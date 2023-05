Theo báo cáo thị trường quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn, giá rao bán và giá thuê chung cư Hà Nội tăng ở tất cả các phân khúc. Người tìm kiếm bất động sản quan tâm nhiều nhất tới các dự án chung cư ở khu vực phía Tây thành phố, thuộc phân khúc tầm trung và giá rẻ.

Dưới đây, Batdongsan.com.vn cập nhật tiếp 5 dự án trong danh sách 10 chung cư tại Hà Nội được tìm kiếm nhiều nhất trên Batdongsan.com.vn trong quý 1/2022:

6. Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (Golden Silk) – Vinaconex

Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ khởi công năm 20212, nằm tại phường Đại Kim, quận Hoàn Mai. Dự án gồm khu cao tầng, khu biệt thự liền kề và các khu chức năng dịch vụ. Khu cao tầng gồm 4 tòa chung cư, cao 40-45 tầng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm 2015.

Ảnh thực tế căn hộ tòa CT12 trong khu đô thị Kim Văn Kim Lũ diện tích 73,6m2, 3 phòng ngủ đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá 1,83 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, khi mới mở bán, các căn hộ trong khu đô thị Golden Silk có giá công bố từ chủ đầu tư chỉ khoảng 11-14 triệu đồng/m2. Tuy nhiên tại thời điểm đó, người mua nhà muốn sở hữu căn hộ tại đây phải trả thêm chi phí chênh lệch từ 1-2 triệu/m2, thậm chí có thời điểm lên tới 3-4 triệu/m2. Từ khi nhận bàn giao, các căn hộ có giá bán dao động từ 14-17 triệu đồng/m2, có thời điểm lên 20 triệu/m2 tùy vị trí.

Theo tin rao bán trên Batdongsan.com.vn, hiện tại các căn hộ chung cư trong khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ diện tích từ 54-73m2 được rao bán với giá từ 24-26 triệu/m2. Như vậy mỗi căn hộ tại dự án này đang được bán với giá thứ cấp từ 1,4-1,8 tỷ đồng/căn cho loại diện tích nhỏ và vừa.

Chung cư Kim Văn – Kim Lũ nằm trong khu đô thị được quy hoạch khá bài bản, có đủ tiện ích dịch vụ cho cư dân. Tuy nhiên nhiều căn hộ trong dự án đã bắt đầu xuống cấp, trước đó dự án cũng từng xảy ra lùm xùm liên quan đến chất lượng hoàn thiện và các tiện ích đi kèm cũng như vấn đề cấp sổ đỏ. Do đó khi định mua căn hộ tại đây khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin về pháp lý, đến tận nơi xem chất lượng căn hộ.

7. Khu đô thị mới Linh Đàm – HUD

Khu đô thị mới Linh Đàm thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, gồm 3 phân khu: Khu nhà ở bán đảo Linh Đàm; Khu nhà ở Bắc Linh Đàm và Khu nhà ở Linh Đàm mở rộng.

Các tòa chung cư VP2 đến VP6 trong khu đô thị mới Linh Đàm. Ảnh: Vnexpress

Khu đô thị mới Linh Đàm là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội, sở hữu lợi thế lớn về không gian cảnh quan với diện tích mặt nước rất lớn bao quanh. Dự án cũng được quy hoạch bài bản với mật độ xây dựng thông thoáng, tuy nhiên sau này khu chung cư HH Linh Đàm đã phá vỡ quy hoạch tổng thể với 12 tòa căn hộ giá rẻ mọc lên chi chít ở khu bán đảo Linh Đàm. Ngoài HH Linh Đàm, hạng mục chung cư của khu đô thị còn có các tòa VP2, VP3, VP4, VP5 và VP6 đều do Xí nghiệp xây dựng số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư.

Với khu HH Linh Đàm, trên Batdongsan.com.vn chủ yếu là tin rao bán các tòa từ HH1 đến HH4. Theo đó, căn hộ nhỏ nhất tại tòa HH1, HH2 có diện tích 45m2 được rao bán với giá từ 900-950 triệu đồng. Giá rao bán trung bình tại hai tòa này vào khoảng 20 triệu/m2. Tòa HH1 có giá rao bán cao hơn, trung bình khoảng 21 triệu/m2. Tòa HH4 có giá rao bán cao nhất, trung bình từ 22 triệu/m2 cho loại căn hộ có diện tích gần 70m2. Các căn hộ trong khu HH Linh Đàm hầu hết vẫn chưa được cấp sổ đỏ, nếu mua nhà tại đây khách hàng sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng.

Khu chung cư VP Linh đàm thuộc phân khúc giá tầm trung cao cấp. Chung cư VP2 ghi nhận một số ít căn rao bán với giá từ 47 triệu/m2, là dự án có giá đắt nhất. Chung cư VP3 có giá rao bán từ 27-30 triệu/m2; VP4 có một số căn diện tích lớn rao bán với giá từ 34-37 triệu/m2; VP5 một số căn nhỏ có giá rao bán từ 22 triệu/m2, căn tầm trung giá từ 28-30 triệu/m2; tòa VP6 một số căn hộ rao bán giá từ 19-20 triệu/m2. Nhìn chung căn hộ thứ cấp các tòa VP Linh Đàm rao bán trên Batdongsan.com.vn không nhiều, do khu nhà đã có cư dân vào sinh sống ổn định từ lâu, ít giao dịch mua đi bán lại.

8. Dự án Goldmark City – Địa ốc Việt Hân

Goldmark City nằm ở 136 Hồ Tùng Mậu, gồm 9 tòa chung cư cao 40 tầng, chia thành 3 phân khu: Ruby, Sapphire và Diamond. Dự án cung cấp 4.785 căn hộ, phục vụ chỗ ở cho khoảng 12.300 người. Từ năm 2017 các phân khu lần lượt hoàn thành, đến nay cư dân đã sinh sống đông đúc, hiện chỉ còn các căn hộ giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Căn hộ thuộc phân khu Diamond dự án Goldmark City rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá 40 triệu/m2

Với quy hoạch bài bản, thiết kế hiện đại và vị trí gần trung tâm quận Cầu Giấy, dự án này được nhiều người mua quan tâm ngay từ khi mới mở bán. Tuy nhiên năm 2021 dự án cũng vướng tranh chấp liên quan kinh phí bảo trì và phần diện tích sử dụng chung. Cụ thể, chủ đầu tư chậm bàn giao hơn 15 tỷ kinh phí bảo trì; lấn chiếm và sử dụng sai phần diện tích chung… Về giá bán:

– Phân khu Ruby có các căn hộ diện tích từ 68-124m2. Thời điểm mở bán năm 2015, các căn hộ Ruby 1, Ruby 2 có giá từ 23 triệu/m2 (gói nội thất cơ bản) và từ 27 triệu/m2 với gói full nội thất. Hiện tại các căn thuộc khu Ruby rao bán trên Batdongsan.com.vn có giá từ 29-33 triệu/m2, chủ yếu là căn diện tích lớn.

– Phân khu Sapphire mở bán lần đầu vào tháng 11/2015 với giá bán từ 27 triệu/m2 (nội thất cơ bản, chưa trừ chiết khấu) cho các căn hộ có diện tích 74-173m2. Hiện tại giá rao bán thứ cấp các căn thuộc khu Sapphira trên Batdongsan.com.vn dao động từ 28-32 triệu/m2.

– Phân khu Diamond thuộc phân khúc giá cao nhất dự án, đợt mở bán vào cuối năm 2020-2021 các căn hộ có giá từ 29,8 triệu/m2. Cụ thể căn 104m2 có giá từ 3,1-3,4 tỷ đồng; căn 135-139m2 có giá từ 3,9-4,3 tỷ đồng; căn duplex 186m2 có giá 5,2-5,8 tỷ đồng. Hiện tại theo tin rao trên Batdongsan.com.vn, các căn hộ thuộc khu Diamond có giá từ 32-40 triệu/m2.

9. Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch

Tiến độ khu đô thị Kim Chung – Di Trạch thời điểm đầu năm 2022

Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch có tên thương mại là Hinode Royal Park, tọa lạc tại xã Kim Chung huyện Hoài Đức, diện tích khoảng 146,8ha. Theo quy hoạch, dự án gồm 7 phân khu với khoảng 2.600 căn thấp tầng và tổ hợp chung cư, khách sạn, văn phòng khoảng 20 tòa.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2007, ra mắt thị trường năm 2008 nhưng chậm tiến độ hàng chục năm. Năm 2019 dự án được tái khởi động trước thềm sự kiện Hoài Đức có chủ trương lên quận, kỳ vọng là bộ mặt mới của Hoài Đức. Từ cuối năm 2019, sản phẩm thấp tầng tại dự án gồm các căn biệt thự, liền kề được mua bán đầu tư khá sôi động.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, hiện tại khu đô thị Kim Chung – Di Trạch vẫn đang hoàn thiện hạ tầng và xây dựng phân khu thấp tầng. Phân khu cao tầng chưa có kế hoạch triển khai cụ thể.

Với hạng mục chung cư, theo quy hoạch sẽ có khoảng chục tòa tháp căn hộ hạng sang, hiện tại phân khu này vẫn chưa triển khai và cũng chưa có thông tin rumor về giá bán nhưng vẫn đang nhận được nhiều lượt quan tâm tìm kiếm trên Batdongsan.com.vn.

10. Vinhomes Ocean Park Gia Lâm

Khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm nằm ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, diện tích 420ha gồm khu cao tầng với 66 tòa căn hộ và khu thấp tầng với 2.390 căn biệt thự đơn lập, song lập, liền kề và shophouse. Khu thấp tầng gồm 4 tiểu khu là Ngọc Trai, San Hô, Hải Âu, Sao Biển.

Tiến độ khu cao tầng dự án Vinhomes Ocean Park Gia Lâm thời điểm đầu tháng 5/2022

Khu cao tầng (chung cư) có 3 dòng sản phẩm là The Sapphire, The Ruby và The Diamond. Hiện tại các tòa căn hộ The Sapphire với hai phân khu Sapphire 1 và Sapphire 2; The Ruby với phân khu The Zen Park đã được mở bán. Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, dự án tiếp tục mỏ bán các tòa căn hộ đầu tiên của phân khu The Pavilion (lần lượt P1 và P2, thuộc dòng sản phẩm The Diamond).

– Sapphire 2 (S2) bao gồm 16 tòa căn hộ đánh số từ S2.01 đến S2.19, được ra mắt đầu tiên trong dự án, hiện tại đã mở bán tất cả các tòa. Giá các căn hộ Sapphire 2 năm 2020-2021 dao động từ 28 đến 35 triệu/m2. Năm 2022, nhiều căn hộ rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá rao bán trung bình nhích nhẹ lên khoảng 29-36 triệu/m2.

– Sapphire 1 (S1) gồm 11 tòa căn hộ, cao 27 tầng, các tòa S1.08; S1.09 mở bán đầu tiên (cuối 2019) và S1.02 là tòa mở bán cuối cùng vào tháng 7/2020. Sapphire 1 có ưu thế vị trí hơn Sapphire 2 nên giá cũng cao hơn khoảng 5-10%, dao động từ 30-38 triệu/m2.

– The Zen Park gồm 4 tòa căn hộ cao 31 tầng, mở bán lần đầu vào cuối năm 2020 với giá trung bình từ 40-45 triệu/m2. Căn studio nhỏ nhất trong dự án (26m2) có giá từ 1,4 tỷ đồng. Hiện tại các căn hộ The Zen Park đang rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá khá đa dạng nhưng gần như không tăng so với khi mở bán. Một số căn thậm chí có giá rao bán dưới 40 triệu/m2.

– The Pavilion thuộc dòng sản phẩm cao cấp trong dự án với giá mở bán lần đầu trung bình khoảng 44 triệu/m2.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, thanh khoản tại Vinhomes Ocean Park Gia Lâm hiện không cao bằng Vinhomes Smart City do nằm ở bên kia bờ sông Hồng. Dự án đã gần hoàn chỉnh các tiện ích dịch vụ nhưng lượng cư dân về ở chưa nhiều. Trên Batdongsan.com,vn hiện có gần 900 tin rao bán căn hộ dự án Ocean Park Gia Lâm gồm nhiều căn hộ thuộc khu Sapphire và The ZenPark, người tìm kiếm có thể xem toàn bộ các tin rao bán để so sánh, đối chiếu giá cả.

