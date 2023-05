Tp.HCM: Thị trường phía Đông sẽ "bật" lên mạnh nhất

Những dự án phát triển hạ tầng đô thị đang lên kế hoạch triển khai để kéo các tỉnh, TP Đông Nam Bộ lại gần Tp.HCM hơn, cùng với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đã và đang triển khai xây dựng đang khiến thị trường khu vực phía Đông TP (quận 2, 9 và Thủ Đức) ngày một hấp dẫn đối với người mua để ở và cả giới đầu tư.

Đại công trường

Nhằm thu hút các nhà đầu tư cũng như tạo “cú hích” về cơ sở hạ tầng, trong những năm qua, Chính phủ cũng như Tp.HCM đã tập trung xây dựng hàng loạt công trình giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Đông, như: đại lộ Võ Văn Kiệt với hầm Thủ Thiêm nối quận 1 và 2; đường cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây (khu vực Tp.HCM đi qua quận 2, 9); cầu Phú Mỹ nối quận 2 và quận 7; mở rộng Tỉnh lộ 25B, đang xây dựng đường vành đai Tân Sơn Nhất – Bình Lợi, mở rộng xa lộ Hà Nội…

Hàng loạt khu đô thị mới cũng sẽ ra đời, đặc biệt khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) được định hướng trong quy hoạch sẽ là “hạt nhân” cho sự bùng nổ phát triển cả khu vực. Đây sẽ là khu đô thị hiện đại văn minh được quy hoạch xây dựng đồng bộ, tập trung các trung tâm thương mại, ngân hàng – tài chính, các tập đoàn đa quốc gia…

Ngoài ĐH Quốc gia Tp.HCM quy mô 800 ha, Khu Công nghệ cao gần 900 ha và hàng loạt trường ĐH đóng trên địa bàn như ĐH Giao thông Vận tải, Học viện Bưu chính Viễn thông, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn…; các khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc gia như Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Công viên Văn hóa – Lịch sử – Dân tộc có quy mô 395 ha cùng một số khu chức năng khác…, quận 9 và Thủ Đức đã và đang hình thành khu đô thị khoa học – công nghệ.

Hàng loạt dự án căn hộ đã hoàn thành trên địa bàn quận 2 đang thu hút khách hàng. Ảnh: NGỌC HẠ

Mới đây, UBND Tp.HCM đã thông qua quyết định về đồ án quy hoạch khu giáo dục ĐH (gồm các trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, Quản lý Cán bộ giáo dục, Luật Tp.HCM, Nguyễn Tất Thành, Tài chính – Marketing, Tài chính – Hải quan) tại phường Long Phước, quận 9 với quy mô 172,92 ha. Theo đó, đây là một tổ hợp kiến trúc đa chức năng: học tập – nghiên cứu – sản xuất, thực hành – sinh hoạt – nghỉ ngơi – văn hóa và dịch vụ TDTT. Ngoài ra, quy hoạch giao thông đường bộ theo các trục giao thông, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đã và sẽ triển khai đầu tư, như: 3 đường vành đai (các vành đai số 2, số 3 và số 4), các trục hướng tâm đối ngoại: trục Tp.HCM – Biên Hòa – Vũng Tàu (xa lộ Hà Nội), trục Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, trục quận 9 – Thủ Thiêm…

Hấp dẫn căn hộ

Xét trên bình diện thị trường nhà đất khu Đông Tp.HCM, quận 2 được xem là tâm điểm tại khu vực này, với khoảng 260 dự án bất động sản được đầu tư. Nếu các dự án đất nền tập trung ở phường Thạnh Mỹ Lợi thì các phường Bình Khánh, Thảo Điền và An Phú – An Khánh lại tập trung khá nhiều dự án căn hộ cao cấp đang được triển khai.

Đó là dự án căn hộ cao cấp 38,4 ha Bình Khánh, dự án khu 30,2 ha Bình Khánh do Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 đầu tư xây dựng 4.213 căn hộ, dự án khu căn hộ 17,3 ha Bình Khánh do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đầu tư xây dựng 1.844 căn hộ… Mới đây nhất là việc “trình làng” của dự án căn hộ cao cấp Petrovietnam Landmark. Khi các dự án ở khu vực này được chào bán, dù không có cảnh tranh mua song mức độ giao dịch thành công đã tăng lên đáng kể. Theo thông tin từ sàn giao dịch địa ốc Đất Ngọc, từ đầu năm đến nay, số vụ giao dịch bất động sản ở phía Đông Tp.HCM tăng 200% so với quý IV/2010.

Các dự án Petrovietnam Landmark, Cantavil-Premier… ở quận 2 có số lượng giao dịch thành công lớn nhất. Trong khi đó, ở quận 9, dự án căn hộ TDH – Phước Bình của Công ty Nhà Thủ Đức và dự án Trường Thạnh của Nhà Việt Nam đã bán gần 80%. Nếu như các dự án căn hộ cao cấp được chào bán trong giai đoạn 2007 – 2008 với giá từ 30 đến 40 triệu đồng/m2 thì hiện nay, một số dự án căn hộ cao cấp có chất lượng tương đương chỉ bán với giá từ 20 đến 25 triệu đồng/m2.

Đơn cử, Petrovietnam Landmark, dự án căn hộ cao cấp được đánh giá có vị trí khá đắc địa, giá chính thức công bố chỉ từ 19,9 triệu đồng/m2, chỉ sau gần nửa tháng mở bán 66 căn hộ đã được mua khoảng 50%. Hiện nay, các tòa chung cư tại đây đã được xây dựng xong phần thô, dự kiến sẽ bàn giao căn hộ đến tay khách hàng vào quý IV/2011.

Chính vì thế, các chuyên gia địa ốc cùng đưa ra dự báo khi nền kinh tế phục hồi, chắc chắn khu vực hướng Đông Tp.HCM sẽ bật lên mạnh nhất sau một thời gian bị nén chặt bởi tình trạng “đóng băng” giao dịch khiến giá nhà đất xuống cực thấp.

(Theo NLĐ)