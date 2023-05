Thực Tế Công Trường 3 Dự Án Căn Hộ Mới Nhất Tại Thủ Đức Năm 2023

1. Dự án Urban Green

Urban Green do tập đoàn Kusto Home làm chủ đầu tư. Quỹ đất triển khai dự án rộng 20.000m2, quy mô gồm 3 block cao 23 tầng, cung ứng cho thị trường 735 căn hộ với thiết kế từ 1-3 phòng ngủ và khu thấp tầng với 6 căn biệt thự.

Về tiến độ, Urban Green đã được khởi công vào tháng 12/2021 và mở bán lần đầu vào đầu năm 2022. Tháng 7/2022 dự án mở bán đợt 2 và hiện chưa mở bán thêm. Chủ đầu tư dự kiến sẽ bàn giao các căn hộ vào quý 1/2024. Còn theo cập nhật mới nhất của Batdongsan.com.vn tại công trường dự án vào thời điểm tháng 12/2022, dự án mới làm xong móng và đang xây lên phần thô.

Cuối tháng 12/2022 dự án Urban Green mới xong móng và bắt đầu xây thô. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Về giá bán, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, giá căn hộ Urban Green hiện dao động từ 52-65 triệu/m2 (chưa VAT). Mức giá này khá cao nếu so sánh với một số dự án cùng khu vực quốc lộ 13 và Phạm Văn Đồng. Cụ thể:

– Khu vực quốc lộ 13 phía gần TP.HCM:

ST Moritz giá từ 40,2 – 71,4 triệu/m²

Opal Riverside giá từ 39,4 – 76,4 triệu/m

4S Riverside Linh Đông giá từ 25 – 35tr/m2

– Khu vực quốc lộ 13 phía gần Bình Dương:

The Rivana Bình Dương giá từ 34 triệu/m2;

Lavita Thuận An giá từ 39 triệu/m2;

Astral City giá từ 41 triệu/m2.

Mức giá của Urban Green cao hơn so với những dự án ra mắt trước đó cũng là thực trạng hiện nay của thị trường căn hộ sơ cấp tại TP.HCM, nguyên nhân do nguồn cung khan hiếm, chi phí đầu vào tăng cao. Với mức giá như vậy thì tài chính 3 tỷ đồng người mua chỉ có thể mua được căn hộ diện tích nhỏ, khoảng 50-60m2 tại Urban Green.

2. Dự án Moonlight Avenue

Moonlight Avenue nằm tại đường số 4, TP. Thủ Đức, do Hưng Thịnh Land làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 2 tòa tháp 25 tầng, 1.081 căn hộ diện tích 34-90m2. Theo thông tin rumor trước đó, dự án sẽ khởi công vào quý 4/2022 và bàn giao vào quý 4/2024. Tuy nhiên, theo Batdongsan.com.vn khảo sát tại thực tế công trường dự án, thời điểm cuối tháng 12/2022 dự án mới chỉ san lấp xong mặt bằng, chưa thi công.

Tháng 12/2022 dự án Moonlight Avenue mới san lấp xong mặt bằng

Vị trí dự án cũng khác một chút so với giới thiệu của chủ đầu tư, khi nằm phía bên trong Lavita Charm chứ không phải mặt đường số 1 hoặc số 3. Đường vào dự án khá nhỏ, sau này khi triển khai sẽ cần mở rộng nếu không có thể gây kẹt xe.

Về giá bán, theo thông tin rumor thì giá mở bán của dự án vào khoảng 68-77 triệu/m2, chiết khấu sâu cho những ai thanh toán một lần.

3. Dự án Happy One Linh Xuân

Happy One Linh Xuân là dự án đã có kế hoạch triển khai, tiếp nối chuỗi dự án Happy One như Happy One Central, Happy One Bình Dương… của Tập đoàn Vạn Xuân. Hiện tại chủ đầu tư chưa công bố các thông tin về thiết kế, tiện ích, giá bán…

Khu đất triển khai dự án Happy One Linh Xuân vẫn đang để trống

Theo thông tin rumor, khu đất dự định triển khai dự án nằm ngay mặt tiền đường số 9 nên việc kết nối khá thuận tiện. Từ quốc lộ 1K rẽ vào đường số 9 khoảng 200m là tới dự án. Tuy nhiên, đường số 9 nằm trong khu dân cư nên chỉ có hai làn xe, khá nhỏ. Khu đất triển khai dự án hiện đang bỏ trống, chưa quây tôn, mới rào chắn tạm ở khu vực lối vào.

Được biết, giá dự kiến của Happy One Linh Xuân có thể dao động từ 33-34 triệu/m2. Mức giá này khá tương đồng với các dự án căn hộ quanh làng đại học như New Galaxy giá 33 triệu/m2, LDG Sky 33 triệu/m2 hay Bcons Suối Tiên giá 34-35 triệu/m2.

Để biết thêm những thông tin chi tiết hơn về 3 dự án Urban Green, Moonlight Avenue, Happy One Linh Xuân, đặc biệt vị trí kết nối, thực tế công trường dự án… mời các bạn theo dõi video đánh giá dự án dưới đây. Video được Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 12/2022:

Hải Âu

