Vai trò của PVFC Land tại Dự án Diamond Tower?

Nhiều nội dung trả lời của bà Dung đã không đồng nhất, thậm chí là mâu thuẫn với những thông tin do chính lãnh đạo PVFC Land công bố tại ĐHCĐ thường niên của Công ty diễn ra ngày 16/4/2011. Cụ thể, báo cáo trước hàng trăm cổ đông, Tổng giám đốc PVFC Land Hoàng Hữu Tâm cho biết, Dự án Nam An Khánh bị chậm tiến độ khởi công công trình do thay đổi chủ trương đầu tư, PVFC Land phải chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho đối tác khác. Khoản thu từ chuyển nhượng vốn tại Dự án Nam An Khánh là 207 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT PVFC Land Lương Ngọc Lân cho biết thêm, lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng dự án này là 95 tỷ đồng và Công ty vẫn còn giữ lại 200 căn hộ để tiếp tục đầu tư. Điều này được chứng minh khi kế hoạch năm 2011, PVFC Land dự kiến đầu tư tiếp vào dự án này 82,8 tỷ đồng. Đặc biệt, PVFC Land còn nêu rõ mục tiêu năm 2011 là hoàn thành phê duyệt quy hoạch 1/500; tiến hành thi tuyển phương án kiến trúc và lập dự án đầu tư; mục tiêu tiến độ quý III/2011 sẽ khởi công công trình. Vậy là cho đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định được chủ đầu tư thực sự của Dự án Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp Khu đô thị Nam An Khánh (còn có tên gọi khác là Dự án Diamond Tower).