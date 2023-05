Tp.HCM: Có thể trả lại đất cho người dân như Long An không?

Câu hỏi đặt ra: Tp.HCM cũng đang có hàng trăm dự án “treo”, có nên làm như tỉnh Long An để khơi lại sức sống cho đất, tạo thêm của cải cho xã hội? Chúng tôi đã nhận được nhiều câu trả lời của nhiều chuyên gia.

Một cán bộ của Sở Quy hoạch Kiến trúc (xin giấu tên) nói, Tp.HCM rất khác so với tỉnh Long An. Một bên là siêu đô thị và một bên địa phương với hoạt động nông nghiệp là chủ yếu. Các dự án “treo” mà tỉnh Long An xóa đa phần đều là các dự án lớn với diện tích đất thu hồi lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm hécta. Vùng đất ấy lại là các vùng đất “bờ xôi, ruộng mật” rất tốt cho trồng trọt nên việc Long An xóa quy hoạch là hoàn toàn hợp lý. Tp.HCM bên cạnh đặc trưng “siêu đô thị” còn có đặc trưng khác là đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên rất cần đất để phát triển đô thị và công nghiệp.

Hơn nữa, đất đai của Tp.HCM không màu mỡ và thuận tiện cho phát triển nông nghiệp lớn như Long An. Quy mô các dự án địa ốc đa phần đều không lớn, thường chỉ vài chục hécta. Quy mô các dự án xây dựng khu công nghiệp hoặc khu công nghiệp kỹ thuật cao có thể lớn hơn song cũng không thể rộng vài trăm hécta như các tỉnh thành khác…

Thế nên vấn đề là Tp.HCM cần tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm chỉnh trang đô thị và phát triển công nghiệp. Một cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lại nghĩ khác: Nhiều khu đất có thể trồng hoa màu ở huyện Hóc Môn, Củ Chi đang bị bỏ hoang và đó là điều không thể chấp nhận. Tp.HCM cần thu hồi để tạo điều kiện cho người nông dân sinh sống ngay trên mảnh đất quê mình như tỉnh Long An…

Một cán bộ của Sở Tài nguyên – Môi trường Tp.HCM cho rằng, Tp.HCM không cần làm như tỉnh Long An mà nên có kế hoạch sử dụng hợp lý các dự án địa ốc còn bị bỏ hoang hoặc thực hiện dang dở, còn đang bị “treo” đưa vào phục vụ công tác tái định cư của thành phố. Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, Tp.HCM sẽ còn phải xây dựng thêm hàng ngàn kilômét đường.

Để thực hiện điều này chắc chắn hàng chục ngàn hộ dân sẽ phải di dời… Nhu cầu tái định cư của người dân là rất lớn và Tp.HCM nên có kế hoạch sử dụng hiệu quả các dự án địa ốc cho công tác này.

(Theo SGGP)