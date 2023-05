VP cho thuê tại Tp.HCM: "Hạng sang" giảm giá khiến "bình dân" lao đao

Văn phòng hạng A cũng hạ giá

HIện nay, nhiều chủ đầu tư đang thay đổi suy nghĩ trước viễn cảnh phải cạnh tranh với một số dự án chuẩn bị đi vào hoạt động trong năm nay và đầu năm tới. Họ “thà tìm kiếm khách thuê giá rẻ lấp đầy còn hơn là để diện tích trống trong tòa nhà của mình” – ông Greg Ohan, GĐ bộ phận văn phòng cho thuê của công ty CB Richard Ellis Vietnam (CBRE) đánh giá.

Trước xu hướng mặt bằng giá văn phòng cho thuê tại Tp.HCM giảm liên tục trong ba năm qua, các cao ốc văn phòng mới tại khu trung tâm Tp.HCM đang rất linh hoạt trong chiến lược giá thuê nhằm nhanh chóng lấp đầy diện tích của mình. Nếu như trước đây các chủ đầu tư vẫn cố giữ giá cao thì thời gian gần đây lại tỏ ra rất linh hoạt về giá khi thương lượng với khách thuê. Điều này được thể hiện rõ qua mức giá cho thuê đang được chào cho khách hàng. Cùng là cao ốc văn phòng hạng A, nhưng giá chào thuê đang có sự chênh lệch đáng kể giữa những tòa nhà cũ và mới. Theo nghiên cứu thị trường của CBRE, hiện nay giá chào thuê trung bình của các cao ốc đã hoạt động lâu đời khoảng 750.000 đồng (khoảng 36USD/m2). Trong khi đó, một số chủ đầu tư các ốc mới đang chào giá khoảng 540.000 – 570.000 đồng (26-27USD/m2). Còn theo nghiên cứu của công ty Savills VN thì giá thuê trung bình của toàn thị trường là 544.000VND/m2/tháng, giảm 2% so với quý trước và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận sự chuyển động của thị trường, ông Greg Ohan cho biết nhiều công ty đang cân nhắc chuyển văn phòng vào khu trung tâm vì với cùng một chi phí họ có được vị trí tốt hơn, thuận lợi hơn. Một điểm đáng chú ý là chính sách ưu đãi đang được các nhà quản lý văn phòng hạng A ở khu vực trung tâm đưa ra đang thực sự hữu dụng cho khách thuê, khi giúp tiết kiệm được khoảng 16% trên giá thuê ký kết. Chẳng hạn, một công ty thuê văn phòng với giá 30USD/tháng và sẽ thành 39,6USD sau khi cộng thuế và phí dịch vụ. Với các khoản ưu đãi như miễn phí tiền thuê mấy tháng đầu, miễn phí biển hiệu quảng cáo, miễn phí tiền gửi xe… Số tiền thuê thực chỉ còn khoảng 33USD/m2. Điều này đã tác động lên phân khúc văn phòng hạng A trong quý I/2012, với diện tích thực thuê đạt khoảng 13.000m2, tăng đáng kể so với 8.500m2 quý I/2011.

Hạng C “chết đứng”

Những chính sách cho thuê hấp dẫn của văn phòng hạng A cũng như nguồn cung văn phòng mới tại khu vực trung tâm đang khiến cho chủ đầu tư các văn phòng hạng C ở các quận lân cận lao đao. Đi dọc theo những con đường ở Tp.HCM như Nguyễn Đình Chiểu, Cộng Hoà… không quá khó để tìm thấy các cao ốc mới, cũ đều treo bảng cho văn phòng thuê mà cả tháng sau trở lại, vẫn thấy còn nguyên bảng. Hàng chục cao ốc văn phòng đang được rao quảng cáo cho thuê trên mạng tại các trang web bất động sản vẫn bị đánh dấu còn trống từ nhiều tuần nay. Không chỉ vậy, các chủ cao ốc đang khai thác cũng đang phải xót lòng chứng kiến cảnh khách hàng bỏ rơi mình, đi theo lời mời chào tốt hơn của một cao ốc khác.

Anh Phương, chủ đầu tư một cao ốc loại C ở đường Cộng Hòa, quận Tân Bình cho biết, khi cao ốc được khánh thành vào giữa năm ngoái, lượng khách thuê đạt khoảng 70%. Tuy nhiên, từ quý I/2012, lượng khách hàng rút đi khoảng 20% và nay lại rút tiếp khoảng 10%. Số khách hàng còn thuê đang muốn thương thảo lại giá. Lúc lập dự án đầu tư, thị trường văn phòng Tp.HCM đang ở mức 50 – 60USD/m2. Nhưng nay người ta có thể tìm thuê văn phòng ngay tại khu trung tâm với giá chỉ 20USD/m2” – anh Phương nói.

Chủ đầu tư một dự án văn phòng cho thuê vừa đưa vào sử dụng ở quận 3 cũng cho biết ông không dám đầu tư tiền hoàn thiện tòa nhà mà chuyển sang rao cho thuê theo sàn, khi nào có khách thuê thì mới tiến hành trang bị nội thất. Không ai dám bảo đảm sẽ có khách thuê trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay – vị chủ đầu tư cho biết.

Trong báo cáo quý II/2012 về thị trường, các công ty nghiên cứu BĐS đều có cái nhìn không khỏi lo lắng cho văn phòng hạng C trong thời gian tới. Savills dự báo thị trường văn phòng dự kiến có 68 tòa nhà văn phòng mới cung cấp hơn 1,1 triệu mét vuông sàn từ năm 2013 trở đi. Chỉ riêng trong 6 tháng cuối năm 2012, có 12 tòa nhà mới dự kiến sẽ gia nhập thị trường với hơn 95.000m2, chiếm khoảng 8% tổng nguồn cung tương lai. Phần lớn các tòa nhà này là hạng C và tập trung chủ yếu tại các quận Phú Nhuận, Tân Bình và khu vực trung tâm bao gồm quận 1 và 3. Nhu cầu cho các tòa nhà văn phòng hạng A và B tại khu vực trung tâm dự kiến sẽ có xu hướng tăng trong 2013-2014. Do giá thuê giảm, khách thuê có xu hướng chuyển vào khu vực trung tâm nhằm có lợi thế về giá thuê cạnh tranh và dịch vụ tốt hơn. công ty Cushman & Wakefield cũng cho rằng năm 2012 sẽ tiếp tục là thị trường của khách thuê, những tòa nhà có uy tín sẽ giữ chân khách hàng bằng việc giảm giá nhẹ, trong khi đó những tòa nhà quản lý kém sẽ gặp rủi ro trong việc mất khách hàng.

(Theo Lao động)