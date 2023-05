Dịch vụ sức khỏe là một ngành lớn, bao gồm y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng hay dưỡng lão. Bất cứ tiện ích nào dành cho sức khoẻ của một dự án bất động sản đều có lợi, góp phần thu hút một lượng khách hàng nhất định.

Theo báo cáo tháng 12/2021 của Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI), ngành du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất giai đoạn 2020-2050, đạt mức 20,9%. Trong đó, nguồn khách du lịch ngoại quốc là một trong những nhóm đối tượng chính thúc đẩy sự phát triển của ngành. Với quyết định mở cửa du lịch, Việt Nam sẽ chào đón lượng khách quốc tế quay trở lại. Đây là nhóm đối tượng có nhu cầu và sở thích đặc biệt. Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là phân khúc chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội

– Theo ông, trong các dòng sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, phân khúc nào hiện đang sở hữu nhiều cơ hội tăng trưởng tại Việt Nam?

Việt Nam đang sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển bất động sản dành cho người cao tuổi. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường này bao gồm đô thị hóa, thay đổi phong cách sống, hay thay đổi cấu trúc gia đình. Xét về các yếu tố khác, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cũng dần cao hơn. Điều này đồng nghĩa với sự gia tăng về nhu cầu đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi. Yêu cầu của họ khá đa dạng, từ những cơ sở vật chất chuyên biệt phù hợp với thay đổi về sức khỏe đến những dịch vụ chăm sóc 24/7 cho những người có vấn đề về tinh thần hay thể chất. Có thể họ không ở trong bệnh viện nhưng vẫn cần một không gian với sự quan tâm và cơ sở vật chất, dịch vụ đặc biệt.

Không gian đó có thể được xây dựng theo mô hình bất động sản cho thuê hoặc nhà để bán. Dòng sản phẩm này đã tồn tại ở Anh và các quốc gia khác với những đặc điểm khá giống với mô hình bất động sản hàng hiệu. Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, hình thức bất động sản này còn khá mới. Theo truyền thống, người Việt thường muốn chọn mua nhà để sống gần bố mẹ. Vậy nên sẽ có một số hạn chế về mặt địa điểm.

Mặt khác, tiềm năng phát triển của loại hình bất động sản này đến từ nguồn khách ngoại quốc. Hiện nay, trên thế giới có nhiều người về hưu và họ đang tìm kiếm địa điểm để đi nghỉ với hệ thống chăm sóc sức khoẻ phù hợp. Họ sẽ muốn đến các địa điểm như Đà Nẵng, Phú Quốc hay gần các sân golf, trung tâm thể thao với mục đích nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, những dịch vụ về y tế hay chăm sóc sức khỏe cũng được đặc biệt chú ý và quan tâm.

Hiện tại, Việt Nam đã có sẵn nhóm khách hàng quốc tế từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Các quốc gia như Malaysia đang thu về lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ phân khúc này nhờ áp dụng loại visa đặc biệt cho người về hưu, và cho phép giảm thuế nhập khẩu các trang thiết bị y tế. Những chính sách này mang lại lợi ích cho cả hai bên. Đặc biệt, với chương trình “Ngôi nhà thứ hai”, Malaysia đang thu về khoản lợi nhuận đáng kể từ đó.

Nhìn chung, tiềm năng để phát triển bất động sản dành cho người về hưu tại Việt Nam là rất lớn. Không chỉ phục vụ khách nội địa, các sản phẩm này sẽ đáp ứng nhu cầu sẵn có từ khách quốc tế muốn đi du lịch và nghỉ dưỡng.

– Có phải bất động sản du lịch sức khỏe đang có khoảng trống tại Việt Nam?

Bất động sản du lịch sức khỏe đang là khoảng trống tồn tại trong thị trường bất động sản du lịch tại Việt Nam. Đặc biệt, trong khi khách nước ngoài, bao gồm nhóm người cao tuổi, đang sẵn sàng lựa chọn Việt Nam, chăm sóc sức khỏe là phân khúc cần được chú ý để định hướng phát triển theo chiến lược rõ ràng. Đây cũng là một ngành đặc thù, yêu cầu những sản phẩm riêng biệt và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Bởi vậy, giới đầu tư nên tập trung xây dựng các dự án sở hữu chất lượng dịch vụ cao, được quản lý bởi thương hiệu có danh tiếng. Trong quá trình thi công, nhà đầu tư cũng nên khai thác, tận dụng những đặc điểm sẵn có tại địa phương. Nhờ vậy, ngành du lịch nói chung và bất động sản nói riêng mới thu hút được khách một cách bền vững, hướng tới những giá trị lâu dài trong tương lai.

– Trong tương lai dài hạn, Việt Nam nên khai thác ngành du lịch chăm sóc sức khỏe và cụ thể là bất động sản nghỉ dưỡng như thế nào để tránh rơi vào hiện trạng “ăn xổi”?

Để có thể phát triển lâu dài, thị trường nghỉ dưỡng của Việt Nam nên chú ý đến yếu tố bền vững. Thay vì xây dựng các dự án với quy mô lớn, nhà đầu tư cần quan tâm đến các vấn đề liên quan tới môi trường và ESG (môi trường – xã hội – chính trị) trong khâu thiết kế.

Những sản phẩm không phù hợp với cảnh quan địa phương và không gắn với đặc điểm khu vực cũng sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng. Tại một số địa điểm, chúng tôi nhận thấy nhiều dự án thi công đã không còn giữ được cảnh quan tự nhiên vốn có, khiến du khách không còn cơ hội trải nghiệm. Để tránh trường hợp đó, các nhà phát triển dự án nghỉ dưỡng tại Việt Nam có thể tham khảo và học hỏi cách mà các nước khác đã triển khai xây dựng nhằm bảo tồn vẻ đẹp cũng như lợi thế tự nhiên của khu vực. Đó mới chính là yếu tố thu hút khách thăm quan.

– Để đáp ứng được thị hiếu của khách hàng, đặc biệt trong bất động sản nghỉ dưỡng, nhà đầu tư cần đưa ra những điều chỉnh về chiến lược sản phẩm như thế nào, thưa ông?

Chúng tôi tin rằng việc hợp tác với một đơn vị quản lý bất động sản giàu kinh nghiệm sẽ giúp nâng tầm chất lượng dịch vụ và tạo ra điểm khác biệt cho các dự án khu nghỉ dưỡng. Các thương hiệu quốc tế đang mong muốn gia nhập thị trường Việt Nam. Với kinh nghiệm làm việc cùng nhiều đơn vị quản lý vận hành nổi tiếng trên thế giới, chúng tôi hiểu rằng giá trị mà những doanh nghiệp này mang lại là thương hiệu. Họ đem đến dịch vụ chất lượng cao, tương xứng với giá trị thương hiệu của mình. Những đơn vị này sẽ có tiêu chuẩn cụ thể về quy trình quản lý, vận hành, đào tạo nhân sự, yêu cầu tiện ích và thiết kế cơ sở vật chất. Khi tham gia vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, họ sẽ đầu tư bài bản nhằm đảm bảo các yếu tố đạt yêu cầu do thương hiệu đề ra. Tuy chi phí có thể đắt đỏ hơn so với mặt bằng chung, nhưng đổi lại, các đơn vị quản lý khách sạn có thể giúp nhà phát triển thu về lợi nhuận cao hơn trong dài hạn do đây là mô hình thành công từ trước.

Duy Bách