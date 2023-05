Tp.HCM: Khu TĐC Vĩnh Lộc B cần nhiều giải pháp an cư đồng bộ

Sẽ hỗ trợ, tạo việc làm cho cư dân

– Là địa phương tiếp quản khu chung cư TĐC Vĩnh Lộc B, trước mắt và lâu dài, huyện Bình Chánh có những hỗ trợ, phương án nào giúp các hộ dân TĐC sớm an cư lạc nghiệp?

Ông Nguyễn Văn Trường: Khi bị thay đổi chỗ ở, người dân sẽ gặp nhiều khó khăn phát sinh như: vấn đề mưu sinh, mua bán kinh doanh, học tập của con em… Đặc biệt, với các hộ dân trước đây sống ở trung tâm TP, nay bị giải tỏa, TĐC về Vĩnh Lộc B (cách trung tâm TP hơn 20km) thì khó khăn sẽ càng chồng chất hơn. Hiểu được điều này, thời gian qua, huyện Bình Chánh đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường mầm non và tiểu học, trạm y tế, Co.op Mart, đường dẫn vào khu chung cư…

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo công an huyện và các phòng, ban liên quan hỗ trợ bà con, thực hiện nhanh các thủ tục như: nhập khẩu, chuyển hộ khẩu, chuyển trường cho học sinh… Tiếp theo đó, huyện sẽ làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp đóng trên địa bàn như: KCN Lê Minh Xuân, KCN Phạm Văn Hai để các hộ dân chưa có việc làm có điều kiện, cơ hội vào làm việc trong KCN, ổn định cuộc sống.

– Nhiều hộ dân ở chung cư Cô Giang bị giải tỏa chưa đồng ý ký nhận căn hộ TĐC tại khu chung cư TĐC Vĩnh Lộc B. Theo ông, đâu là nguyên nhân và hướng giải quyết thế nào?

Ông Vân Trọng Dũng: Một phần vì khi về nơi ở mới, điều kiện sống của bà con bị thay đổi, việc mua bán, kinh doanh chưa thể tiếp tục khi khu chung cư Vĩnh Lộc B chưa hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại… Mặt khác, cơ sở vật chất, hạ tầng tại khu chung cư TĐC chưa ổn định, còn nhiều tồn tại. Đây chính là những nguyên nhân khiến bà con chưa muốn về khu chung cư Vĩnh Lộc B.

Để giải quyết những lo ngại của bà con, hiện Ủy ban MTTQ quận 1 đang kiến nghị Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP (chủ đầu tư dự án), Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh, Sở Xây dựng… đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục phụ, sớm khắc phục triệt để các hư hỏng về hạ tầng tại khu chung cư. Mặt khác, quận 1 cũng đang tăng cường vận động các hộ dân bị giải tỏa ở chung cư Cô Giang sớm đến ký nhận căn hộ ở khu chung cư Vĩnh Lộc B.

Một khi chung cư hoàn thiện về cơ sở vật chất, hạ tầng, đảm bảo an toàn và tiện ích thì mới có người đến ở. Ngược lại, nếu bố trí người dân đến ở tại chung cư xuống cấp, hư hỏng, bất tiện thì khi có sự cố xảy ra, hậu quả để lại, trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Do đó, để giải quyết những bất cập tại khu chung cư Vĩnh Lộc B, đòi hỏi chính quyền, các cấp ngành liên quan cần thực hiện các giải pháp, phương án một cách đồng bộ. Về phía người dân, cũng cần nâng cao ý thức, chia sẻ khó khăn với lãnh đạo các cấp.

Hư hỏng do khách quan?

– Chỉ sau một năm vận hành nhưng căn hộ của các lô chung cư hoàn thiện trong giai đoạn 1 và các hạng mục phụ tại dự án đã hư hỏng, xuống cấp nặng. Vì sao, cách khắc phục như thế nào?

Ông Lê Hòa Bình: Việc xuống cấp cơ sở vật chất, hạ tầng của khu chung cư TĐC Vĩnh Lộc B xảy ra trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan. Nguyên nhân chủ quan là do nhà thầu thi công chưa thực sự hoàn hảo trong tất cả các công đoạn, dẫn đến những hư hỏng nhỏ. Về nguyên nhân khách quan dẫn đến các hư hỏng như: rớt trần nhựa, tường nhà nứt, mái dột, vỉa hè bị lún, hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động… một phần do thời tiết, gió mạnh, nền đất tại khu vực yếu, phần khác do chung cư chưa có người ở nên mau xuống cấp…

Cho đến nay, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục hơn 90% các hư hỏng. Đến cuối tháng 7/2012, các hư hỏng tại khu chung cư sẽ được khắc phục triệt để. Đến giữa tháng 8/2012, chủ đầu tư sẽ bàn giao số căn hộ còn lại cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh tiếp quản, đưa vào sử dụng. Riêng đối với hạng mục rào chắn kênh Liên Vùng (kênh do Sở NN-PTNT quản lý, chạy qua khuôn viên khu chung cư) không có trong thiết kế. Để đảm bảo an toàn cho cư dân tại khu chung cư, chủ đầu tư đang kiến nghị TP có phương án bổ sung kinh phí để xây dựng rào chắn dọc hai bên kênh.

Để làm rõ tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng tại các lô, hạng mục phụ của khu chung cư TĐC Vĩnh Lộc B, ngày 12-7, trong thông báo gửi các đơn vị liên quan, Giám đốc Sở Xây dựng TP Nguyễn Tấn Bền chỉ đạo Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng phối hợp cùng BQL đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh chọn ngẫu nhiên 1 lô chung cư để kiểm định chất lượng và báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy ban MTTQ TP được rõ.

(Theo SGGP)