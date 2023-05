Xây dựng cao ốc tại Tp.HCM: Vừa “chữa cháy” vừa “phun dầu”

PV đã có cuộc trao đổi với TS Trần Du Lịch – Phó đoàn Đại biểu Quốc hội Tp.HCM về vấn đề này. TS Trần Du Lịch cho biết:

Tại thời điểm tôi còn tham gia Hội đồng quy hoạch kiến trúc TP, tôi đã từng rất nhiều lần thể hiện quan điểm không đồng tình với việc xây dựng các cao ốc trong khu vực trung tâm hiện hữu. Tôi đã đề nghị xây dựng các công trình cao tầng đó tập trung chủ yếu tại khu vực Thủ Thiêm và cần quy hoạch ngay từ đầu thì sẽ kiểm soát được giá thị trường chứ không phải ngược lại như hiện nay. Lý do của ý kiến này bởi tôi cho rằng khi xây dựng các tòa nhà cao tầng tại đây sẽ không cân đối được các bài toán liên quan tới kết nối hạ tầng và các dịch vụ khác. Chúng ta lại đang trong quá trình chống ùn tắc giao thông, tìm mọi cách để hạn chế lượng người đi vào khu vực trung tâm như đóng phí giao thông…

Vì vậy, việc xây dựng các cao ốc dù dùng làm gì thì cũng chẳng khác nào chúng ta vừa chữa cháy vừa phun dầu vào. Sở GTVT đã từng ủng hộ quan điểm của tôi, nhưng nó không thành hiện thực và tại các khu đất vàng đã và đang đua nhau xây dựng cao ốc, biến trung tâm hiện hữu của TP thành đô thị nén. Khu trung tâm quy hoạch chưa xong thì lãnh đạo TP cần phải định hướng quy hoạch, không nên chạy theo nhà đầu tư và bảo đảm kỷ cương quy hoạch thì mới quản lý được đô thị.

Đó là về phương diện đô thị, còn xét về mặt kinh tế thì việc chuyển đổi này có ý nghĩa như thế nào thưa ông?

Xét trên phương diện kinh tế thì đó là sự hạn chế của tầm nhìn về thị trường. Đây chỉ là “cái bình” của thị trường. Đầu những năm 2000, do khủng hoảng nên nhiều dự án không triển khai được, tôi đã đề nghị TP nên lấy lại để xây dựng thành các bãi giữ xe. Tuy nhiên, những mảnh đất đó được định giá quá cao nên không lấy lại để giữ xe được trong khi đắt hay rẻ phụ thuộc vào Nhà nước. Nếu xác định những khu đất đó sẽ xây dựng cao ốc để thu được lợi nhuận cao thì tất nhiên đất nơi đó tự dưng sẽ có giá cao ngất ngưởng, còn nếu Nhà nước định chỗ đó là bãi đậu xe thì giá đất sẽ khác ngay. Giá đất do nhà nước quyết định, từ trước tới nay chúng ta cứ vin vào giá thị trường nhưng thực chất giá thị trường là do chức năng đất đô thị tạo nên, mật độ xây dựng, tầng cao khác nhau thì giá khác nhau.

Hiện giờ trung tâm TP không còn chỗ nào để xây dựng bãi đậu xe. Nếu một số khu đất được làm bãi đậu xe với phí giữ xe cao, khiến chi phí cho 1 chiếc ôtô cao hơn so với hiện tại thì người sử dụng xe sẽ thấy mua xe thì dễ mà lưu thông xe sẽ khó, như vậy sẽ gián tiếp hạn chế được sự gia tăng ôtô.

Đúng là nền kinh tế đang rất khó khăn, đặc biệt là thị trường BĐS nhưng không vì đó mà Nhà nước lại đi sau các nhà đầu tư mà cần phải kiên quyết tuân thủ theo quy hoạch. Cứ tưởng tượng, sau khi thị trường căn hộ cao cấp này khó khăn, DN kêu thì nhà nước lại sửa quy hoạch?

Trước tình trạng của thị trường BĐS hiện nay, theo ông có cách nào để kích BĐS ấm hơn?

Trước tình hình tín dụng như hiện nay, theo tôi các cơ quan quản lý cần tác động để thị trường BĐS ấm dần từng mảng như: Theo thông tư 01, nhà thu nhập thấp, các dự án hoàn thành và có thị trường thì nên nới tín dụng và giảm lãi suất. Đây là sự nhìn nhận đúng của lãnh đạo Nhà nước bởi những căn hộ cao cấp chắc chắn sẽ không bán được vì vậy ngân hàng nhà nước không “bơm” tiền cho những dự án như vậy. Năm 1997, thị trường BĐS cao cấp của Thái Lan cũng đã rơi vào tình trạng xây dựng xong không có người ở. Với các dự án đã hoàn thiện nhưng giao thông chưa kết nối với các KĐT, khu dân cư để người dân có thể ở được như tại Q.2 và Q.9 thì Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để hoàn thiện để người dân vào ở, từ đó sẽ thu hút được lượng tài chính trong dân và kích thích các thị trường khác có giao dịch như VLXD, lao động…

