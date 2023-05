3 giải thưởng quốc tế uy tín dành cho The Filmore Da Nang

Cuối tuần qua, Asia Pacific Property Awards – giải thưởng Bất động sản Quốc tế dành cho các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương vừa tiến hành lễ trao giải năm 2022 tại Khách sạn Sheraton Grand Park Lane, Luân Đôn. Đây là sự kiện chính thức vinh danh những công trình bất động sản dân dụng và thương mại xuất sắc nhất khu vực. Hơn 1.000 dự án đã được gởi về dự giải trong năm nay. The Filmore Da Nang của Filmore Development là một trong những cái tên từ Việt Nam được vinh danh với ba giải thưởng quan trọng.

Theo đó, 03 giải thưởng lớn được trao cho The Filmore Da Nang thuộc hạng mục Best Apartment/Condominium – Vietnam (Dự án căn hộ tốt nhất Việt Nam), Residential High Rise Development – Vietnam (Dự án cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam) và Residential High Rise Architecture Vietnam (Thiết kế kiến trúc dự án dân cư cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam). Đồng thời, The Filmore Da Nang tiếp tục được đề cử ở hạng mục Best Apartment/Condominium cho vòng tiếp theo thuộc phạm vi quốc tế tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Ông Nguyễn Tấn Danh và Andy Han (Chủ tịch và tổng giám đốc của Filmore Development, thứ hai và ba từ trái sang) nhận giải thưởng của Asia Pacific Property Awards tại Luân Đôn.

Asia Pacific Property Awards được xem là giải thưởng hàng đầu trong ngành bất động sản, luôn đạt sự tín nhiệm rất cao từ các chủ đầu tư, phát triển dự án và khách hàng. Tất cả giải thưởng của tổ chức này hoàn toàn dựa trên kết quả đánh giá khách quan, không bị chi phối bởi hoạt động tài trợ, được thẩm định bởi quy trình nghiêm khắc từ một hội đồng giám khảo độc lập gồm hơn 100 thành viên, là chuyên gia hàng đầu các lĩnh vực trong ngành, với sự chủ trì của 4 thành viên Thượng nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Việc The Filmore Da Nang chinh phục các giải thưởng tại Asia Pacific Property Awards 2022 không phải là kết quả quá bất ngờ bởi trước đó, dự án này cũng đã được vinh danh tại khá nhiều giải thưởng quốc tế uy tín. Thực tế, trên thị trường, The Filmore Da Nang cũng đạt được sự đón nhận rất tích cực từ khách hàng, các nhà đầu tư và kinh doanh bất động sản. Giữa phân khúc hạng sang của thị trường Đà Nẵng hiện nay, The Filmore Da Nang đang thể hiện rất nhiều ưu thế vượt trội từ chiến lược phát triển sản phẩm mang tính tiên phong và năng lực chuyên nghiệp của chủ đầu tư.

The Filmore Da Nang được phát triển theo chiến lược không gian sống giàu cảm xúc (high-touch living).

Về các điều kiện cần quan trọng nhất dành cho một dự án căn hộ cao cấp như địa thế, phong thủy, tiện ích ngoại khu… The Filmore Da Nang được đánh giá với mức điểm tuyệt đối. Dự án tọa lạc ngay khu trung tâm của tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, có 2 mặt tiền khác giáp với đường Trần Văn Trứ và Bình Minh 5, có tầm nhìn trọn vẹn về sông Hàn, Cầu Rồng và các tiêu điểm du lịch – thương mại của Đà Nẵng.

Một ưu điểm nổi bật khác của The Filmore Da Nang là giá trị pháp lý. Đây là một trong số ít dự án cao cấp trên thị trường Đà Nẵng hiện nay đạt được quyền sở hữu căn hộ lâu dài cho cư dân.

Trên cơ sở đó, Filmore Development đã kiến tạo cho The Filmore Da Nang một mô hình sản phẩm với nhiều điểm đột phá. Tiêu biểu như sự đầu tư mạnh tay cho thiết kế kiến trúc, không gian và nội thất. Không chỉ hướng đến vẻ đẹp hiện đại, có bản sắc riêng rõ nét, thiết kế của The Filmore Da Nang còn mang tính concept cao, với những thông điệp mạnh mẽ về văn hóa – tinh thần.

Môi trường sống tiện nghi như resort cao cấp tại The Filmore Da Nang.

Cung cấp những trải nghiệm đỉnh cao cho cư dân trong chính căn hộ của họ.

Trong không gian đó, The Filmore Da Nang cung cấp một môi trường dịch vụ hoàn hảo. Bên cạnh tiện ích đỉnh cao tương ứng với tiêu chuẩn dành cho khách sạn – resort cao cấp nhất, The Filmore Da Nang còn hướng đến phong cách sống giàu tính nghệ thuật và cảm xúc, một không gian sống hoàn mỹ, đáp ứng những giá trị tinh thần sâu sắc mà cư dân thượng lưu đô thị đang cần…

Để hiện thực hóa mô hình sản phẩm trên, Filmore Development đã hợp tác với các đối tác quốc tế hàng đầu từ nhiều quốc gia trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất, ánh sáng, trang thiết bị, nguyên vật liệu… Tất cả đều được đảm bảo ở chuẩn mực dành cho các dự án bất động sản cao cấp trên thị trường quốc tế hiện nay.

Tiện ích nội khu của The Filmore Da Nang tương ứng với tiêu chuẩn của khách sạn hạng sang.

Đồng thời, Filmore Development cũng đẩy mạnh ứng dụng các xu hướng mới nhất của proptech và smart-home để môi trường sống tại The Filmore Da Nang không chỉ đáp ứng các nhu cầu hiện hữu, mà còn mang tính tiên phong và bền vững trong tương lai.

Việc The Filmore Da Nang được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards là một cột mốc nữa đánh dấu sự thành công trong nỗ lực thực thi định hướng trên của Filmore Development. Theo đó, dự án này được kỳ vọng trở thành một điểm hội tụ mới với phong cách sống sinh động và giàu mỹ cảm của giới thượng lưu tại Đà Nẵng.