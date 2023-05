2022 - Thời điểm vàng đón sóng phục hồi của ngành du lịch

Nhu cầu nghỉ dưỡng và đầu tư tăng trưởng vượt ngưỡng

Sau thời gian dài bị kìm nén bởi dịch bệnh COVID-19, nhu cầu du lịch như chiếc lò xo bị dồn nén đã lâu, khi có cơ hội sẽ bật tung mạnh mẽ, bùng nổ như một làn sóng. Minh chứng là từ đầu năm đến nay, dịch bệnh được kiểm soát cũng là lúc ngành du lịch nở rộ trở lại khi nhu cầu tham quan, du lịch của khách nội địa và quốc tế tăng rất cao.

Đơn cử, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4-3/5) ước đạt hơn 254 nghìn lượt khách, tăng hơn 3-4 lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246,6 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 do năm ngoái khi chưa mở lại các đường bay quốc tế. Công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao ước đạt trên 70%, trong đó khách sạn ven biển đạt trên 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 40-50%.

Du lịch, nghỉ dưỡng tăng cao sau đại dịch cũng là lúc nhu cầu đầu tư các sản phẩm nghỉ dưỡng giá trị có xu hướng quay trở lại. Theo Công ty Nghiên cứu BĐS DKRA Vietnam, trong quý I/2022, thị trường đón nhận 613 căn condotel (căn hộ nghỉ dưỡng), tăng 71% so với quý trước, tỷ lệ tiêu thụ đạt 32% nguồn cung mới, tương đương gấp 3,3 lần so với quý 4/2021.

Đáng chú ý, nguồn cầu tăng mạnh ở các dự án có quy mô lớn phân bố ở các địa phương có tiềm năng và lợi thế về du lịch, đặc biệt là du lịch biển. Mặt khác, việc thiếu các kênh đầu tư cùng với lãi suất tiền gửi thấp đã thay đổi xu hướng đầu tư của chủ sở hữu vốn nhàn rỗi sang các lĩnh vực có lợi hơn như bất động sản.

Du lịch đông đúc trở lại sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Nguồn ảnh: Báo Kinh tế Đô thị)

Sau Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng,… tiềm năng của những thị trường mới được khẳng định

Về xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng năm 2022, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc miền Nam Batdongsan.com.vn cho rằng, xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng sắp tới sẽ không chỉ phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, mà có thể dịch chuyển đến các thị trường mới, sở hữu tiềm năng về du lịch, lợi thế về quỹ đất, hạ tầng, quy hoạch địa phương và chính sách thu hút đầu tư.

Theo đó, thay vì đổ xô về các thị trường truyền thống như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng,…như trước, các nhà đầu tư bắt đầu để mắt đến các thị trường mới nổi, trong đó Quảng Bình đang là cái tên đầy triển vọng.

Đứng vị trí thứ 4 trong danh sách “10 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam” do khách du lịch bình chọn (theo khảo sát của mạng du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor), Quảng Bình là vùng đất được được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và độc đáo. Được mệnh danh là “Vương quốc hang động”, nơi đây hữu hệ thống hơn 400 hang động lớn nhỏ hình thành hàng trăm triệu năm, mang vẻ đẹp hoang sơ, kỳ ảo, đạt nhiều vị trí “nhất” như: hang Sơn Đoòng là hang động kỳ vĩ và lớn nhất thế giới; động Phong Nha có sông ngầm dài nhất thế giới; động Thiên Đường tráng lệ nhất thế giới; hang Va có thạch nhũ đẹp nhất thế giới…

Sự hùng vĩ của thiên nhiên, một bức tranh kỳ lạ, hiếm có của tạo hóa đã khiến Quảng Bình liên tục lọt vào tầm ngắm của các đạo diễn điện ảnh lừng danh, tài hoa ở trong và ngoài nước. Vào đầu năm 2016, dàn diễn viên nổi tiếng đến từ kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood đã đổ bộ đến đất Quảng Bình để thực hiện các cảnh quay bộ phim bom tấn Kong: Skull Island do Jordan Vogt – Roberts làm đạo diễn.

Cảnh quay bộ phim Kong: Skull Island lấy bối cảnh tại Quảng Bình. (Nguồn ảnh: Shutter Stock)

Với hàng loạt lợi thế về thắng cảnh, tiềm năng của Quảng Bình được các chuyên gia đánh giá không kém gì những thủ phủ du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang,… Đáng chú ý, tại Quảng Bình, quỹ đất sạch vẫn còn dồi dào, mức giá khá mềm, dư địa phát triển lớn và chưa bị bão hòa như các trọng điểm du lịch hiện nay. Đây hứa hẹn sẽ là cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư đi trước đón đầu.

Một trong những dự án đang thu hút các nhà đầu tư tại thị trường Quảng Bình phải kể đến Dolce Peniosla của chủ đầu tư Tập đoàn Onsen Fuji. Được kỳ vọng trở thành một· biểu tượng nghỉ dưỡng quốc tế, Dolce Penisola là công trình tổ hợp căn hộ khách sạn đẳng cấp đầu tiên bên dòng Nhật Lệ, sánh tầm với những biểu tượng mà tạo hóa đã ban tặng cho Quảng Bình.

Dolce Penisola nhìn từ cầu Nhật Lệ II.

Dự án có quy mô hơn 8.000m2 gồm 2 tòa căn hộ khách sạn cao 27 tầng cùng chuỗi shop khối đế đắt giá. Tọa lạc trên dải đất vàng Bảo Ninh, ngay nút giao đường Võ Nguyên Giáp và cầu Nhật Lệ II, Dolce Penisola Quảng Bình thu hút mọi ánh nhìn nhờ hệ thống kính phủ Low-E cao cấp, tỏa sáng như một viên cương đa sắc.

Đáng chú ý, hệ thống tiện ích tại dự án được vận hành theo tiêu chuẩn đến từ Dolce – thương hiệu cao cấp thuộc tập đoàn khách sạn Wyndham Hotels & Resorts. Những tiện ích độc đáo và mới lạ, hứa hẹn sẽ là thỏi nam châm thu hút những khách hàng giàu có và đẳng cấp đến với thành phố biển Đồng Hới xinh đẹp, nhờ đó thúc đẩy du lịch Quảng Bình tỏa sáng xứng tầm với tiềm năng hiện có.