Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2021 thị trường bất động sản TP.HCM sẽ có nhiều tín hiệu tích cực, nguồn cung được cải thiện, đặc biệt là phân khúc căn hộ bán. Thị trường kỳ vọng sẽ có thêm khoảng 17.500 căn hộ tại các dự án mới ở các quận vùng ven thành phố. Giá sơ cấp dự kiến sẽ tiếp tục tăng so với 2020, tuy nhiên mức tăng ổn định hơn để thị trường có thể tiêu thụ hết các sản phẩm còn lại. Giá chào bán sơ cấp năm 2021 ở các phân khúc sẽ có mức tăng trong khoảng từ 1%-4% so với năm 2020. Riêng giá căn hộ hạng sang dự kiến tăng từ 2%-7% trong năm 2021 và 2022. Thị trường thứ cấp sẽ tiếp tục sôi động do nguồn sơ cấp khan hiếm và thị trường sơ cấp đã thiết lập mặt bằng giá mới. Trong bối cảnh trên, mặc dù người mua ở thực khó tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và túi tiền trên thị trường sơ cấp nhưng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trên thị trường thứ cấp với các căn hộ có tiến độ xây dựng tốt hoặc chuẩn bị bàn giao.

Hà Nhung

