Tp.HCM: Điểm sáng tái định cư

Những ngày đầu năm 2012, đã có 1.132 căn hộ đầu tiên của Chương trình 12.500 căn hộ TĐC Thủ Thiêm đã được bàn giao cho người dân, khối nhà B4 của dự án khu TĐC Phú Mỹ quận 7 cũng vừa được cất nóc để giao 407 căn hộ cho người dân di dời từ các dự án trên và ven kênh rạch tại quận 7 vào tháng 7/2012. Các khối nhà còn lại của dự án The Era Town với hơn 3.000 căn hộ cũng sẽ hoàn thành trong năm 2012.

Hài lòng với nơi ở mới

Ông Nguyễn Tấn Bền, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, Phó ban Chỉ đạo TĐC TP, cho biết, đến năm 2015, toàn TP cần 25.000 – 30.000 căn hộ TĐC để phục vụ cho các dự án. Năm 2011 là một năm khó khăn đối với ngành xây dựng. Thế nhưng, với những nỗ lực của mình, các chủ đầu tư của các dự án nhà TĐC cũng đã cố gắng hoàn thành đúng tiến độ các dự án. “TP đánh giá cao sự nỗ lực của các DN này” – ông Bền cho biết. Phải nhìn nhận rằng, bên cạnh những khu TĐC còn nhếch nhác, hạ tầng thiếu đồng bộ thì trên địa bàn TP cũng đã có những khu TĐC chất lượng cao, được TP đánh giá là “nhà TĐC kiểu mẫu”.

Chất lượng sống của người dân phụ thuộc vào chất lượng dự án TĐC. (Trong ảnh: Người dân tham quan nhà mẫu dự án TĐC Phú Mỹ, quận 7).

Đầu năm nay, dự án TĐC Phú Mỹ gồm 3.070 căn hộ được TP thực hiện theo chủ trương xã hội hóa phục vụ an sinh xã hội đã được cất nóc. Đây là một dự án TĐC trọng điểm đầy đủ các điều kiện sinh hoạt, vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế do Công ty CP Đức Khải đầu tư trên 4.300 tỷ đồng. Nhà mẫu của khu TĐC Phú Mỹ đã được người dân tham quan và rất hài lòng về chất lượng cũng như tiện nghi của một dự án TĐC “kiểu mẫu”.

Tuần rồi, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc cũng đã bàn giao thêm 620 căn hộ thuộc dự án 17,3 ha An Phú – Bình Khánh để bố trí TĐC cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của Thủ Thiêm. Khu TĐC này cũng được so sánh ngang bằng dự án Sky Garden tại Phú Mỹ Hưng. Sau khi nhận quyết định bàn giao căn hộ ở lô J, bà Nguyễn Thị Yến (cư ngụ khu phố 1, phường An Khánh) cho biết, gia đình bà đã gắn bó với căn nhà hiện tại đã 4 thế hệ và để lại rất nhiều kỷ niệm. Thế nhưng vì sự phát triển chung của TP, gia đình đã di dời, bàn giao nhà đất để xây dựng khu đô thị mới.

“Quyết định chọn TĐC tại đây thuận tiện cho việc đi lại của gia đình cũng như việc học hành của con cái nên chúng tôi cũng rất vui. An cư thì mới lạc nghiệp, từ nay gia đình tôi đã có thể ổn định được cuộc sống tại nơi ở mới” – bà Yến chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Khánh Linh đã dọn về căn hộ 407 cũng cho biết, so với căn nhà chưa tới 30m² trước đây tại phường Bình Khánh thì căn hộ hiện tại có diện tích 66m² rộng rãi và tiện nghi hơn nhiều. “Chúng tôi thật sự hài lòng với chỗ ở mới vì không chỉ tiện nghi hơn mà gần đây cũng có trường học, chợ búa… thuận lợi cho chúng tôi thích nghi với môi trường mới” – chị Linh vui vẻ cho biết.

Giải pháp riêng

Phó Ban Chỉ đạo TĐC Tp.HCM Nguyễn Tấn Bền cho biết, mặc dù ảnh hưởng chung khó khăn của nền kinh tế, nhưng chương trình nhà ở TĐC của TP trong năm qua có những điểm sáng. Phương thức xã hội hóa “đổi đất lấy căn hộ” đã thu hút nhiều DN tham gia chương trình này. Điển hình là 2 dự án TĐC Phú Mỹ và 17,3 ha An Phú – Bình Khánh đã thực hiện theo phương thức này. Chủ đầu tư ứng 100% vốn thực hiện dự án, khi xây dựng xong, sẽ bàn giao căn hộ cho TP để bố trí TĐC. Một phần quỹ nhà DN được kinh doanh để thu hồi vốn hoặc được TP hoán đổi cho một khu đất khác để thực hiện dự án kinh doanh.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp.HCM, cho rằng việc di dời chỗ ở của người dân không chỉ đơn giản là bàn giao căn nhà, mảnh đất của mình mà đôi khi còn phải hy sinh rất nhiều khi phải lìa xa nơi gắn bó nhất trong cuộc đời. Đồng chí Lê Thanh Hải chỉ đạo các sở – ngành và chính quyền địa phương phải rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá. Không chỉ nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ mà chất lượng sống của người dân nơi ở mới phải tốt hơn gấp nhiều lần nơi ở cũ.

Công ty CP Đức Khải, đang thực hiện 6 dự án nhà ở xã hội phục vụ an sinh trên địa bàn TP với tổng mức đầu tư gần 10.800 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án đang triển khai. Ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT công ty này, cho biết thời gian qua, DN cũng đau đầu vì vốn. Thế nhưng, mỗi DN đều phải có giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Giải pháp của Công ty CP Đức Khải là huy động vốn từ các nhà thầu để cùng chia sẻ lợi nhuận.

Cụ thể, Công ty Hòa Bình (nhà thầu chính của dự án TĐC Phú Mỹ) bỏ vốn ra thi công dự án, sau đó Công ty CP Đức Khải sẽ trả lại bằng căn hộ cho nhà thầu này.

“Với giải pháp này, mặc dù từ tháng 6/2011 đến nay, chúng tôi chưa tiếp cận được với nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo được tài chính để thực hiện đúng tiến độ dự án. Hiện chúng tôi đã có đủ nguồn tài chính để tiếp tục triển khai thi công dự án khu TĐC Phú Mỹ cho đến thời điểm hoàn thành công trình” – ông Lâm cho hay.

Ông Lâm cũng cho biết thêm, ngoài những căn hộ giao cho TP theo nghĩa vụ, số căn hộ còn lại của các dự án công ty dự kiến sẽ bán lại cho TP để đưa vào quỹ nhà phục vụ an sinh của TP. “TP có thể trả cho DN lợi nhuận định mức 10% giá trị đầu tư xây dựng hoặc có thể đấu giá hay đổi quỹ đất khác để DN tiếp tục thực hiện các dự án nhà ở xã hội” – ông Lâm đề xuất.

(Theo SGGP)