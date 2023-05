Vụ cấp nhầm đất cho "quan" tại Nghệ An: Sai nhưng...không muốn sửa

Đặc biệt là có gần 50% số lô đất trên đã bị cấp nhầm cho các "quan" trong huyện. Đã 4 năm trời, những người liên quan vẫn không bị xử lý.

Một trong 27 lô đất cấp sai đối tượng, đã xây nhà nhưng chưa bị xử lý. Ảnh: M.H

Khai man hồ sơ

Đầu năm 2007, bà Nguyễn Thị Khoa ở xã Khai Sơn (Anh Sơn) đã có đơn tố cáo một số lãnh đạo huyện Anh Sơn "dính" nhiều sai phạm. Ông Nguyễn Văn Sơn và ông Đặng Bá Đồng (nguyên là Phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, hiện đã chuyển công tác) bị tố cáo đã cấp đất không đúng đối tượng, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Trước bức xúc của dân, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành xác minh vụ việc.

Kết quả thanh tra cho thấy lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn đã cấp 27 lô đất sai đối tượng. Trong đó có 20 lô là do ông Nguyễn Văn Sơn- nguyên Phó Chủ tịch huyện Anh Sơn ký.

Phần lớn lỗi sai phạm trên là giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện. Cụ thể như các hộ đã có nhà đất ở nơi khác, không có hộ khẩu trú tại thị trấn Anh Sơn nhưng vẫn khai man hồ sơ để "lọt" sổ. Có những hộ còn khai man hồ sơ đối tượng ưu tiên là con thương binh để được xét cấp đất. Đơn cử như hộ bà Hồ Thị Thảo trong hồ sơ xin giao đất không thông qua hội đồng tư vấn giao đất thị trấn Anh Sơn xét duyệt, UBND thị trấn không trình danh sách gửi UBND huyện Anh Sơn đề nghị giao đất mà do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tự lập danh sách trình UBND huyện quyết định giao đất. Ngoài ra bố bà Thảo là ông Hồ Đức Hòa không phải thương binh. Nhưng trong hồ sơ xin cấp đất, giấy khai sinh ghi bà Thảo là con của ông Hồ Đức Chương (có xác nhận của Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Nhân, Hưng Nguyên) lại là thương binh.

Xử lý "treo"!

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành, trong số 27 lô đất cấp sai thì có đến 15 lô mà chủ nhân là cán bộ, lãnh đạo đang công tác tại huyện Anh Sơn. Các "quan" hầu hết không có hộ khẩu, hoặc đã được cấp đất nhưng vẫn có hồ sơ xin và được cấp đất.

Trả lời câu hỏi của phóng viên là tại sao sự việc đã có kết luận của thanh tra từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa xử lý? Ông Hoàng Danh Lai-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An nói: "Sự việc phức tạp, hiện nay Sở đang chờ chỉ đạo từ tỉnh. Khi có chỉ đạo cụ thể chúng tôi sẻ xử lý ngay…".

Đơn cử như: Ông Nguyễn Đình Vinh (Cán bộ văn phòng thị trấn Anh Sơn) đã được cấp đất; ông Trần Văn Nguyên (Cán bộ VKSND huyện Anh Sơn) không có hộ khẩu thường trú tại huyện Anh Sơn; ông Bùi Đình Tiến (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Anh Sơn) đã có đất, ông Đặng Đình Hải (Cán bộ địa chính thị trấn Anh Sơn); ông Phạm Đình Đức (Ban Dân vận Huyện ủy Anh Sơn) đã có đất; ông Nguyễn Thanh Phùng (Công tác Sở Lao động Thương binh và Xã hội), ông Phan Hùng Khang (phòng Nội vụ lao động huyện Anh Sơn) đã có đất…

Đầu năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế, UBND huyện Anh Sơn tham mưu cho tỉnh để xử lý đối với 27 lô đất giao sai quy định. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Nghệ An để xử lý.

Tháng 8/2008 Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An gửi UBND tỉnh này đề nghị: Đối với 27 lô đất giao sai đối tượng tại huyện Anh Sơn, với các lô đất đã được giao cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở trước thời điểm ngày 01/7/2004, thì không tiến hành lập thủ tục thu hồi đất mà giao cho UBND huyện Anh Sơn rà soát nghĩa vụ tài chính, nếu còn thiếu thì truy thu theo quy định. Các lô đất đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở sau thời điểm 01/7/2004 sai đối tượng thì tiến hành lập biên bản thu hồi đất và xử lý các vấn đề phát sinh sau khi thu hồi đất theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, việc "xử lý" này chỉ diễn ra trên đề xuất của văn bản, còn thực tế thì các đối tượng liên quan đến vụ việc vẫn không bị xử lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thành- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Anh Sơn thừa nhận đến bây giờ việc xử lý 27 lô đất cấp sai tại địa phương vẫn chưa nhúc nhích. Còn bà Võ Thị Hồng Lam- Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn phân bua đang chờ ý kiến cuối cùng của tỉnh.

(Theo Giadinh.net)