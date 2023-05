Vẫn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cùng với lý do chủ quan, còn có lý do từ cơ chế chính sách, mà điển hình là sự thiếu thống nhất trong văn bản. Ví dụ, tại Nghị định 120/2010/NĐ-CP hướng dẫn, trường hợp tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng hoặc cho thuê nhưng đã cấp trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà trước ngày 15-10-1993, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% giá đất do UBND tỉnh quy định. Nhưng, Nghị định 84/2007/NĐ-CP lại hướng dẫn, trường hợp giao đất trái thẩm quyền trước ngày 15-10-1993 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất thì phần đất ở trong hạn mức không phải nộp tiền sử dụng, đất vượt hạn mức phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá do UBND cấp tỉnh quy định. Rõ ràng, cùng một dạng đất mà có hai hướng dẫn khác nhau khiến cơ quan quản lý không biết áp dụng quy định nào mới đúng.