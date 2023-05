Tp.HCM: Quy định xử phạt nhà ở để kinh doanh là không phù hợp

Quá chung chung

Theo bà Ung Thị Xuân Hương – phó giám đốc Sở Tư pháp Tp.HCM, quy định của pháp luật còn quá chung chung nên không phù hợp. Thực tế có nhiều trường hợp cả căn nhà ở biến thành khách sạn, quán bar, trường học, văn phòng cho thuê, ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn cháy nổ, an ninh trật tự chung… Những trường hợp này phải xử phạt để bảo đảm trật tự chung cho xã hội, tránh gây hậu quả nghiêm trọng. Còn những trường hợp chủ nhà chỉ cho thuê một phần hoặc toàn bộ căn nhà để kinh doanh nhưng ngành nghề kinh doanh không gây mất trật tự chung, không ảnh hưởng đến kết cấu công trình… thì phải khẳng định là không vi phạm.