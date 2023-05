Kênh đầu tư tài chính nào an toàn?

Tony Robbins, tác giả cuốn sách “Money Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom” cho rằng “cỗ máy kiếm tiền” của một người là chính bản thân người đó. Nếu bạn dừng làm việc, cỗ máy cũng dừng. Dòng chảy tiền bị chặn lại và bạn sẽ chẳng có thêm chút thu nhập nào. Hãy bước ra khỏi vòng luẩn quẩn đó và tạo ra một cỗ máy kiếm tiền thay mình, lập trình cho nó hoạt động ngay cả khi bạn đang ngủ. Cỗ máy này chính là một khoản đầu tư. Kiếm được bao nhiêu từ đầu tư không phải là vấn đề. Nhưng khi đã tạo cho riêng mình một cỗ máy kiếm tiền, đừng chỉ nhét số tiền đó xuống dưới gối. Hãy tích lũy chúng trong một môi trường bạn cảm thấy an toàn, đồng thời vẫn có khả năng sinh lời.

Ở Việt Nam có 5 kênh đầu tư chính gồm: bất động sản, vàng, gửi tiết kiệm, USD và chứng khoán. Việc đầu tư chứng khoán rủi ro khá lớn và đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn về tài chính kỹ thuật, trong khi gửi tiết kiệm xu hướng giảm đồng thời phải trừ đi phần trượt giá, USD thì lãi suất bằng 0%. Trong khi đó, giá vàng luôn trong nguy cơ những cơn nóng/lạnh ảo, khiến kênh đầu tư này khó là “hầm trú ẩn” an toàn.



Bất động sản nói chung và bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng luôn được

xem là kênh đầu tư yêu thích của người Việt Nam.

Với ưu điểm ổn định, đầu tư vào giá trị trường tồn với thời gian, bất động sản du lịch đang được chọn là kênh đầu tư vàng. Theo Savills Việt Nam, bất động sản nói chung và bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng luôn được xem là kênh đầu tư yêu thích của người Việt Nam so với các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng hay lãi suất tiết kiệm.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhu cầu nhà ở vẫn tiếp tục có cầu lớn, hai phân khúc bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư nước ngoài.

Đầu tư thông minh – “của để dành” cho tương lai

Giới đầu tư bất động sản đang nói với nhau về một đại đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và an cư chuẩn quốc tế, có tiềm năng sinh lời bậc nhất miền Bắc, đó là Halong Marina – với tổng diện tích lên tới gần 250ha nằm trải dài bên bờ di sản thiên nhiên thế giới – vịnh Hạ Long

Halong Marina nằm giữa Bãi Cháy và Tuần Châu – nơi được coi là điểm giao hòa giữa Đất, Trời và Biển, hội tụ những nét tinh túy do thiên nhiên ban tặng. Hơn thế, Halong Marina sở hữu vị trí hoàn hảo hiếm nơi nào có được với mặt hướng về kì quan thế giới vịnh Hạ Long, lưng tựa vào dãy núi Hùng Thắng vững chãi. Được xây dựng trên 3,8km đường biển, tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, Halong Marina được giới đầu tư đánh giá là biểu tượng sống đẳng cấp mới cho cả Hạ Long, Quảng Ninh.

“Thời gian vừa rồi truyền thông nói nhiều về cuộc chiến tiền tệ, các nước chạy đua phá giá đồng tiền, tôi rất lo sợ tiền mất giá nên đã rút tiết kiệm và đầu tư thêm vào loạt bất động sản ven biển. Một trong những nơi tôi đầu tư là Halong Marina của chủ đầu tư BIM Land – BIM Group. Tại Halong Marina, tôi nhìn thấy một tiềm năng sinh lời lớn trong tương lai khi doanh thu từ du lịch năm 2018 của Quảng Ninh là 24.000 tỷ và đang không ngừng tăng lên”, anh Hùng (Đống Đa, Hà Nội) nhận định. Anh Hùng cho biết năm 2018 anh đã mua 2 căn hộ nghỉ dưỡng ở Halong Marina, hiện căn hộ đã và đang được trả lời tới 25-30% nhưng anh chưa bán vì doanh thu từ thuê nhà cũng đem lại lợi nhuận tốt và ổn định.

Anh Hùng chia sẻ rằng tiềm năng cho thuê lớn sẽ thu hồi vốn nhanh nên sẽ không bán mà để dành cho con sau này vì có dự án có sổ đỏ lâu dài. Ngoài cho thuê, cuối tuần anh và người thân cũng thoải mái về Halong Marina nghỉ dưỡng và tận hưởng những dịch vụ tiện ích cao cấp tại đây như tổ hợp thương mại và giải trí, rạp chiếu phim quốc tế CGV, khu vui chơi giải trí trẻ em Kiddream, hệ thống nhà hàng ẩm thực, phố đi bộ trung tâm, bãi biển trải dọc quảng trường trung tâm… tương lai tại đây còn hình thành bến du thuyền và câu lạc bộ giải trí Sailing Club (Lounge & bar ngoài trời), tất cả điểm cộng này đã tạo nên một khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và sinh sống đẳng cấp, đạt chuẩn quốc tế ngay bên bờ Vịnh.



Mua nhà ở Halong Marina, khách hàng như đã tự sắm cho mình một “cỗ máy kiếm tiền” ngay cả

khi đang ngủ, cỗ máy này lại còn là “của để dành” cho thế hệ tương lai.

Chủ nhân của những căn hộ tại Halong Marina và người trong giới bất động sản nói với nhau rằng: sở hữu nhà tại Halong Marina chính là cách biến di sản thiên nhiên thế giới hùng vĩ trở thành “tài sản” hàng ngày của mình. Cư dân mỗi ngày được sống ngay trong lòng kỳ quan thế giới, nơi có những hòn đảo lớn nhỏ, đường biển uốn lượn mềm mại, làn nước ngọc lục bảo trong xanh vỗ về trên bờ cát trắng.

Được đánh giá là đại đô thị có tiềm năng sinh lời hấp dẫn, Halong Marina cung cấp các loại hình bất động sản phù hợp với nhiều nhà đầu tư như: Tổ hợp chung cư Green Bay Village, Chung cư Sunrise – Ánh Dương, Nhà liền kề Coral Bay – San Hô, Nhà phố du lịch Little Vietnam, Biệt thự Pearl Villas, Nhà liền kề Harbor Bay, Nhà liền kề Halong Marina Square…

Bên cạnh đó là các thương hiệu nghỉ dưỡng danh tiếng thế giới cũng đã, sẽ đổ bộ vào Halong Marina từ năm 2020 như: khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay thuộc IHG – tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn & resort hạng sang; Tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí 5 sao Grand Bay Halong với phân khu nghỉ dưỡng và biệt thự được quản lý và vận hành bởi thương hiệu Centara Hotels & Resorts; Sailing Club; Khu căn hộ đầu tư Citadines Marina Halong quản lý bởi The Ascott Limited – Singapore (đang triển khai, dự kiến bàn giao quý 1/2020); Royal Lotus Halong Resort & Villas được quản lý bởi thương hiệu H&K Hospitality luôn có tỷ lệ lấp đầy ở mức 80 – 85% (đã đi vào hoạt động); Aeon Mall, thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng trong lĩnh vực bán lẻ…

Vị trí hoàn hảo, tiện ích đồng bộ, quy hoạch rõ ràng, những điểm sáng này khiến Halong Marina đang trở thành nam châm thu hút dòng tiền từ các khách hàng và nhà đầu tư có tầm nhìn, tìm kiếm điểm đến đầu tư trọn gói, nơi vừa nghỉ dưỡng, giải trí và an cư lại vừa sinh lời và độc bản với tiêu chí sống trong miền di sản.

Rõ ràng, nói như Tony Robbins, tác giả cuốn sách “Money Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom”, mua nhà ở Halong Marina, khách hàng như đã tự sắm cho mình một “cỗ máy kiếm tiền” ngay cả khi đang ngủ, cỗ máy này lại còn là “của để dành”, là tài sản trong di sản cho thế hệ mai sau.