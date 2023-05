Tp.HCM: Gian nan tiếp cận gói 30.000 tỷ

Theo ông Tô Duy Lâm, Giám đốc NHNN chi nhánh Tp.HCM, hiện Tp.HCM mới giải quyết hồ sơ cho 23 khách hàng, trong đó có 1 doanh nghiệp và 22 khách hàng cá nhân được hỗ trợ vốn vay trong gói 30.000 tỉ đồng. Theo đó, tổng hạn mức ký kết cho vay là 13 tỉ đồng và đến nay đã giải ngân được 117 triệu đồng. Ngoài NHNN, các chi nhánh ngân hàng thương mại tham gia chương trình cũng đã tổ chức triển khai quy trình xét duyệt, cũng như cung cấp thông tin và tư vấn cho khách hàng.

Như vậy, sau nhiều tháng triển khai gói 30.000 tỷ theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, Tp.HCM là một trong những địa phương có tốc độ giải ngân và tiến độ cho vay rất chậm so với nhu cầu thực tế. Trong đó, một trong những "ách tắc” lớn nhất nằm ở khâu xét duyệt đối tượng thuộc nhà ở xã hội của cấp chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Phụng Thiều, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Công ty CP Địa ốc Sài Gòn – Gia Định phản ánh, những bức xúc của DN trong tình hình khó khăn suốt thời gian qua được Chính phủ "xoa dịu” bằng Nghị quyết 02/CP (ngày 7/1/2013), thế nhưng nếu nhìn kỹ thì chưa tháo gỡ bao nhiêu dù có đem lại "ánh sáng từ cuối đường hầm”. Theo ông Thiều, gói 30.000 tỷ rất được người dân, DN kỳ vọng nhưng khi triển khai trên thực tế lại gặp nhiều gập ghềnh, mà nói thẳng ra là rất khó có thể tiếp cận được.

"Rất ít người dân được hưởng chính sách nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2, diện tích dưới 70 m2 vay được tiền theo tiêu chuẩn 70% giá trị căn hộ, lãi suất 6%/năm trong vòng 10 năm”, ông Thiều cho biết.



Sau 2 tháng triển khai Nghị quyết 02 của Chính phủ,

người dân và doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng

Một số DN bất động sản cũng đặt vấn đề, tại sao Nghị quyết 02 của Chính phủ vẫn còn "ách”, lỗi do ai, do người dân, do DN bất động sản hay do

một cơ quan nào khác? Trong khi đó, các nghiên cứu xã hội học trong thời gian gần đây đã chỉ ra các cảnh báo về an sinh xã hội đáng lưu tâm: đa số người dân lao động nghèo thuộc các nghề tự do (xe ôm, ba gác, hàng rong, quán cóc,…) có nhu cầu nhà ở rất lớn, nhưng gần như 90% các đối tượng này hiện vẫn chưa có cơ hội để tiếp cận gói 30.000 tỷ đồng và hiện vẫn đang phải ở nhà thuê, ở nhờ nhà bà con. Thậm chí, một người dân lao động có khoảng 20 – 30% giá trị căn nhà để góp cho DN, 70% còn lại là do ngân hàng hỗ trợ lãi suất vay. Nhưng trong các thủ tục để vay, người lao động quanh năm chỉ biết chân lấm tay bùn thì làm sao có chứng nhận thu nhập hợp pháp bằng bảng lương để có phương án trả nợ!?

Trong khi khó tiếp cận được gói 30.000 tỷ đồng, TS Nguyễn Quang Cung, nguyên Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng góp ý, hiện trong ngành xây dựng và xã hội vẫn tồn tại cách gọi "nhà ở thu nhập thấp”. Cách nói này khiến cho phân khúc thị trường này dù có nhu cầu rất lớn nhưng thời gian qua vẫn chưa thu hút. "Nếu chúng ta cứ quen dùng cách gọi này thì vô tình gây ra hiểu lầm, giống như sự miệt thị đối với người có thu nhập thấp. Và nên chăng chúng ta nên gọi chung là các căn hộ vừa và nhỏ thì hợp lý hơn”, TS Cung nhấn mạnh.

Bên cạnh những bất cập trên, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM cho rằng, hiện nay DN có xu hướng cũng đề nghị cần triển nhanh nhanh quá trình chuyển từ nhà ở thương mại sang NƠXH để có thể bảo tồn được vốn đầu tư cho DN, tránh được các khoản lỗ khi bán ra thị trường. Cũng theo Hiệp hội này, quá trình xét duyệt chuyển đổi dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nên được giao cho từng địa phương vì chỉ địa phương nào mới hiểu tường tận về nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý.