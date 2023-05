Yếu kém trong quản lý khiến chung cư dễ... cháy?

Cháy chủ yếu do sự cố điện

Trong số các vụ đáng nhớ phải kể đến trường hợp hỏa hoạn xảy ra sau ít ngày bước sang năm mới. Khoảng vào 4h sáng ngày 3/2 (tức 12/1 Tết âm lịch) tại khu nhà B, chung cư 21 tầng M3-M4 Thành Công (91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn do chập điện.



Vào thời điểm trên, một nhân viên bảo vệ ứng trực khi đang làm nhiệm vụ ở tầng đế 2 của tòa nhà thì phát hiện mùi khét, khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu kỹ thuật điện. Đây cũng là điểm trông giữ xe máy của khu nhà này.

Phần lớn vụ hỏa hoạn tại các chung cư là do sự cố điện (ảnh Tiến Nguyên).

Hỏa hoạn theo đường ống kỹ thuật từ tầng 3 bốc lên 21 tầng của tòa nhà, làm toàn bộ khu B chung cư này nhiễm khói nặng, gây khó khăn trong việc cứu hỏa. Đáng chú ý, theo những người dân sinh sống tại tòa chung cư này, họ không hề nghe thấy chuông báo cháy reo.

Hay như vụ hỏa hoạn mới đây nhất xảy ra vào 15h chiều 1/10. Khói đen kịt bốc lên nghi ngút ở căn hộ trên tầng 7, chung cư 17T4 Trung Hòa – Nhân Chính (Cầu Giấy, Hà Nội) đã khiến hàng trăm người hoảng loạn phải tháo chạy xuống đất thoát nạn.

Khi phát hiện đám cháy, hàng chục nhân viên bảo vệ tòa nhà nhanh chóng tiếp cận hiện trường dùng bình cứu hỏa dập lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy mạnh nên phải đến khi lực lượng cứu hỏa đến vụ hỏa hoạn mới được dập tắt.

Tại hiện trường, toàn bộ ban công căn hộ trên tầng 7 chung cư 17T4 bị cháy đen thui. Nhiều vật dụng trong căn phòng cũng bị thiệt hại.

Theo thống kê của Cục cảnh sát PCCC, trong 9 tháng đầu năm 2012 trên toàn quốc đã xảy ra 15 vụ cháy nhà cao tầng (Hà Nội 12 vụ, chiếm 80% tổng số các vụ cháy, còn lại là tại TP Hồ Chí Minh với 3 vụ), trong đó 9 vụ do sự cố điện, 1 vụ do hàn điện và 5 vụ đang điều tra.

Sai phạm hàng loạt dẫn đến cháy chung cư

Hiện nay trên toàn quốc có hơn 5 nghìn tòa nhà nhiều tầng, trong đó có 927 nhà cao trên 9 tầng. Những nhà cao tầng này chủ yếu tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn như Tp.HCM (có 440 nhà), Hà Nội (có 368 nhà), Hải Phòng (có 36 nhà), Khánh Hòa (có 7 nhà), Quảng Ninh (có 18 nhà), Thanh Hóa (có 13 nhà)…

Theo dự kiến trong thời gian sắp tới, tại 4 quận nội thành Hà Nội sẽ có thêm 223 dự án nhà cao tầng có độ cao từ 24m đến 72m (9 tầng trở lên, có dự án gồm vài tòa nhà).

Tại cuộc hội thảo về "Hoạt động quản lý vận hành Tòa nhà – Thực trạng và giải pháp” do Hiệp hội bất động sản tổ chức mới đây, lãnh đạo Cục phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) nhận định, các vụ cháy nhà cao tầng trên tuy không gây thiệt hại nhiều về người và tài sản nhưng đã gây tâm lý hoang mang cho những người sống và làm việc tại các nhà cao tầng. Bên cạnh đó, đây cũng là nguy cơ đã và đang rình rập có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Sự cố hỏa hoạn khiến người dân hoang mang (ảnh: Tiến Nguyên).

Bằng chứng là, điều kiện an toàn PCCC tại nhiều nhà chung cư, nhà tái định cư cao tầng đã vi phạm nghiêm trọng như: hệ thống PCCC không đảm bảo do quá trình thi công không đúng với thiết kế được duyệt, không sử dụng để ở mà chuyển đổi sang các công năng khác làm văn phòng, kinh doanh ăn uống, kinh doanh dịch vụ…; do tự ý cơi nới, bố trí bãi giữ xe trên đường bộ là giảm khoảng cách an toàn PCCC, lấn chiếm lối thoát nạn; hệ thống điện không đảm bảo; thậm chí còn tránh né việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ…

Trước tình hình đó, đại diện Cục PCCC cũng kiến nghị cần tổ chức cải tạo lại các chung cư cao tầng cũ không đảm bảo an toàn PCCC, trường hợp không thể cải tạo được hoặc có nguy cơ cháy cao có thể dẫn đến thiệt hại lớn về người thì phải ngừng hoạt động.

Cũng tại hội thảo này, ông Nguyễn Trọng Hiền – đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng công tác quản lý và vận hành nhà chung cư cao tầng mới là yếu tố quan trọng, có tác dụng lâu dài, ảnh hưởng tới chất lượng sống, tuổi thọ công trình và cảnh quan đô thị, chịu tác động ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, quá trình thực hiện đầu tư dự án khu nhà ở, khu đô thị mới.

Trên địa bàn Thành phố hiện có hơn 320 nhà chung cư mới xây dựng từ năm 2001 đến nay (cao từ 6 đến 48 tầng) đã đưa vào sử dụng nhưng mới thành lập được 26 Ban quản trị và 3 mô hình quản lý nhà chung cư. Các mô hình đang tồn tại gồm chủ đầu tư trực tiếp quản lý; Ban quản trị quản lý; và thông qua một công ty tư nhân quản lý. Tuy nhiên, mỗi mô hình quản lý đều có những bất cập nhất định.

Mô hình "thuê" quản lý được đánh giá là dạng ít có vướng mắc nhất trong sử dụng các dịch vụ nhưng có chất lượng dịch vụ chưa cao, Nhà nước vẫn đang bù lỗ. Do đó, đại diện Sở Xây dựng ủng hộ mô hình nay song cũng đề xuất cần nghiên cứu thêm để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

(Theo Dân trí)