Văn phòng, căn hộ Tp.HCM sẽ tiếp tục giảm giá?

Trên thị trường sơ cấp, căn hộ hạng sang được thuộc nhóm giảm giá mạnh nhất (giảm 9,1% so với năm 2010), trong khi căn hộ bình dân lại giảm giá ít nhất (chỉ 1,3%). Đến cuối năm 2011, giá bán căn hộ hạng sang trên thị trường sơ cấp khoảng 76,6 triệu đồng/m2, căn hộ cao cấp khoảng 30,7 triệu đồng/m2, căn hộ trung cấp khoảng 18,4 triệu đồng/m2 và căn hộ bình dân khoảng 12,8 triệu đồng/m2. Theo Sở Xây dựng, nhu cầu mua căn hộ có tăng lên vào cuối năm 2010 do giá bán giảm. Căn hộ giá thấp thu hút đông khách hàng với 60% giao dịch thành công. Tuy nhiên, thị trường nhà ở chỉ có khoảng 1/3 số căn hộ thuộc loại bình dân, còn lại đều thuộc nhóm cao và trung cấp.

Theo báo cáo, dự báo trong năm 2012, văn phòng cho thuê hạng A có chiều hướng tăng giá do nguồn cung hạn hẹp, còn văn phòng loại B và C sẽ không ổn định giá do nguồn cung tiếp tục tăng. Tính đến cuối năm rồi, toàn TP có 290 cao ốc văn phòng, giá thuê văn phòng loại A trung bình là 32 USD/m2/tháng.

Về nhà ở, một số dự án căn hộ bị trì hoãn từ những năm trước nay sẽ tiếp tục hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong số đó, phân khúc căn hộ bình dân chiếm nhiều nhất với 42%. Nguồn cung mới cộng với lượng căn hộ chưa bán được sẽ tạo một áp lực lớn trên thị trường bất động sản trong năm nay.

Riêng mảng khách sạn, Sở Xây dựng dự báo công suất phòng cao cấp sẽ bị sụt giảm. Năm 2012 dự kiến sẽ có thêm năm dự án khách sạn cao cấp với hơn 1.100 phòng góp mặt vào thị trường. Tuy nhiên, “giá vé máy bay tăng sẽ gây áp lực lớn lên ngành du lịch, do đó mảng khách sạn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn” – báo cáo đưa ra nhận xét.

(Theo PLTP)