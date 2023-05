Việc xóa quy hoạch “treo” là ý nguyện của người dân

Xem xét lấy đất nhà máy để hoang giao cho dân Nhiều người dân ở xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) phản ảnh tình trạng đất giao cho nhà máy Công ty TNHH sản xuất ôtô JRD VN trên địa bàn xã này để hoang hóa trong khi người dân thiếu đất sản xuất. Ông Nguyễn Phụng Ngoạn – phó chủ tịch UBND huyện Tuy An – cho biết bức xúc của người dân là chính đáng, nên vừa đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi 14ha đất đã giao cho Công ty JRD VN không sử dụng trong nhiều năm. Ông Lê Văn Trúc – phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – cho rằng công ty này hiện hoạt động không hiệu quả, UBND tỉnh sẽ làm việc cụ thể với công ty để xem xét việc có mở rộng dự án hay không. “Quan điểm của UBND tỉnh Phú Yên là thu hồi phần diện tích không sử dụng để cấp cho dân sản xuất, tránh lãng phí” – ông Trúc nói.