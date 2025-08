10 Sự Kiện Nổi Bật Của Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam 2024

Thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua một năm 2024 đầy biến động với hàng loạt sự kiện nổi bật, tạo những tác động, chuyển biến sâu sắc với nội tại thị trường nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Cùng Batdongsan.com.vn điểm danh 10 sự kiện nổi bật của thị trường bất động sản Việt Nam trong năm qua.

Theo dữ liệu thị trường của Batdongsan.com.vn đó, chung cư không chỉ là loại hình chiếm tỷ trọng quan tâm lớn nhất trên thị trường mà còn là loại hình có mức tăng trưởng giá mạnh nhất. Cụ thể, đến hiện tại, chung cư đạt mức tăng 45% so với quý 1/2022, cũng là mức tăng cao nhất trong các phân khúc bất động sản trên thị trường. Giá bán của phân khúc này tăng mạnh nhất ở Hà Nội, kế đó là TP.HCM. Theo đó, so với quý 1/2023, giá bán căn hộ Hà Nội tăng 58%, căn hộ TP.HCM tăng 17%. Hiện giá rao bán trung bình căn hộ tại Hà Nội là 61 triệu đồng/m2, tại TP.HCM là 55 triệu đồng/m2. Và sau rất nhiều năm, tại 2 đô thị trọng điểm về nhà ở là Hà Nội và TP.HCM, kịch bản người người nhà nhà xếp hàng mua chung cư cao cấp lặp lại khi tại một số dự án, tỉ lệ booking cao gấp nhiều lần tổng số căn của dự án. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, nguồn cung khan hiếm do “điểm nghẽn” của pháp lý trong khi nguồn cầu liên tục tăng trưởng qua các năm là nguyên nhân dẫn đến thực trạng căn hộ chung cư liên tục bật tăng cả về giá và giao dịch.