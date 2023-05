TPP khiến giá đất Long An, Đồng Nai, Bình Dương tăng cao?

Theo đơn vị chuyên nghiên cứu và tư vấn Bất động sản (BĐS) CBRE, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ có những tác động nhất định đến thị trường BĐS nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung về lâu dài.

Dự kiến, TPP sẽ tăng tổng sản phẩm quốc nội của nước ta lên 46 tỷ đô trong vòng 10 năm từ mức 200 tỷ đô hiện nay. Nhưng với BĐS, mặc dù theo CBRE, tác động của TPP lên thị trường BĐS địa phương không lớn như những ngành công nghiệp kể trên, nhu cầu của các ngành liên quan tới BĐS như nhà kho, khu công nghiệp và ngành hậu cần có thể sẽ tăng trưởng nhất định. Đó là kết quả của việc thu hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhu cầu về nhà ở và văn phòng cũng được dự kiến sẽ tăng lên nhằm đáp ứng những yêu cầu thuê chỗ ở và mặt bằng của người nước ngoài và các công ty nước ngoài.

TPP cũng sẽ thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, nhất là từ các quốc gia nhập khẩu chính các sản phẩm của Việt Nam như Nhật Bản và Mỹ. Đầu tư của Mỹ tại Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với Nhật Bản và Hàn Quốc. Các công ty của Mỹ sẽ tăng các hoạt động sản xuất ở Việt Nam và tái nhập khẩu những sản phẩm của Việt Nam nhờ vào việc miễn thuế của quốc gia này trên những sản phẩm chính như may mặc. Các công ty của Mỹ có khả năng sẽ nhắm tới các khu đất công nghiệp tại những tỉnh phía Nam của Việt Nam, nơi có một số nhà máy dệt may hiện đang tọa lạc.

CBRE nhận định, TPP sẽ khiến giá đất thay đổi, nhất là ở các khu vực được săn tìm nhiều bởi những nhà sản xuất hàng may mặc như Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất từ các quốc gia khác chắc chắn sẽ cân nhắc việc chuyển đổi từ những nước ngoài hiệp định TPP như Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Campuchia, Ấn Độ sang Việt Nam nhằm hưởng mức thuế cực thấp. Điều đó sẽ gia tăng thêm nhu cầu cho đất công nghiệp, nhà máy và kho bãi, không nhất thiết từ các quốc gia trong TPP mà còn từ các quốc gia không có trong hiệp định như Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc, những quốc gia vốn luôn muốn chạy trước hiệp định.

Trong bối cảnh đó, theo CBRE, các công ty xây dựng và chủ đầu tư khu công nghiệp sẽ là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất khi một khối lượng lớn các công ty thủy sản, dệt may di dời tới Việt Nam.

Đồng thời, việc tăng cường đầu tư nước ngoài cũng như nhu cầu phát triển cho những công ty nước ngoài thành lập tại Việt Nam sẽ làm gia tăng nhu cầu về mặt bằng văn phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vì hạn chế nguồn cung văn phòng chất lượng cao tại Tp.HCM và Hà Nội, chủ đầu tư dự án văn phòng tương lai nên xem xét lại kế hoạch để đẩy nhanh quá trình phát triển văn phòng.

CBRE đánh giá, tăng trưởng dự kiến của những công ty nước ngoài tới Việt Nam đồng nghĩa với việc nhu cầu đối với căn hộ cho thuê, căn hộ dịch vụ và thậm chí căn hộ để bán sẽ gia tăng cao hơn. Theo Luật Nhà ở mới, người nước ngoài sẽ được phép mua nhà ở Việt Nam kể từ ngày 1/7/2015. Nhiều người nước ngoài sẽ được khuyến khích sở hữu 1 căn hộ ở Việt Nam thay vì đi thuê, nhất là khi giá bán nhà ở tại Việt Nam đang thấp hơn đáng kể so với giá nhà của các nước khu vực lân cận.

Dù có thể còn quá sớm để kết luận về khả năng tăng giá đất nhưng theo CBRE, việc nhu cầu tăng đối với phân khúc đất công nghiệp và nguồn cung có hạn của đất tiêu chuẩn là 2 yếu tố sẽ khiến giá đất thay đổi, nhất là ở các khu vực được săn tìm nhiều nhất bởi những nhà sản xuất hàng may mặc như Long An, Bình Dương và Đồng Nai.

CBRE nhận định, Hiệp đinh TPP giúp Việt Nam tăng uy tín, sẽ có một nhu cầu lớn hơn cho hoạt động phát triển các khu công nghiệp, các dự án nhà ở và thương mại cũng như cơ sở hạ tầng trên cả nước để xây dựng hệ thống cảng, đường sá và các dịch vụ kết nối tốt hơn.

Ngoài ra, sẽ có rất nhiều những hoạt động dành cho chủ đầu tư BĐS trong mọi mảng thị trường và họ cần chuẩn bị sẵn sàng về công tác chuyển giao kỹ thuật, nguồn lực lao động, đào tạo, nâng cao năng suất và tuân thủ luật pháp nhằm đón đầu những cơ hội vàng đó.