Tp.HCM: Giảm áp lực cho địa phương trong việc chứng thực giao dịch nhà đất

29 địa chỉ có thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà đất trên địa bàn Tp.HCM 7 phòng công chứng Nhà nước: 1. Phòng Công chứng số 1, 97 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1. 2. Phòng Công chứng số 2, 122-124-126 An Dương Vương, phường 9, quận 5. 3. Phòng Công chứng số 3, 12 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. 4. Phòng Công chứng số 4, 25/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. 5. Phòng Công chứng số 5, 278 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp. 6. Phòng Công chứng số 6, 47A Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh. 7. Phòng Công chứng số 7, 388 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6. 22 văn phòng công chứng tư nhân: Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Tạc, 9A Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Văn phòng Công chứng Tân Bình, 526-528 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình. Văn phòng Công chứng Gia Định, 214/B11 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Văn phòng Công chứng Sài Gòn, 136 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Văn phòng Công chứng Chợ Lớn, 445-447 Hồng Bàng, phường 14, quận 5. Văn phòng Công chứng Trung Tâm, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. Văn phòng Công chứng Bến Thành, 97-99-101 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Văn phòng Công chứng Hội Nhập, 230 đường số 48, phường 5, quận 4. Văn phòng Công chứng Lý Thị Như Hòa, 1/5 Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Văn phòng Công chứng Thái Dương, 55B9 Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Văn phòng Công chứng Thủ Đức, 280A19 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2. Văn phòng Công chứng Toàn Cầu, 42/9 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Văn phòng Công chứng Đất Việt, 8/1A Tô Ký (Quang Trung cũ), xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Văn phòng Công chứng An Lạc, D7/6F Quốc lộ 1A, khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Văn phòng Công chứng Bình Hưng, 92 đường số 10, khu dân cư Bình Hưng, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng, 134B Lê Văn Lương, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Văn phòng Công chứng Tân Tạo, F2/3B Quách Điêu, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Văn phòng Công chứng Củ Chi, 738 Quốc lộ 22, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. Văn phòng Công chứng Bà Điểm, 17A-18A Quốc lộ 22, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Văn phòng Công chứng Cần Giờ, 427/2 khu phố Phong Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Văn phòng Công chứng Bách Lộc, 258 Quốc lộ 22, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Văn phòng Công chứng An Đông, 343 Nguyễn Thị Rành, ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi.