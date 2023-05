Văn phòng cho thuê Tp.HCM sẽ tiếp tục giảm giá

Giá thuê được dự đoán sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá do một số tòa nhà mới hạng B dự định sẽ hoàn thành vào nửa đầu 2013.

Theo Knight Frank, công ty chuyên tư vấn và thẩm định giá, nghiên cứu thị trường, cho thuê bất động sản, nhu cầu thuê văn phòng trong Q4/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh có sự sụt giảm do kinh tế khó khăn và sự cắt giảm ngân sách từ các khách thuê. Hơn nữa, tổng nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam bị giảm sút, cùng với việc các công ty đều cắt giảm nhân viên, điều này đã tác động lên nhu cầu thuê văn phòng. Nhiều công ty hiện buộc phải cắt giảm chi phí và ngại di chuyển văn phòng do chi phí vốn.

Nhìn chung, một công ty chỉ quyết định chuyển văn phòng nếu họ thỏa thuận được giá thuê thực tế thấp hơn giá thuê trong hợp đồng hiện tại hoặc có thể đạt được mức giá thuê trung bình trên thị trường. Ở thời điểm hiện tại, hiếm có công ty chuyển đổi đến văn phòng tốt hơn, nếu như việc chuyển đổi này đồng nghĩa với việc họ phải chi trả mức giá thuê cao hơn.

Cũng theo thông tin từ Knight Frank, giá thuê văn phòng Hạng A đã giảm nhẹ trong Q4/2012, đạt khoảng 646.000 đồng (31USD)/m2/tháng, chưa bao gồm phí quản lý và thuế GTGT. Tòa nhà Bitexco Financial Tower hiện nay đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 65%, hiện chỉ còn trống tại những tầng cao của tòa nhà.

President Place là tòa nhà văn phòng chất lượng Hạng A, tòa nhà đạt được tiêu chuẩn Gold LEED thân thiện với môi trường và đã có tỷ lệ lấp đầy trước khai trương đạt khoảng 35%. Hạng mục văn phòng của dự án Times Square cũng đã công bố đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 65% và dự kiến sẽ hoàn thành vào Q2/2013.

Tình hình thị trường khó khăn trong Q4/2012 đã ảnh hưởng đến tình hình cho thuê bởi giá chào thuê luôn cao hơn ngân sách của nhiều công ty, tuy nhiên, các dự án văn phòng cho thuê vẫn kỳ vọng tiếp tục thu hút được những công ty có tiếng (Blue Chip), khi mà hạn chế về ngân sách không phải là vấn đề thiết yếu.

Sáu tòa nhà văn phòng Hạng A còn lại vẫn tiếp tục duy trì được tỷ lệ lấp đầy cao đạt khoảng 90%, điều này chứng tỏ được sức bền trong việc duy trì khách thuê hiện tại và thích nghi được với những điều kiện thay đổi của thị trường. Thú vị là hiện nay không còn diện tích văn phòng Hạng A nào trên 1.000m2/sàn còn trống tại Tp.HCM.

Mặc dù hầu hết các yêu cầu tìm thuê văn phòng đều hướng đến phân khúc Hạng B nhưng giá thuê của phân khúc này vẫn giảm nhẹ, đạt mức khoảng 438.000 đồng (21USD)/m2/tháng trong Q4/2012. Tòa nhà An Phú Plaza tham gia vào thị trường trong quý này đã có được lượng diện tích cho thuê cũng như nhận được một số yêu cầu tìm thuê như công ty PPF thuê 1.650m2.

Những giao dịch cho thuê đáng chú ý trong quý này gồm có: Nike tái thuê lại 3.000m2 tòa nhà Metropolitan, Diageo thuê 916m2 ở President Place, Zuellig Pharma thuê 3.200m2 tại Maritime Bank Building, Nivea thuê 1.000m2 tại Centec, Michelin thuê 550m2 tại Ree Tower và China Shipping thuê 550m2 tại Bitexco Financial Tower.

Quý cuối cùng của năm có thêm năm tòa nhà văn phòng cho thuê tham gia vào thị trường với tổng diện tích cho thuê khoảng 33.000m2. Những dự án này được xếp vào phân khúc các tòa nhà Hạng C, tọa lạc tại các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Quận 3. Tổng nguồn cung hiện tại đạt mức khoảng 1,3 triệu m2, trong đó Hạng B chiếm 48%, Hạng A chiếm 10% và Hạng C chiếm 42% tổng nguồn cung. Nguồn cung hiện tại đã tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự đoán của Knight Frank, giá thuê văn phòng tại thành phố sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá do một số tòa nhà mới Hạng B dự định sẽ hoàn thành vào nửa đầu 2013 bao gồm Lim Tower (33.000m2) và HTMC (26.000m2), cả hai tòa nhà này đều tọa lạc tại Quận 1.