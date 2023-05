Tp.HCM còn "ế" hơn 28.000 căn hộ

Ông Marc Townsend, Tổng giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam, nhận định: “Chúng ta chỉ có khả năng bán được lượng hàng tồn kho hiện nay trong 2 – 3 năm tới nếu giá được điều chỉnh lại và người mua có thể tiếp cận nhiều nguồn vốn vay hơn".

Ông Marc không cho rằng việc điều chỉnh thuế sẽ có tác động lớn đến thị trường. Ngay cả khi giá bán giảm, người mua chưa vội vàng mua ngay bởi họ kỳ vọng mức giá sẽ giảm hơn nữa. "Chính phủ cũng không nên trông chờ việc các chủ đầu tư có thể nhanh chóng chuyển hàng loạt sản phẩm cao cấp sang sản phẩm giá rẻ", ông nhận xét.

Chuyên gia này dự báo, sẽ mất ít nhất 5 năm để thị trường có thể vượt qua tình trạng thừa cung hiện nay. Bởi lẽ, sức tiêu thụ phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của người mua. Điều quan trọng nhất lúc này là xem xét điều chỉnh thị trường cho vay mua nhà, giúp thị trường này trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt đối với các cặp vợ chồng trẻ đang có dự định mua nhà.

Khảo sát của CBRE, trong quý IV/2012, nguồn cung nhà ở bán tại Tp.HCM tiếp tục giảm 18,5% so với quý trước và giảm 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường căn hộ bán tại Tp.HCM tiếp tục giảm giá trên tất cả các phân khúc. Trong đó căn hộ cao cấp có mức giảm nhiều nhất so với quý trước (2,3%) và rớt 7,6% so với cùng kỳ năm 2011. Việc giảm giá bán được thực hiện chủ yếu dưới 2 hình thức: trực tiếp và gián tiếp.

Riêng hình thức giảm giá gián tiếp khá đa dạng, bao gồm chiết khấu trên giá bán cho hình thức thanh toán một lần hoặc thanh toán trước thời hạn, tặng vé du lịch nước ngoài, tặng vàng miếng, tặng gói nội thất, hỗ trợ thiết kế, ưu đãi lãi suất…Theo CBRE Việt Nam, một vài căn biệt thự tại quận Thủ Đức đã rớt giá từ nửa triệu đô xuống còn 250-300 nghìn USD một căn, giảm đến 50% so với quý III. CBRE từ chối tiết lộ tên của dự án biệt thự này. Đây là mức rớt giá ở tỷ lệ cao kỷ lục của phân khúc nhà biệt thự trong vòng 12 tháng qua. Trong năm 2012, hồi quý II, mức rớt giá của biệt thự, nhà liền kề nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng 30%.