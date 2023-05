Tp.HCM: Phí dịch vụ chung cư nên có quy định rõ ràng

Ngoài ra giá cả hàng hóa dịch vụ trên thị trường luôn biến động nên UBND TP sẽ không thể điều chỉnh giá dịch vụ chung cư theo kịp.

Tuy nhiên, quy luật tất yếu về giá dịch vụ chung cư là bên chủ đầu tư luôn muốn thu phí dịch vụ cao, còn phía người dân lại muốn đóng phí thấp; vì mâu thuẫn quyền lợi nên nếu để hai bên tự thỏa thuận sẽ khó có sự đồng thuận. Tình trạng này vẫn tiếp diễn khi chủ đầu tư chung cư chuyển giao quản lý vận hành nhà chung cư cho ban quản trị chung cư.

Ban quản trị nhà chung cư là người đại diện để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và những người sử dụng nhà chung cư, do các chủ sở hữu và những người sử dụng nhà chung cư bầu ra theo Luật Nhà ở năm 2005. Song khi tổ chức hội nghị nhà chung cư, do không thấy hết trách nhiệm và quyền lợi của mình đối với việc bầu ban quản trị nên nhiều hộ không tham dự hay cho người đại diện đi mà không nắm rõ vấn đề bàn bạc trong hội nghị, vì vậy đã có trường hợp hội nghị chỉ có 1/3 số hộ ở chung cư tham dự, ngay cả việc bầu ban thanh tra chung cư cũng do ban quản trị tự bổ nhiệm và lấy người trong ban quản trị.

Do vậy chất lượng ban quản trị không đảm bảo, có không ít trường hợp thiếu chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư và chưa nỗ lực làm tốt trách nhiệm, dẫn đến mâu thuẫn giữa ban quản trị với các chủ sở hữu và những người sử dụng nhà chung cư trong việc nâng phí dịch vụ chung cư, phải nhờ UBND quận can thiệp nhưng vẫn không giải quyết được ổn thỏa. Có khi lúc đầu ban quản trị làm tốt nhưng về sau có thể vì lợi ích cục bộ của ban quản trị mà đi ngược lại sự tín nhiệm của hội nghị nhà chung cư bầu ra, tự ý quyết định tăng giá dịch vụ chung cư mà không lấy ý kiến của toàn thể hội nghị nhà chung cư.

Thiết nghĩ, để hài hòa trong việc quản lý phí dịch vụ chung cư theo cơ chế thị trường có sự hỗ trợ từ phía chính quyền, cần có những quy định cụ thể cho từng dịch vụ chung cư. Chẳng hạn như dịch vụ gom rác, vệ sinh, giữ xe, thang máy cần có giá dịch vụ chuẩn cố định do UBND TP ban hành, vì ảnh hưởng đến số đông (thực tế TP vẫn quy định giá dịch vụ giữ xe).

Còn về giá dịch vụ quản lý, điện, nước và bảo vệ an ninh sẽ do ban quản trị và các chủ sở hữu và những người sử dụng nhà chung cư bàn bạc, thỏa thuận trong hội nghị nhà chung cư (phải có đấu thầu dịch vụ) nếu không đạt được kết quả chung thì chính quyền sẽ tham gia can thiệp và điều chỉnh. Có như thế mới hạn chế tranh chấp phí dịch vụ tại chung cư và để người dân an cư lạc nghiệp không phải lo giá dịch vụ tăng.

(Theo SGGP)