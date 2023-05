Văn phòng cho thuê vào mùa ngủ đông?

Đà Nẵng: Nhà mặt tiền lấn át văn phòng cho thuê Giữa tháng 3.2011, anh Thanh Long – giám đốc một công ty chuyên kinh doanh máy tính tại Đà Nẵng, đã chuyển công ty từ một tòa nhà cho thuê VP cao cấp trên đường Nguyễn Văn Linh về một căn nhà cách trung tâm chừng 3 km. Lý do được anh Long đưa ra là giá thuê VP quá cao, trong khi đó nơi mới không xa trung tâm là bao, giá lại rẻ. Tại Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, có rất nhiều công ty, đại lý, chi nhánh chuyển VP đến những căn nhà trong các khu dân cư mới có giá thuê nhà tính ra chỉ bằng 1/4 so với giá thuê tại các cao ốc. Tình trạng ế ẩm VPCT đang diễn ra phổ biến ở Đà Nẵng, nhiều cao ốc văn phòng hiện đại, nằm ở vị trí đẹp trên các đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh… đi vào hoạt động từ vài năm trước, nay vẫn chưa thể lấp đầy. TP Đà Nẵng hiện có 25 tòa nhà VPCT, tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt khoảng 60%. Theo đánh giá của CBRE, dù trong quý 1/2011 đã có 9.000m2 sàn diện tích VP ở Đà Nẵng được thuê nhưng vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều về thị trường này do nguồn cung vượt quá nhiều so với nhu cầu. Nhiều chủ đầu tư đã linh động giảm giá và đưa ra nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Trong đó, giá VPCT hạng B giảm 6%, từ 14,27 USD/m2/tháng xuống còn 13,42 USD/m2/tháng. Hữu Trà