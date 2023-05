Xây cao ốc 70 tầng tại khu vực ga Hà Nội: Đưa đáp số trước đề bài?

Anh từng không đồng tình với việc di dời ga Hà Nội mà cho rằng nên tận dụng không gian 3 chiều đối với nhà ga trăm tuổi này. Lập trường của anh vẫn được giữ vững?

Rõ ràng sẽ là sai lầm nếu di dời ga. Cộng đồng, giới chuyên môn không đồng tình với việc làm này, bởi vị trí này từ xưa đến nay đều được coi là ga trung tâm. Nhưng tùy từng thời, tuỳ mức tăng và mật độ tăng dân số từng thời mà chúng ta quy hoạch cho phù hợp. Dù dân số có tăng thế nào đi nữa thì đó vẫn là ga trung tâm, ga trung chuyển lớn nhất thành phố.

Khi ga Hà Nội là ga trung tâm, cần phải có nhiều ga lớn để đáp ứng các đường tàu nhiều tốc độ như Nhổn, Hưng Yên, Ngọc Hồi, Gia Lâm… May mắn là chúng ta đã có sẵn cơ sở hạ tầng do người Pháp để lại, giờ chỉ cần sửa chữa và nâng cấp.

KTS Nguyễn Việt Huy cho rằng Hà Nội đang làm ngược quy trình. Ảnh: Mạnh Thắng

Anh thấy sao khi Hà Nội đề xuất không di dời ga nhưng xây cao ốc 70 tầng tại đây?

Đề xuất này là sai lầm của thành phố và bị giới chuyên môn, cộng đồng phản ứng dữ dội. Đây là cách làm vội vàng và hấp tấp. Tham gia nhiều dự án quy hoạch, tôi thấy rằng lập nhiệm vụ quy hoạch là bước quan trọng nhất nhưng lại làm cho qua quýt, thậm chí sau khi quy hoạch xong mới lập nhiệm vụ quy hoạch, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ quy hoạch chính là thuyết minh quy hoạch. Điều này dẫn đến duy ý chí, bởi điều đó chưa chắc đúng mong muốn của cộng đồng, thành phố mà chỉ đúng với ý chí của nhà chuyên môn lập quy hoạch.

Khi lập nhiệm vụ quy hoạch, tất cả các ban ngành, cơ quan hành chính đến giới chuyên môn, cộng đồng cần góp ý và đưa ra đề bài, sau đó mới chấp nhận lời giải nào hay nhất. Các nước phát triển vẫn làm theo cách chuyên nghiệp này. Chỉ bước lập nhiệm vụ quy hoạch mới có sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước. Sau đó họ nhờ những nhà chuyên môn nhiều kinh nghiệm trong nước cũng như thế giới để giải bài toán đó.

Khu vực này có thể chịu được công trình bao nhiêu tầng, theo anh?

Chưa có đề bài hay thì không thể đưa ra một lời giải tốt. Quy hoạch phải giữ lại những thứ tồn tại và phát triển tới ngày nay dù đề bài đóng hay mở. 40 hay 70 tầng tôi đều không quan tâm. Giữa thủ đô Paris, nhà ga Montparnasse có tổ hợp công trình cao 70 tầng, nhưng tất cả các vấn đề về hạ tầng với nhà ga đều được họ giải quyết. Khu vực ga Hà Nội sẽ thế nào là do nhà chuyên môn tranh luận. Việc phải nghĩ tới trước tiên là vấn đề cốt lõi với chức năng là một nhà ga, cần đảm bảo giao thông thông suốt, trung chuyển từ các đường, liên kết bên trong, bên ngoài. Các nhà chuyên môn cần đưa ra lý do vì sao đề xuất xây cao 40, 70 tầng, hoặc không được xây cao tầng. Lí do đưa ra vừa đáp ứng đề bài, được phê duyệt bởi hội đồng thẩm định, đồng thời báo cáo trước thành phố, cộng đồng.

Cảm ơn anh!