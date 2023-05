Tp.HCM: Lượng giao dịch nhà ở quý I tăng cao nhất trong 3 năm qua

Giao dịch nhà ở tăng đáng kể

Chỉ số giá nhà ở trong quý I-2014 ở mức 89,1; tăng 0,4 điểm so với quý trước nhưng giảm 0,1 điểm so với cùng kỳ năm 2013. Tỷ lệ hấp thụ đạt 10,2%, giảm nhẹ 0,6 điểm so với quý trước nhưng tăng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2013.

Giá nhà ở đã ổn định và cho thấy dấu hiệu dần cải thiện trong năm quý vừa qua. Tình hình giá nhà ở khả quan hơn do cam kết tiến độ xây dựng từ các chủ đầu tư, danh tiếng tốt của chủ đầu tư và lãi suất huy động giảm đã giúp củng cố thêm niềm tin của người mua. Với những tín hiệu tích cực nói trên, thanh khoản thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng tăng, nhờ vậy sẽ giúp nâng cao chỉ số giá nhà ở trong những quý sau.

Biểu đồ chỉ số giá nhà ở theo quý

Chỉ số hoạt động văn phòng: Giá thuê tăng nhẹ

Trong quý I-2014, chỉ số hoạt động văn phòng ở mức 76,3; tăng 2,1 điểm so với quý trước và 4,4 điểm so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số hoạt động văn phòng trong quý này tăng là kết quả của việc công suất trung bình tăng 1 điểm phần trăm và giá thuê trung bình tăng 2% so với quý trước. Công suất thuê đạt mức cao nhất trong năm năm trở lại đây.

Biểu đồ chỉ số văn phòng quý I-2014

Khu vực trung tâm tiếp tục hoạt động tốt hơn khu vực ngoài trung tâm trong cả công suất thuê và giá thuê trung bình. Tại khu vực trung tâm, công suất thuê tăng 1 điểm phần trăm và giá thuê tăng 2% đã giúp tăng chỉ số văn phòng khu vực này lên 2,8 điểm. Tại khu vực ngoài trung tâm, giá thuê trung bình tăng nhẹ 1% là nguyên nhân tăng chỉ số văn phòng lên 0,6 điểm.

Chỉ số văn phòng bắt đầu tăng từ năm 2013, cho thấy dấu hiệu phục hồi của thị trường. Chỉ số văn phòng được kỳ vọng sẽ tăng cao hơn trong năm 2014; nguồn cầu tiếp tục tăng nhưng nguồn cung tương lai hạn chế. Tình hình hoạt động thị trường sẽ được cải thiện trong ngắn hạn.

Chỉ số giá và giao dịch bất động sản do Savills thực hiện định kỳ hàng quý từ năm 2009 đến nay. Báo cáo được công bố sau 2 tuần kể từ khi công bố báo cáo đánh giá thị trường BĐS từng quý.