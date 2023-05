Xây nhà giá rẻ 200 triệu đồng/căn không khó

Sáng nay (ngày 4/8), Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Tp.HCM và Sở Xây dựng thành phố đã tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền thành phố về lĩnh vực hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Về vấn đề nhà ở giá rẻ, ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc công ty địa ốc Đất Lành đề cập đến việc xây nhà ở có giá khoảng 200-300 triệu/căn. Ông Đực cho rằng hoàn toàn có thể xây được những căn nhà với mức giá này và tất nhiên là xây ở những quận huyện như Nhà Bè, Nhơn Trạch, Bình Chánh…

Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM Trần Trọng Tuấn khẳng định, thành phố đã có chủ trương xây nhà giá rẻ trong nhiều năm qua. Thực tế, thành phố đã xây 40.000 căn hộ cho các công nhân, 36.000 căn hộ ven kênh rạch. Mới đây, Sở Xây dựng đã trình UBND thành phố kế hoạch đầu tư 20.000 căn NOXH đến năm 2020.

Ông Tuấn cũng cho hay, việc xây nhà giá 200-300 triệu/căn là hoàn toàn có thể làm được nhưng không khuyến khích. Bởi theo ông, nhà không chỉ là nơi ở mà còn liên quan đến chất lượng cuộc sống và phải gắn liền với hạ tầng kỹ thuật. Chúng tôi đang tính toán xây dựng căn hộ có giá từ 350 triệu đến dưới 1 tỷ với mục tiêu xây dựng xã hội đảm bảo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và đẹp về mỹ thuật.

Nhiều người mong muốn có nhà ở để an cư lạc nghiệp

Về dự án Bắc Rạch Chiếc, đại diện công ty địa ốc Him Lam cho hay, Thủ tướng đã có quyết định giao đất cho Công ty Địa ốc 10 làm hạ tầng trục chính. Theo quy định, sau khi hoàn thành hạ tầng trục chính, Địa ốc 10 bàn giao lại cho thành phố thì thành phố mới giao đất cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Vì Địa ốc 10 không thể hoàn thành hạ tầng trục chính theo quyết định của Thủ tướng với dự án Bắc Rạch Chiếc nên việc giao đất cho các nhà đầu tư thứ cấp bị tắc nghẽn và Him Lam chỉ có 3ha trong đó nhưng đến giờ vẫn chưa được giao.

Từ năm 2012, Him Lam liên kết với Địa ốc 10 để trở thành nhà đầu tư thứ cấp và Him Lam cũng đã đền bù giải tỏa xong và làm xong hạ tầng cách đây vài năm nhưng dự án vẫn không thể thực hiện được do chủ đầu tư trục chính không đủ tài chính… Điều này khiến chủ đầu tư thứ cấp vô cùng mệt mỏi, tốn thời gian và chi phí…

Theo ông Trần Trọng Tuấn, cần phải rõ về bản chất vấn đề do thực tại khó khăn của chủ đầu tư, do thủ tục hành chính hay do một yếu tố khách quan nào khác. Để có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thì cần phải làm rõ từng vấn đề.

Cụ thể, vấn đề của dự án Bắc Rạch Chiếc liên quan đến năng lực triển khai của chủ đầu tư chính kéo theo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng không thể bảo đảm được tiến độ giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

"Đây cũng là điểm mà pháp luật cần điều chỉnh theo hướng sau khi nhà đầu tư trục chính đầu tư hạ tầng kỹ thuật xong, nhà đầu tư thứ cấp muốn tham gia phải nhận chuyển nhượng một phần dự án hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được cấp cho một phần dự án đó", ông Tuấn nói.

Mặt khác, ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc công ty địa ốc Lê Thành cho ý kiến, để tránh việc tranh chấp sau này, Sở xây dựng cần quản lý chặt hơn của các hợp đồng mua bán tại các dự án bởi thực tế có những dự án chưa hoàn chỉnh giấy tờ pháp lý nhưng vẫn cho bán nhà hình thành trong tương lai. Trong khi đó, người mua nhà không hề quan tâm đến pháp lý mà cứ “cắm đầu” vào mua bất chấp rủi ro.