Xung quanh giá BĐS, không được để có “vệt mờ”

Môi giới chỉ là trung gian Đứng dưới góc độ của nhà môi giới, theo tôi, việc đẩy giá bán lên cao là do chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư thứ cấp (để ăn chênh) nâng giá, hoàn toàn không phải do nhà môi giới. Bởi vì, bản thân nhà môi giới không thực hiện hoạt động đầu tư, họ chỉ là bên trung gian, cung cấp dịch vụ và nhận tiền dịch vụ. Còn trường hợp nhà môi giới mua hành hóa rồi bán lại thì họ hoạt động không phải với tư cách môi giới nữa mà là với tư cách là nhà đầu tư thứ cấp. Ông Trần Đức Diễn, Chủ tịch HĐQT Sàn giao dịch BĐS Maxland Môi giới khi bị lạm dụng sẽ gây méo mó thị trường Bên cạnh các mặt tích cực, mặt trái của hoạt động môi giới là gây ra phí bổ sung, đặc biệt là nếu bị lạm dụng có thể gây ra sự lừa đảo, những cơn bùng nổ theo kiểu đầu cơ và làm méo mó thị trường BĐS. Điều đó cần đưa vào điều lệ, quy chế, quy định hoạt động và có sự kiểm soát, kiểm tra của những cơ quan chức năng cũng như là Hội Môi giới BĐS để Hội tự khẳng định mình và đến được với khách hàng cũng như các chủ đầu tư. Nếu không thực hiện được điều này, Hội Môi giới sẽ tự loại bỏ mình. TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế Khó tìm được thông tin từ chủ đầu tư Việc bán nhà hiện nay không bắt buộc phải thông qua sàn nên chủ đầu tư tự phân phối sản phẩm hoặc họ có thể giao cho các sàn BĐS. Thông tin về sản phẩm, giá cả sẽ được công bố trên trang web chính thức của doanh nghiệp. Vì thế, khách hàng nên vào trang web đó hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Tuy nhiên, trang web chính thức của chủ đầu tư hiện nay không được làm SEO (phương pháp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) nên thông thường không được lên thứ hạng cao trên google. Trong khi đó, những trang web môi giới được đẩy mạnh SEO nên họ thường lên trang trước. Vì vậy, khi tra tìm chủ đầu tư qua google thì khách hàng sẽ hay bị đọc nhầm vào trang của nhà môi giới mà họ nhiều khi không phân biệt được đâu mới là trang thật của chủ đầu tư. Bởi vì, nhà môi giới vẫn thường ghi là phụ trách kinh doanh của chủ đầu tư, phòng kinh doanh của chủ đầu tư, hotline… Do đó, tốt nhất là người mua nên trực tiếp tới văn phòng của chủ đầu tư để có được thông tin chính xác. Tình trạng một số trang web rao bán hàng hóa với giá thấp hoặc thậm chí là thấp hơn cả giá của chủ đầu tư rồi báo hết hàng và tư vấn mua căn hộ giá cao là chiêu câu khách của các môi giới, chủ yếu của những chủ đầu tư nhỏ. ThS. Hoàng Minh Ngọc, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Quản lý BĐS Tràng An