Thị trường khó khăn nhưng giá bất động sản khó giảm

Tại chương trình "Có hẹn với chuyên gia BĐS" do Batdongsan.com.vn tổ chức mới đây, ông Phạm Văn Ngọc, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Hà Nội Starland cho biết, nhu cầu của khách hàng thời điểm dịch vẫn rất ổn định nhưng không thể tiếp cận được sản phẩm muốn mua. Như vậy nguyên nhân khiến lượng giao dịch sụt giảm không phải do cung – cầu mà do tác động khách quan từ dịch bệnh. Thị trường vẫn có những sản phẩm giao dịch được nhưng không nhiều, chủ yếu là những sản phẩm khách hàng đã quyết định xuống tiền từ trước đó. Như diễn biến hiện tại của thị trường, phân khúc bất động sản để ở giá vẫn ổn định, thậm chí sẽ không giảm ở cả thị trường thứ cấp và sơ cấp, các chủ bất động sản có tâm lý rất vững. Về phía nhà đầu tư, không nhiều người dùng đòn bẩy tài chính, nên để mua được tài sản cắt lỗ trên thị trường tuy có nhưng không dễ.

Hoạt động mở bán, giới thiệu dự án đang bị ngưng trệ vì giãn cách xã hội nhưng phân khúc ở thực vẫn duy trì nhu cầu tốt. Ảnh minh họa

Trong khi đó, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cũng xác nhận, thời điểm này dịch vẫn ảnh hưởng rất nặng nề với hầu hết các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Theo dữ liệu big data của Batdongsan.com.vn, lượt quan tâm tìm kiếm từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8 giảm khá mạnh. Diễn biến này đặt ra câu chuyện dài hạn: nhu cầu giảm giá nhà có giảm theo không? Thực tế thị trường cho thấy, giá sơ cấp đều cao hơn so với trước. Còn thị trường thứ cấp phục vụ nhu cầu thực vẫn ổn định. Các phân khúc đều bị ảnh hưởng, nhưng phân khúc để ở, đặc biệt là chung cư vẫn được quan tâm. Thời điểm khó khăn, nhiều chủ đầu tư vẫn mở bán online và đã ghi nhận thành công nhất định, có doanh nghiệp bán được 100%. Như vậy nhu cầu chung của thị trường tuy sụt giảm nhưng nhìn về dài hạn bất động sản vẫn là kênh an toàn, được ưu tiên đầu tư kể cả khi dịch Covid xuất hiện.

Những nhà đầu tư có tài chính tốt vẫn đang tìm kiếm các bất động sản có giá hợp lý, những bất động sản hưởng lợi sau dịch về hạ tầng, quy hoạch. Ngay cả khi thị trường đóng băng nhưng sau các chu kỳ sụt giảm khoảng 10 năm, giá trị tài sản vẫn tăng. Do đó, đây là thời gian phù hợp để những người có tiền có thể mua vào các tài sản có mức giá/tầm tài chính phù hợp.

Có nên tận dụng các chương trình ưu đãi mùa dịch?

Nắm được thực tế cung – cầu thị trường, có tâm lý vững vàng và tự tin về sản phẩm, nhiều chủ đầu tư không "án binh bất động" mà vẫn triển khai các chương trình mở bán online, tư vấn trực tuyến, đặc biệt là các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng.

Nhận định về các chính sách ưu đãi trong mùa dịch của chủ đầu tư, ông Ngọc cho biết, đây là một phần quen thuộc của thị trường, được chủ đầu tư áp dụng linh động vào từng sản phẩm, phân khúc. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, xuất hiện một số chính sách ưu đãi nổi trội như: cho vay mua nhà với lãi suất 0 đồng từ 18-24 tháng. Chính sách này giúp khách hàng giảm áp lực lãi vay, tạo sự an tâm để họ xuống tiền, có lợi cho cả chủ đầu tư và khách hàng.

Chính sách "Mua nhà 0 đồng" rất có lợi cho những người chưa có đủ tiền mặt, nhưng điều kiện là phải có nguồn thu ổn định. Dù đây là một chính sách hỗ trợ tốt nhưng người mua cần lưu ý nếu vay toàn bộ 100% thì việc trả gốc và lãi rất cao, rất nguy hiểm. Trường hợp rủi ro nhất, khách hàng có thể mất tài sản nếu không đủ khả năng chi trả.

Các chính sách ưu đãi mùa dịch tuy rất có lợi nhưng người mua cần quản trị rủi ro tài chính. Ảnh minh họa

Một chính sách mới rất hay đang được triển khai tại TP.HCM dành cho những khách hàng chưa có sẵn tiền có thể mua bất động sản rồi thế chấp cho chủ đầu tư. Khách hàng chỉ cần đóng 30% để vay tiếp hoặc trả nhà cho chủ đầu tư nếu tương lai không đủ tài chính để mua. Chính sách này đã được áp dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới, giảm rủi ro cho người mua nhà.

Theo ông Ngọc, dù các các chính sách ưu đãi đều hướng tới lợi ích cho cả khách hàng và chủ đầu tư, nhưng doanh nghiệp nên có lưu ý rõ ràng để tránh rủi ro cho người mua và giúp tăng hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Tuấn cho biết, nhìn chung các chính sách ưu đãi sẽ có những lợi ích nhất định cho người mua nhà, từ tài trợ gói vay, ân hạn lãi suất hay chia nhỏ tiến độ thanh toán, kéo dài thời gian trả nợ… Mặc dù vậy, không phải khách hàng nào cũng được hưởng lợi ích thực sự của các chương trình ưu đãi nếu không dự tính trước rủi ro, đảm bảo dòng tiền tương lai ổn định, nhất là khi dịch bệnh hiện vẫn khá căng thẳng. Do đó, người mua nhà không nên nhìn vào chính sách ưu đãi để mua nhà mà phải căn cứ vào nhu cầu thực tế, khả năng tài chính và khả năng quản trị rủi ro. Ngoài ra, với những tài sản được quảng cáo siêu ưu đãi, người mua phải kiểm tra kỹ pháp lý dự án, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh có một số chủ đầu tư sẽ "lách luật" để huy động nguồn vốn bán trước sản phẩm.

Ngọc Sương