Xã hội hóa việc định giá để minh bạch giá đất

Trong trao đổi với Pháp Luật Tp.HCM tại Hội thảo hoàn thiện hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho thị trường bất động sản tổ chức ngày 25/4, ông Phùng Văn Nghệ, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, đã nêu quan điểm: “Trong thời gian tới, phải xác định bảng giá đất do Nhà nước ban hành được dùng để làm gì chứ không phải khung giá đất của Nhà nước làm quá nhiều việc như đã từng làm. Khung giá đất nếu chỉ làm căn cứ để thu thuế sử dụng đất cho người dân thì tốt, việc bồi thường cho người bị thu hồi đất thì phải qua định giá đất”.

Nên bỏ khung giá đất

Theo ông Nghệ, cần xã hội hóa việc định giá đất; các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện thì được làm việc này. Ví dụ, Nhà nước muốn mua một miếng đất của tư nhân thì sẽ có ba tổ chức tham gia định giá. Giá do các đơn vị đưa ra phải đảm bảo không có sự chênh nhau quá lớn. Sau cùng, giá đất của thửa đất đó là giá trung bình giữa mức.

Theo ông Phùng Văn Nghệ, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục quản lý đất đai: Việc bồi thường cho người bị thu hồi đất phải qua định giá đất. Ảnh: HTD

Cùng quan điểm, ông Phan Văn Thọ, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và phát triển quỹ đất – Tổng cục Quản lý đất đai, cho rằng: Hợp lý nhất là việc xác định giá đất theo thị trường do tổ chức tư vấn xác định. Chính phủ chỉ quy định nguyên tắc, phương pháp, quy trình xác định giá đất và cơ quan nhà nước chỉ phê duyệt giá đất trong trường hợp cần thiết. Ông Thọ cũng cho rằng nếu đòi hỏi giá đất do các địa phương ban hành vừa phải đảm bảo yêu cầu sát với giá thực tế thị trường, vừa đảm bảo nằm trong khung của Chính phủ thì sẽ mâu thuẫn. “Nên bỏ khung giá đất. Như vậy, giá đất mới là giá thị trường. Tuy nhiên, hiện ta chưa thể bỏ ngay được do giá đất trên thị trường của ta mỗi nơi một khác, khó xác định” – ông Thọ cho biết.

Theo lãnh đạo Cục Kinh tế và phát triển quỹ đất thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, trong thời gian tới, Nhà nước vẫn tiếp tục ban hành khung giá đất – chỉ dùng để thu thuế đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh… Riêng việc bồi thường khi thu hồi đất và thu tiền sử dụng đất thì sẽ có định giá cụ thể theo giá thị trường.

Giá bất động sản: Năm người mười giá

Cũng tại hội thảo, có ý kiến cho rằng muốn định giá bất động sản được chính xác, thẩm định viên phải có đầy đủ thông tin về thị trường cùng hàng loạt các yếu tố liên quan như tình trạng pháp lý, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin sâu về đất đai chỉ là “sân chơi” của một số cơ quan công quyền và những doanh nghiệp lớn. Báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai chỉ rõ: “Hiện nay, độ chính xác của các nhận định về giá nhà đất do các tổ chức thẩm định giá thu thập và đối chiếu từ thị trường chỉ mang tính khu vực. Phần nhiều giao dịch bất động sản là giao dịch ngầm. Sự thiếu minh bạch là yếu tố cản trở lớn nhất cho việc thẩm định giá nhà đất cũng như việc tìm ra những chính sách hợp lý làm hạ giá bất động sản”.

Ngoài ra, theo Tổng cục Quản lý đất đai, sự không rõ ràng trong thẩm định giá là một trong những nguyên nhân khiến thị trường bất động sản liên tục nằm trong trạng thái trồi sụt thất thường hoặc “năm người mười giá”. Cũng theo cơ quan này, năm 2008, Jones Lang LaSalle – một tập đoàn dịch vụ địa ốc tài chính quốc tế – đã tung ra bảng xếp hạng tính minh bạch thị trường bất động sản toàn cầu, trong đó Việt Nam nằm trong nhóm các nước có chỉ số minh bạch thấp.

(Theo PLTP)