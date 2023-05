Tp.HCM: Đấu giá nhà khách Chính phủ

Biệt thự trong lô đất số 1 Lý Thái Tổ – Ảnh chụp trước năm 1996 do KTS Lê Quang Ninh cung cấp Nơi đón tiếp, phục vụ các đoàn khách cao cấp Theo một số kiến trúc sư, cụm biệt thự số 1 Lý Thái Tổ được xây dựng theo kiến trúc sau thời kỳ Pháp thuộc, khoảng đầu thập niên 1950, có hướng cách tân theo kiến trúc mái bằng, mặt tiền đá rửa… Khi xây nhà, các kiến trúc sư người Pháp đã có biến tấu cho phù hợp với khí hậu nhiệt đới như mỗi biệt thự đều có mái đón, ban công, sân thượng, hiên, vườn cảnh… Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu khẳng định đây là một trong những lô đất của gia đình chú Hỏa, tức ông Hứa Bổn Hòa, một đại gia bất động sản thời Pháp ở Sài Gòn. Cụm biệt thự này do gia đình chú Hỏa xây để ở. Đường Lý Thái Tổ trước kia cũng mang tên Hứa Bổn Hòa. Nhiều người dân ở Sài Gòn trước năm 1975 khẳng định sau năm 1954 các căn biệt thự này dành cho Ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến ở. Đến năm 1975, Bộ Ngoại giao tiếp quản và quản lý cho đến nay. Hiện nhà khách số 1 Lý Thái Tổ được giao nhiệm vụ đón tiếp, phục vụ ăn ở, sinh hoạt và làm việc cho các đoàn khách cấp cao của nước ngoài sang thăm chính thức hoặc thăm và làm việc ở nước ta; đồng thời phục vụ các cuộc hội đàm, ký kết, hội nghị, họp báo, tiếp khách, chiêu đãi và các hoạt động đối ngoại chính thức khác của Đảng và Nhà nước, của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên chủ trì.