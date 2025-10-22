3 Địa Bàn "Hút" Nhà Đầu Tư Bất Động Sản Phía Bắc Rời Hà Nội

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản ở hai đô thị lớn nhất cả nước là TP.HCM và Hà Nội đều sụt giảm trong quý 3. Nhà đầu tư đã rời khỏi "vùng nóng", tìm đến những thị trường vệ tinh có dư địa tăng giá tốt hơn. Đó là những địa bàn nào?

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn , mức độ quan tâm tại hai đô thị trung tâm trong quý 3 đều có dấu hiệu chững lại. Tại Hà Nội, lượng quan tâm giảm 22% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi TP.HCM gần như đi ngang (+0%) hoặc giảm nhẹ ở khu vực mới (-1%).

Ngược lại, các tỉnh lân cận lại nổi lên như “điểm sáng” thu hút dòng tiền đầu tư rời khu vực trung tâm. Theo đó, lượt tìm kiếm bất động sản vùng ven Hà Nội tăng trưởng 11%, tại phía Nam, dù một số nơi còn giảm tới 12%, nhiều địa phương vẫn cho thấy sức bật rõ rệt. Khu vực phía Bắc, các tỉnh vệ tinh Hà Nội, đặc biệt là Hải Phòng, Hưng Yên và Bắc Ninh đang thể hiện sức hút rõ rệt, kéo nhà đầu tư rời nội đô, tìm kiếm các dự án, địa bàn tiềm năng. Đây cũng là 3 tỉnh thành dẫn đầu lượt tìm kiếm trong nhóm các tỉnh phía Bắc.

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản Hải Phòng giữ nhịp tăng trưởng tích cực cả về giá và mức độ quan tâm từ quý 1/2023 đến hết quý 3/2025.

Biến động giá và lượt tìm kiếm thị trường Hải Phòng. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Cụ thể, trong khi giá bất động sản cho thuê tại Hải Phòng diễn biến khá ổn định thì giá bán có nhịp tăng trưởng tốt hơn. Mức giá bán bình quân toàn thị trường trong quý 3/2025 tăng trung bình 4 triệu/m2 so với quý 1/2025, tăng 6 triệu đồng/m2 so với cùng kỳ năm 2023. So với Hà Nội, dư địa tăng giá của bất động sản Hải Phòng còn lớn khi chưa tăng trưởng nóng và khá ổn định. Theo đó, giá căn hộ tại Hà Nội trong 2 năm qua đã tăng 92%, giá đất tăng 63%, giá nhà riêng tăng 82%. Cùng thời gian tham chiếu, giá căn hộ tại Hải Phòng tăng khoảng 17%, giá đất tăng khoảng 32%, giá nhà riêng tăng khoảng 21%.

Đà tăng giá đều và ổn định trong khi quy hoạch hạ tầng thành phố Cảng rất phát triển. Sau sáp nhập, Hải Phòng đứng thứ 3 cả nước về quy mô GRDP và FDI lũy kế đến 2024. Số lượng khu công nghiệp và quy mô dân số cũng xếp thứ 4 cả nước. Hải Phòng đang định hướng tổ chức các hoạt động kinh tế – xã hội theo mô hình đô thị 2 vành đai, 3 hành lang, 3 trung tâm đô thị và các đô thị vệ tinh, từ đó thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tiền đề cho thị trường bất động sản phát triển mạnh.

Với tiềm năng trên, Hải Phòng đang thu hút các nhà đầu tư có tầm nhìn trung, dài hạn. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong khi mức độ quan tâm nhà đất Hà Nội trong quý 3/2025 giảm 22% so với cùng kỳ năm 2024 thì lượt tìm kiếm nhà đất Hải Phòng tăng hơn 20%. Nếu so với đầu năm 2025, hành vi trực tuyến của nhà đầu tư, người mua trong 9 tháng qua cho thấy mức độ quan tâm tăng khoảng 33%. Hải Phòng cũng là địa bàn dẫn đầu về mức độ thu hút so với các tỉnh phía Bắc còn lại, tiếp theo là Hưng Yên và Bắc Ninh.

Hải Phòng, Hưng Yên và Bắc Ninh dẫn đầu về tỷ trọng lượt tìm kiếm khu vực phía Bắc. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Nếu lấy lượt tìm kiếm bất động sản Hải Phòng trong trong 9 tháng đầu năm 2025 làm mốc tham chiếu với chỉ số index 100 thì Hưng Yên đứng thứ 2 với chỉ số 62, tiếp theo là Bắc Ninh với chỉ số 35. Đây cũng là hai tỉnh thành được đầu tư lớn về hạ tầng và kinh tế xã hội, thu hút FDI, cũng là những địa phương có nhiều khu công nghiệp tại miền Bắc.

Ngoài 3 địa phương trên, Quảng Ninh, Hòa Bình và Vĩnh Phúc (nay thuộc Phú Thọ) cũng có chỉ số lượt tìm kiếm cao, từ 17 đến 31. Cùng với Hải Phòng, Hưng Yên và Bắc Ninh, đây là những tỉnh thành phía Bắc ngoài Hà Nội chiếm tới 80% tổng lượt tìm kiếm của cả khu vực miền Bắc. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Hòa Bình (cũ) dẫn đầu mức độ quan tâm với mức tăng 65%, Bắc Giang (cũ) tăng 61%, Quảng Ninh tăng 56%, tiếp theo là Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc (cũ) tăng lần lượt 50%, 48%, 42% và 26% so với đầu năm.

Như vậy bức tranh bất động sản miền Bắc quý 3/2025 cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt ra ngoài Hà Nội với tâm điểm là 3 tỉnh thành Hải Phòng, Bắc Ninh (chủ yếu khu vực Bắc Giang cũ) và Hưng Yên. Hành vi trực tuyến của người mua, nhà đầu tư là chỉ dấu rõ nét cho thấy, dòng tiền đầu tư đã tìm đến những khu vực còn nhiều tiềm năng tăng giá ngoài Hà Nội, định hình xu hướng đầu tư trong thời gian tới.

mua bán nhà đất uy tín nhanh và tiện lợi trên batdongsan.com.vn Trên Batdongsan.com.vn, không chỉ người mua mà người bán cũng được hỗ trợ tối ưu. Các thao tác đăng tin mua bán nhà đất được thực hiện dễ dàng và tiện lợi, giúp tiếp cận được với một lượng lớn khách hàng tiềm năng. Xem ngay

——

Tác giả: Hải Âu

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 22/10/2025 – 09:17

Link nguồn: https://reatimes.vn/3-dia-ban-hut-nha-dau-tu-bat-dong-san-phia-bac-roi-ha-noi-202251021172431218.htm

——–