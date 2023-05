Tp.HCM: Hàng loạt doanh nghiệp gom quỹ đất để đón sóng giãn dân

Thời điểm chín muồi

Giãn dân là 1 trong 7 chương trình đột phá trọng điểm nằm trong kế hoạch 5 năm (2015-2020) của Tp.HCM. Trước đó, báo cáo trước HĐND Tp.HCM, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, hạ tầng giao thông phục vụ giãn dân cơ bản đã hoàn thiện, năm 2018 sẽ tiến hành giãn dân ra vùng ven.

Ông Phong cho biết, vốn ngân sách để đầu tư hạ tầng nhằm giảm ùn tắc giao thông năm 2017 là hơn 11.300 tỷ đồng, luỹ kế 2 năm 2016-2017 là 20.600 tỷ đồng, đạt 33,6% so với kế hoạch 2016-2020, giai đoạn 2018-2020 phải thực hiện hơn 40.700 tỷ đồng.

Với số vốn đã bỏ ra, hạ tầng kết nối từ Tp.HCM ra các quận huyện vùng ven đã dần được hoàn thiện. Chẳng hạn, thành phố đã mở rộng tuyến đường Trường Chinh nối khu Tây Bắc Tp.HCM gồm Hóc Môn, Củ Chi và một mặt của huyện Đức Hòa (Long An) vào trung tâm Tp.HCM. Hầm chui An Sương cũng đã được xây dựng, giải quyết "điểm đen" tắc nghẽn giao thông của Tp.HCM. Hay việc mở rộng tuyến đường xa lộ Hà Nội nối quận Bình Thạnh ra các quận 2, quận 9, Thủ Đức đi các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Ngoài ra, thành phố cũng đã xây xong các tuyến đường nối khu Nam vào trung tâm thành phố như đường Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 50… Tuyến đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân) và đường Kinh Dương Vương, Luỹ Bán Bích (quận Tân Phú) để nối khu trung tâm với khu Tây Nam đi các huyện thuộc tỉnh Long An.

Thị trường còn nhiều cơ hội phát triển

Hệ thống giao thông được đầu tư mạnh đã kích thích sự phát triển của thị trường bất động sản vùng ven Tp.HCM và các tỉnh lân cận trong thời gian qua.

Đơn cử, thị trường địa ốc Đồng Nai năm 2017 đã chứng kiến sự sôi động nhất từ trước đến nay khi có thông tin xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) nối với hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai cùng hệ thống đường song hành của cao tốc Tp.HCM – Long Thành, dự án sân bay Long Thành hay việc xây dựng cầu Cát Lái nối quận 2 với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).



Hạ tầng giao thông cơ bản hoàn thiện thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Giám đốc Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam, ông Sử Ngọc Khương cho biết, thị trường địa ốc Đồng Nai đã sẵn sàng cho việc hưởng lợi từ kết nối vùng với Tp.HCM. Đồng Nai hiện có 55 dự án nhà ở, cung cấp gần 30.200 sản phẩm ra thị trường (cả sơ cấp và thứ cấp), trong đó, có khoảng 27.600 sản phẩm tại thị trường thứ cấp (chiếm hơn 90%).

Ông Khương nói: "Thị trường bất động sản Đồng Nai được phân thành 3 nhóm, trong đó nhóm 1 đã tiếp cận và gắn liền không gian với khu đô thị hiện có là TP. Biên Hòa, Long Thành, Trảng Bom, cùng với Long Khánh (Nhơn Trạch chưa có thị trấn). Nhóm 2 là vùng ngoại ô của những thị trấn, đô thị thì phải đầu tư từ 5-7 năm. Nhóm 3 là đầu tư các dự án xung quanh sân bay Long Thành, tổng quy mô 21.000ha, nhưng chưa có quy hoạch. Quỹ đất này giúp bất động sản Đồng Nai hưởng lợi lớn từ chính sách giãn dân của Tp.HCM".

Còn tại Bình Dương, thị trường bất động sản cũng có nhiều cơ hội để phát triển, đặc biệt là huyện Dĩ An với lợi thế nằm sát Tp.HCM. Do đó, để nắm bắt cơ hội, một số công ty bất động sản như Kim Oanh, Him Lam Land, Samland, Phú Đông… đã chuẩn bị quỹ đất để phát triển dự án trong năm 2018. Bên cạnh đó, với lượng tồn kho giảm mạnh, lượng giao dịch tăng cao, thị trường bất động sản trung tâm tỉnh Bình Dương cũng đã hồi sinh.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương, ông Trần Khắc Thạch cho biết, giao thông chính là điểm nghẽn của thị trường bất động sản tỉnh này trong thời gian qua. Cùng với tuyến metro số 1, sau khi hoàn thành tuyến đường Phạm Văn Đồng nối sân bay Tân Sơn Nhất với các tỉnh miền Đông và mở rộng tuyến Quốc lộ 13 nối Tp.HCM với Bình Dương, thị trường bất động sản Bình Dương sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tương tự, tại Long An, thị trường bất động sản cũng sẽ được hưởng lợi từ chính sách giãn dân của Tp.HCM, đặc biệt là 3 huyện Đức Hòa, Bến Lức và Cần Giuộc. Trong đó, hưởng lợi lớn nhất là huyện Đức Hòa và Cần Giuộc nên khu vực này được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để phát triển dự án.

Theo ông Lưu Đình Khẩn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, chính sách giãn dân của Tp.HCM tác động tích cực đến thị trường bất động sản Long An bởi tỉnh này có quỹ đất rộng, giao thông được kết nối hoàn chỉnh và tỉnh cũng đang kêu gọi các nhà đầu tư phát triển dự án.

Hàng loạt nhà đầu tư chuẩn bị đón sóng

Hiện, danh sách xin được triển khai dự án trong năm 2018 trên địa bàn Tp.HCM phần lớn là những dự án vùng ven, ông Bùi Văn Hiếu, Chánh văn phòng Sở Xây dựng Tp.HCM cho biết.

Cũng theo nhiều doanh nghiệp địa ốc tại Tp.HCM, năm 2018, Tp.HCM sẽ tiến hành giãn dân và siết chặt việc cấp mới các dự án bất động sản tại trung tâm nên đây sẽ là năm của bất động sản vùng ven.

Nắm bắt cơ hội, ngay từ năm 2015, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã mua quỹ đất vùng ven để làm dự án. Chẳng hạn như Him Lam Land đang sở hữu quỹ đất vùng ven khá lớn tại Dĩ An (Bình Dương), quận 9, quận 2 (Tp.HCM). Đất Xanh đã "om" sẵn quỹ đất tại Đồng Nai, quận 7, quận Thủ Đức. Hay Hưng Thịnh Corp cũng đã chuẩn bị hàng chục lô đất tại huyện Bình Chánh, quận 7, quận 9, Thủ Đức.

Tương tự, để làm dự án 2.000 căn hộ vào quý I/2018, Công ty CP Nhà Mơ cũng chuẩn bị quỹ đất tại quận 9, giáp huyện Bình Chánh. Hàng loạt chủ đầu tư khác như Đại Phúc Group đã chuẩn bị quỹ đất tại Long An, quận 7 (Tp.HCM); Keppel Land chuẩn bị quỹ đất tại Khu kinh tế mở Long Hưng (Đồng Nai); Cát Tường Group sở hữu hàng chục lô đất lên tới 200ha tại Thủ Thừa, Đức Hòa (Long An); Trần Anh Group chuẩn bị hàng trăm ha đất tại huyện Đức Hòa, Bến Lức (Long An)…

Tổng giám đốc Cát Tường Group, ông Trần Quốc Việt nhận định, thị trường bất động sản vùng ven sẽ có bước phát triển mới nhờ quỹ đất lớn, giá hợp lý và nhu cầu của thị trường cao.

Ông Việt nói: "Bước vào năm 2018, chúng tôi sẽ cho ra mắt dự án rộng 110ha tại huyện Đức Hòa (Long An) để đón sóng giãn dân của Tp.HCM. Tiềm năng đến từ hạ tầng giao thông và việc Tp.HCM bỏ cơ chế tuyển công chức phải có hộ khẩu tại thành phố đã tạo cơ sở đột phá mới cho thị trường vùng ven. Nhiều người dân thay vì mua nhà với giá đắt đỏ tại Tp.HCM để có được hộ khẩu thành phố, sẽ dịch chuyển ra vùng ven mua nhà".