phòng 50 – 100m2 với mức giá cho thuê dao động từ 8-12 USD/m2 thì thu hút nhiều khách hàng hơn, tập trung ở các khu vực: Cầu Giấy, Ba Đình, tiếp đến là Đống Đa,Từ Liêm.

Các tòa nhà có diện tích mặt bằng nhỏ, từ 150 – 250m2, được nhiều khách hàng ưa chuộng, nhất là những tòa nhà mặt phố, được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng, giá thuê lại vừa phả ở các khu vực Phố Huế (Hai Bà Trưng), Đê La Thành (Đống Đa), Trung Kính (Cầu Giấy)…

Ông Chánh Bổn, Giám đốc doanh nghiệp Chánh Bổn Nha Trang – đơn vị sở hữu tòa nhà CHANHBON Building Nha Trang, cho biết: "Thị trường văn phòng cho thuê khá yếu kém, giá hạ nhiều, nếu trước đây giá cho thuê trên 10 USD/m2 thì giờ chỉ còn dưới 10 USD/m2. Nhiều dự án dù được đưa vào sử dụng từ quý I nhưng lượng sàn trống vẫn lớn, tỷ lệ giao dịch thành công thấp."

Nhằm thu hút khách thuê, các chủ dự án đã đưa ra nhiều ưu đãi cho khách thuê như tăng thời gian lắp đặt nội thất, tăng số lượng xe gửi hay giãn thời gian đóng tiền… Trước đây, khi thuê văn phòng đa số khách hàng sẽ phải đặt cọc 3 tháng và thanh toán trước ít nhất 3 – 6 tháng nhưng hiện tại số tiền đặt cọc có thể là 1 – 3 tháng tùy tòa văn phòng. Mặc dù vậy, phân khúc văn phòng cho thuê vẫn chưa hết khó, lượng văn phòng trống vẫn lớn do các công ty phá sản, sáp nhập nhiều.

Ở phân khúc căn hộ cho thuê, tình hình cũng không có gì khá hơn so với 6 tháng đầu năm, thị trường chưa có những chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, phân khúc này có bớt khó khăn hơn bởi lượng khách thuê đa dạng hơn, bên cạnh đó, nhiều khách thuê đã lựa chọn thuê nhà riêng làm văn phòng thay vì thuê tại các tòa nhà văn phòng để tiết giảm chi phí dịch vụ. Tại Hà Nội, căn hộ khu vực Trung Hòa-Nhân Chính với mức giá thuê dao động từ 600-700 USD/tháng và những căn hộ diện tích từ 80-100m2 tại các dự án 335 Cầu Giấy, Làng Quốc tế Thăng Long, 173 Xuân Thủy… với giá thuê từ 8-9tr/tháng được nhiều khách thuê lựa chọn, cả để ở và làm văn phòng.

Các căn hộ chung cư cao cấp và biệt thự do kén khách hơn nên tính thanh khoản vẫn thấp. Tại các quận Tân Bình, quận 7 (Tp.HCM) hay các khu công nghiệp, khu du lịch như Bình Dương, Nha Trang, các dự án cao cấp như LCG the Oasis I, II, III, Ruby Garden, Sunrise city thì chỉ thu hút được khách nước ngoài, khách Vip. Mặc dù giá giao dịch đã giảm đáng kể nhưng những khách hàng có thu nhập khá vẫn không có khả năng chi trả. Tương tự, một số dự án cao cấp như Royal City, Time City (Hà Nội) do giá cao từ 700 – 1000 USD/tháng nên ít khách thuê.

Riêng phân khúc kho xưởng, so với quý trước, lượng khách thuê vẫn tiếp tục ổn định, giao dịch tăng nhẹ và diễn biến khả quan hơn các phân khúc khác. Những kho xưởng từ 500-1000m2 được nhiều khách hàng quan tâm, chủ yếu là các doanh nghiệp trong nước. Đối với kho xưởng có diện tích 5.000-10.000m2 thì lượng khách quan tâm chủ yếu là khối doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài, phần đa là doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Kho xưởng được nhiều khách tìm thuê trong quý III

Mặt bằng kho xưởng cho thuê ở một số tỉnh lân cận Hà Nội như Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang thu hút nhiều doanh nghiệp tìm thuê hơn cả trong quý III này. Lý do là các tỉnh này có nhiều khu công nghiệp, mặt bằng kho xưởng lớn, đa dạng diện tích và giao thông thuận tiện. Chẳng hạn, tỉnh Hưng Yên có khu công nghiệp Phố Nối, Tân Quang, vừa tiện đường giao thông mà giá cả mặt bằng cho thuê khá hợp lý, dao động từ 36.000 – 40.000VND/m2/tháng đối với hệ thống kho xưởng tiêu chuẩn.

Ở Bắc Ninh có các khu công nghiệp lớn như Tiên Sơn, Yên Phong, Quế Võ, dù giá cho thuê có cao hơn so với kho xưởng tại Hưng Yên nhưng nhờ cơ sở hạ tầng tốt và phù hợp với nhiều ngành sản xuất nên cũng rất được khách quan tâm. Đặc biệt, các khu công nghiệp tại đây quy tụ rất nhiều doanh nghiệp sản xuất, trong đó có các công ty lớn như lớn Sam Sung, Cannon… nên kéo nhiều đối tác kinh doanh cũng tìm thuê mặt bằng tại khu vực này.

Hiện nay, có một số doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở nhà máy sản xuất cũng quan tâm đến một số vùng lân cận như Bắc Giang hay Vĩnh Phúc. Lợi thế cơ bản của các vùng này là điều kiện đầu tư, giá thuê mặt bằng và nhân công rẻ hơn. Mặt bằng tại các tỉnh này sẽ là điểm đến của một số doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc đang làm thủ tục đầu tư vào Việt Nam. Họ sẽ tiến hành các thủ tục xúc tiến đầu tư và tiến hành thuê xưởng trong cuối năm nay hoặc đầu năm 2014.

Dự báo từ nay cho đến hết năm, nhu cầu thuê kho gần các khu vực Hà Nội có thể sẽ tăng lên do dịp cuối năm lượng hàng hóa tiêu thụ lớn hơn nên nhu cầu về kho tăng.

Như vậy, so với quý I, II-2013, thị trường BĐS cho thuê quý III-2013 vẫn chuyển biến chậm chạp dù các dự án đã có những động thái như giảm giá, tăng tiện ích cho khách hàng từ các quý trước. Dự kiến, thị trường sẽ khởi sắc hơn khi kinh tế tốt lên, nhưng ít nhất cũng phải qua năm 2014, do vậy từ nay cho tới cuối năm, các phân khúc văn phòng vă căn hộ cao cấp cho thuê sẽ tiếp tục phải đương đầu với những khó khăn.

Mai Băng