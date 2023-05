Căn hộ cao cấp khởi động “cuộc chơi mới”

Sự thành công của phân khúc nhà bình dân trong năm 2014 đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến toàn cảnh thị trường, trong đó có phân khúc bất động sản cao cấp. Theo khảo sát của Ban Nghiên cứu thị trường Batdongsan.com.vn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ cuối năm 2014 đến đầu năm nay, rất nhiều dự án bất động sản được tái khởi động hoặc đầu tư xây mới và chào bán ra thị trường. Đơn cử, tại Tp.HCM có những dự án như: Ascott Waterfront SaiGon, The Land Mark, Masteri Thảo Điền, The Ascent, The EverRich, Sky Center, Docklands Sài Gòn… Còn tại thị trường Hà Nội, các chủ đầu tư cũng đang ráo riết khởi động lại phân khúc này để bước vào “cuộc đua mới” với các dự án tiêu biểu: Tràng An Complex, R6 Vinhomes Royal City , Imperia Garden, Vinhomes Riverside, CT2B Nghĩa Đô, Sun Square…

Đại diện một số đơn vị phân phối cho biết, trong tháng 1/2015, lượng thanh khoản tại các dự án tăng cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước, nhà đầu tư đã bắt đầu quay trở lại thị trường, giá cả bước vào thời kỳ ổn định. Tại phân khúc căn hộ cao cấp, những sản phẩm có mức giá trung bình từ 2-4 tỷ đồng được cho là phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận người mua.

Nguyên nhân khiến phân khúc bất động sản cao cấp “hồi sinh” trở lại, theo một số chuyên gia, là do giá bán căn hộ đã có sự điều chỉnh phù hợp hơn, chất lượng dự án được đầu tư nhiều hơn thay vì chạy theo số lượng như thời điểm “sốt” một vài năm trước. Sau giai đoạn thanh lọc, thị trường còn trụ lại những dự án của chủ đầu tư có tiềm lực tài chính, đảm bảo tiến độ, chất lượng căn hộ… giúp người mua có thêm niềm tin vào thị trường căn hộ cao cấp. Ngoài ra, nền kinh tế vĩ mô đang có những thay đổi tích cực, thu nhập của người dân tại các thành phố lớn đã được cải thiện cũng là yếu tố góp phần tăng sức cầu cho phân khúc này. Không chỉ người mua ở thực, nhà đầu tư cũng đang nhắm tới phân khúc căn hộ cao cấp vì có thể dễ dàng kiếm lời hơn. Nhiều chuyên gia khẳng định, trong năm 2015, phân khúc BĐS cao cấp có khả năng sinh lời từ 15-20%.

Phân khúc BĐS cao cấp đón nhận nhiều tín hiệu lạc quan. Ảnh minh họa

Căn hộ giá rẻ: Doanh nghiệp “găm hàng”

Tiếp tục đà phát triển trong năm 2014, dự báo năm 2015, căn hộ giá rẻ vẫn sẽ là phân khúc dẫn dắt thị trường, thu hút lượng khách quan tâm lớn bởi giá cả phù hợp với đại bộ phận người mua. Vì thế, nhằm tạo hấp lực cho dự án, nhiều doanh nghiệp đã “găm hàng” chờ qua Tết Nguyên Đán – thời điểm được cho là có lượng giao dịch sôi động nhất trong năm. Đây chính là nguyên nhân khiến trong tháng 1, phân khúc này chỉ có một số ít dự án chào bán. Tại thị trường Hà Nội, một số sự kiện mở bán đáng chú ý là dự án PCC1 Complex, Chung cư 89 Phùng Hưng… Tại Tp.HCM có Hưng Ngân Garden, The CBD Premium Home, CitiHome,… Theo khảo sát, lượng giao dịch tại những dự án này rất khả quan, hầu hết đều có lượng khách đăng ký mua hơn 50% tổng số căn được rao bán trong ngày mở bán đầu tiên.

Cùng với căn hộ giá rẻ, giao dịch của phân khúc đất nền tại Hà Nội trong tháng 1 chưa có nhiều khởi sắc so với tháng trước. Tại thị trường phía Nam, nhiều dự án mới mở bán có thanh khoản khá tốt, tiêu biểu như: dự án Jamona City quận 7 và Arista Villas quận Thủ Đức… Hay tại Đà Nẵng với dự án đất nền khu dân cư Phùng Hưng…

BĐS nghỉ dưỡng khởi sắc nhờ đổi mới chính sách

Luật Nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua cho phép người nước ngoài mua và sở hữu BĐS có hiệu lực từ tháng 7/2015 dự báo sẽ mở ra cơ hội kinh doanh mới cho BĐS nghỉ dưỡng.

Nhiều chủ đầu tư đang “tấn công” sâu vào thị trường này, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố có tiềm năng du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh… Điển hình, ngày 25/1, hệ thống biệt thự Vinpearl Premium đã chính thức được mở bán tại 2 địa điểm là Hà Nội và Tp.HCM.

Mới đây, công ty GIICO cũng công bố dự án khu du lịch trị giá 2 tỷ USD tại Cát Bà (Đà Nẵng). Một dự án nữa cũng đang gây chú ý là khu nghỉ dưỡng Paradise Đại Lải Resort (Hà Nội), Harmony Tower (Đà Nẵng)… Hầu hết những dự án này đều có vị trí đẹp, thu hút nhà đầu tư mua nhằm mục đích cho người nước ngoài thuê lại.

Bất động sản nghỉ dưỡng sẽ khởi sắc nhờ "chính sách". Ảnh minh họa

Các chính sách có hiệu lực trong tháng 1/2015

Quyết định số 2788/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, quy định: Năm 2015, lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 là 5%/năm.

Một điểm đáng chú ý nữa trong chính sách luật là khung giá đất 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Các chuyên gia cho rằng, bảng giá đất mới là hợp lý, tạo sự cân bằng trong quá trình phát triển và thúc đẩy đầu tư. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp, tác động lớn nhất của bảng giá đất mới là việc người dân phải nộp tiền sử dụng đất nhiều hơn những năm trước đây khi làm sổ đỏ. Đất nền vùng ven nếu tăng giá khoảng từ 10-20% thì người mua và nhà đầu tư sẽ thay đổi xu hướng từ mua đất nền lẻ sang mua căn hộ chung cư.

Cũng theo kết quả khảo sát của Batdongsan.com.vn, có tới 90% trong tổng số hơn 100 chuyên gia, chủ dự án, lãnh đạo sàn và các nhà môi giới được khảo sát trả lời rằng, thị trường đang bắt đầu chu kỳ mới trong năm 2015 với lượng giao dịch tốt bởi cung gặp cầu nhiều hơn. Trong năm 2015, sẽ không còn hiện tượng giảm giá mà nhìn chung sẽ tương đối ổn định. Giá bán căn hộ tại một số khu vực, phân khúc có thể tăng nhẹ, khoảng từ 5-10%.

Những diễn biến trên của thị trường bất động sản cùng với hàng loạt chính sách mới sắp được áp dụng là chỉ báo cho thấy rất nhiều khả năng một chu kỳ mới của thị trường bất động sản 2015 đang bắt đầu.

Đậu Đen

(Theo Nhịp sống thời đại)