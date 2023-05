"Đòn bẩy" hạ tầng nâng tầm giá trị bất động sản Bình Định

Quốc lộ 19 mới – “Đòn bẩy” nâng tầm bất động sản Quy Nhơn

Ngày 29/3/2020, tỉnh Bình Định đã khánh thành Quốc lộ 19 mới đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1 với tổng mức đầu tư 4.410 tỷ đồng, chiều dài 17,42km, bề rộng nền đường từ 30m đến 50m, bao gồm 6 làn xe, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 60 ~ 80 km/h. Theo đó, điểm đầu tuyến tại cảng Quy Nhơn, điểm cuối giáp với vòng xoay cầu vượt QL 1 thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định. Đây được xem là tuyến đường huyết mạch mở ra cơ hội kết nối, giao thương, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển của Bình Định nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung.



Quốc lộ 19 mới khánh thành góp phần nâng tầm bất động sản Bình Định

Việc khánh thành tuyến QL19 mới sẽ thúc đẩy kết nối liên vùng nhanh, tạo hành lang vận tải quan trọng nối cảng biển Quy Nhơn và Tây Nguyên và các nước láng giềng Lào, Campuchia, Đông Bắc Thái Lan được quy hoạch theo tuyến QL19 hiện nay.

Bên cạnh việc khánh thành và đưa vào hoạt động quốc lộ 19 mới, Bình Định cũng đang đẩy mạnh tiến độ thi công Quốc lộ 19B. Theo đó, quốc lộ 19B có tổng chiều dài hơn 60 km; nối thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn đến sân bay Phù Cát, thị xã An Nhơn đến cảng Quy Nhơn. Trong đó, đoạn từ quốc lộ 1A; thị xã An Nhơn xuống cảng Quy Nhơn bắt đầu thực hiện năm 2013 với tổng giá trị đầu tư sau khi điều chỉnh gần 5.200 tỉ đồng. Đây là tuyến giao thông vô cùng ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi kết nối trực tiếp từ khu kinh tế Nhơn Hội Quy Nhơn đến sân bay Phù Cát.

Sau khi đi vào hoạt động, hai công trình giao thông quy mô này sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của hạ tầng giao thông Quy Nhơn – Bình Định nói riêng và cả khu vực kinh tế mũi nhọn Tây Nguyên nói chung.

Theo đánh giá của các chuyên gia, “đòn bẩy" hạ tầng luôn là động lực gia tăng giá trị bất động sản. Quốc lộ 19 mới khánh thành và đi vào hoạt động, chắc chắn bất động sản Quy Nhơn, Bình Định sẽ có sự “thăng hoa” ở tất cả các phân khúc, nhất là phân khúc đất nền có vị trí mặt tiền liền kề Quốc lộ 19.

Kỳ Co Gateway – Dự án sở hữu vị trí “vàng” ngay mặt tiền quốc lộ 19 mới

Giá trị gia tăng của bất động sản cốt yếu nằm ở vị trí. Đặc biệt những vị trí tọa lạc ở mặt tiền, cửa ngõ luôn dễ tạo thiện cảm với khách hàng. Với ưu thế vượt trội về vị trí, Kỳ Co Gateway sở hữu 2 mặt tiền với một là dãy nhà phố 1.000m ngay mặt tiền quốc lộ 19B – con đường trọng điểm dẫn thẳng đến sân bay quốc tế Phù Cát chỉ khoảng 30 phút và chuỗi Resort 5 sao, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, quảng trường đại dương và đón đầu làn sóng đầu tư từ nước ngoài sau khi đi vào hoạt động… Hai là nằm tại trung tâm ngã tư Nhơn Lý – tuyến đường dẫn vào các khu du lịch biển nổi tiếng khác của TP. Quy Nhơn. Ngã tư Nhơn Lý cũng là trung tâm Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội đang được đầu tư để trở thành xương sống kinh tế của thành phố nói riêng và toàn tỉnh Bình Định nói chung.



Kỳ Co Gateway hội tụ đầy đủ nhiều tiềm năng cho sự phát triển trong tương lai gần

Mặt khác, tọa lạc tại cửa ngõ khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Kỳ Co Gateway có vị trí kết nối Quy Nhơn với tâm điểm khu đô thị du lịch. Lối vào dự án được xem như cánh cửa bước vào hành trình khám phá và trải nghiệm vùng biển hoang sơ và thanh bình. Từ đây, với một hành trình ngắn chỉ 15 phút từ trung tâm Quy Nhơn băng qua cầu Thị Nại, dễ dàng để bắt gặp ngay Kỳ Co Gateway tại vị trí mặt tiền quốc lộ 19B. Đúng như tên gọi, Kỳ Co Gateway tựa như cánh cổng mở ra con đường dẫn đến hàng loạt các điểm đến và tiện ích đẳng cấp xung quanh.



Kỳ Co Gateway hướng đến một cuộc sống phồn hoa được ấp ủ giữa lòng phố biển thơ mộng

Từ Kỳ Co Gateway, du khách chỉ mất 5 phút di chuyển đến khu du lịch nổi tiếng bậc nhất Bình Định là Kỳ Co – Eo Gió, địa điểm ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam. Bước qua cánh cổng Kỳ Co Gateway còn là sân golf quốc tế 36 lỗ đẳng cấp, là Safari Park duy nhất tại Quy Nhơn, liền kề quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn…

Sở hữu hàng loạt lợi thế “vàng”, Kỳ Co Gateway đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là khách hàng địa phương. Việc sở hữu sản phẩm bất động sản ngay trên mảnh đất quê hương được xem như tài sản tích luỹ an toàn, gia tăng gia trị trong tương lai.