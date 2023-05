Tp.HCM: Cao ốc văn phòng, mặt bằng bán lẻ tăng cả cung lẫn cầu

Chỉ tính riêng trong quý 3/2010 đã có 7 cao ốc văn phòng với tổng cộng 35.200m2 diện tích đã đi vào hoạt động, tổng nguồn cung tăng 4% so với quý trước. Tính đến nay, thị trường văn phòng Tp.HCM có tổng cộng khoảng 154 cao ốc văn phòng của tất cả các hạng với tổng diện tích cho thuê vào khoảng 1 triệu m2 đi vào hoạt động, trong đó các cao ốc văn phòng hạng B là nguồn cung chính trên thị trường với 50% thị phần. Với mức giá thuê có xu hướng giảm khoảng 3% so với thời điểm quý 2/2010, hiện giá thuê các cao ốc hạng A trung bình khoảng 57 USD/m2/tháng, hạng B là 33 USD/m2/tháng và hạng C khoảng 22 USD/m2/tháng. Theo đánh giá của một số chủ đầu tư cao ốc, do có lượng khách thuê mới cũng như lượng khách thuê chuyển từ các nhà riêng lẻ sang các cao ốc chuyên nghiệp nên công suất thuê bình quân vẫn giữ ổn định. Trong trung và dài hạn, nền kinh tế Tp.HCM dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh vì thế nhu cầu thuê văn phòng sẽ còn gia tăng.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2010, Tp.HCM sẽ có thêm 14 cao ốc văn phòng ở nhiều quy mô khác nhau sẽ đi vào hoạt động và cung cấp một lượng cung lớn khoảng 100.000m2 diện tích sử dụng. Thị trường văn phòng sẽ đối diện với nguồn cung khá dồi dào vì thế giá cả, chất lượng dịch vụ là một trong những yếu tố cạnh tranh mà các chủ đầu tư đưa ra để thu hút khách hàng.

Bên cạnh thị trường cao ốc văn phòng, thị trường mặt bằng bán lẻ tại Tp.HCM hiện có 6 trung tâm bách hóa, 19 trung tâm mua sắm, 61 siêu thị và 3 siêu thị bán sỉ với tổng diện tích khoảng 602.000m2. Giá thuê những vị trí đẹp (tầng trệt và tầng 1) tại một số trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm Tp.HCM hiện đạt mức bình quân 96,6-123,8 USD/m2/tháng, có nơi giá thuê cao nhất lên tới 250 USD/m2/tháng.Những trung tâm thương mại nằm xa khu vực trung tâm, vị trí đẹp cũng có mức thuê bình quân 39,5- 57,7 USD/m2/tháng.

Theo số liệu khảo sát của một số DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản, dù mức giá cho thuê khá cao nhưng tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các trung tâm thương mại trên địa bàn hiện nay lên tới 94,4%, đây cũng là cơ sở để đẩy giá thuê mặt bằng liên tục tăng từ đầu năm 2010 đến nay. Thêm vào đó nhu cầu mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị… của một bộ phận người Việt có thu nhập cao đã tăng mạnh thời gian qua là yếu tố giúp thị trường này trở nên hấp dẫn. Tổng diện tích sàn bán lẻ tại Tp.HCM hiện gần 320.000m2, tăng gấp đôi trong vòng ba năm qua.

Dự kiến đến cuối năm 2010 có thêm ba trung tâm bán lẻ đi vào hoạt động tại Tp.HCM bao gồm: The Cresent Retail, Bitexco Financial Tower,và Thiên Sơn Plaza, cung cấp khoảng 50.000m2 diện tích bán lẻ ra thị trường. Và cho đến năm 2012, dự kiến thị trường bán lẻ tại Tp.HCM sẽ có thêm khoảng 700.000m2 nguồn cung mới. Nguồn cung tương lai chủ yếu sẽ tập trung tại quận 1 (chiếm 16%) và quận 7 (khoảng 38% tổng nguồn cung). Nguồn cung thị trường bán lẻ dồi dào sẽ đáp ứng nhu cầu trong việc mở rộng kinh doanh của các thương hiệu cao cấp, các cửa hàng nhượng quyền quốc tế và hàng hóa nội địa chất lượng cao…

(Theo VEN)