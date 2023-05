3 lớp tiện ích tạo nên ‘phố thị thu nhỏ’ trong lòng Akari City

Kết nối đa chiều với chuỗi tiện ích ngoại khu

Kinh nghiệm phát triển chuỗi dự án bất động sản trải rộng nhiều phân khúc giúp chủ đầu tư Nam Long thấu hiểu những điều mà cư dân mong đợi về tổ ấm lý tưởng, bắt đầu từ vị trí đắc địa.

Nằm trong khu dân cư hiện hữu, ngay mặt tiền đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân, TP.HCM), Akari City thừa hưởng toàn bộ tiện ích sẵn có phía tây TP.HCM như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học quốc tế, khu vui chơi, giải trí phức hợp hiện đại.

Cư dân Akari City dễ dàng kết nối chuỗi tiện ích ngoại khu đa dạng.

Cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận Aeon Mall, MM Mega Market, Hùng Vương Plaza; Bệnh viện Quốc tế CIH, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hùng Vương; Bến xe miền Tây; các trường đại học lớn; trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm…

Hạ tầng hoàn thiện đặt trong bối cảnh phát triển chung của khu tây TP.HCM là cơ sở vững chắc cho tiềm năng gia tăng giá trị của Akari City trong tương lai.

Trải nghiệm trọn vẹn với tiện ích tầm khu đô thị

Được quy hoạch theo ý tưởng “thành phố an cư đa tiện ích”, tại Akari City, cư dân có thể trải nghiệm chuỗi tiện ích đa dạng từ thương mại, mua sắm, giải trí…

Ngay vị trí tâm điểm của khu đô thị là đại lộ thương mại lộ giới lên đến 42m – nơi quy tụ hệ thống shophouse, siêu thị, văn phòng, phố ẩm thực, phố đi bộ… Hiện tại, một số cửa hàng tiện lợi, siêu thị đã bắt đầu vận hành, bổ sung tiện ích, dịch vụ cho cộng đồng cư dân. Cùng với đó, nhiều hoạt động như sân chơi Toán học, lớp học vẽ tranh và các hoạt động giải trí đang được tổ chức vào mỗi cuối tuần, mang đến những sân chơi thú vị cho cư dân mọi độ tuổi.

Một điểm nhấn tại “thành phố Ánh sáng” chính là quảng trường Ánh sáng quy mô lên đến 2.500m2. Sau khi hoàn thành, đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến vui chơi, giải trí độc đáo và kết nối cộng đồng.

Quảng trường Ánh sáng rộng 2.500m2 là một trong những điểm nhấn tại Akari City.

Hệ tiện ích khu đô thị đa dạng giúp Akari City đáp ứng “khẩu vị” mới của người mua nhà, đặc biệt là những gia đình trẻ cấp tiến – nhóm khách hàng đặt nhiều yêu cầu cao về không gian sống đáp ứng mọi nhu cầu, trọn vẹn tiện ích ngay ngưỡng cửa mà không phải di chuyển quá xa.

Tận hưởng sự riêng tư cùng tiện ích “condominium”

Bên cạnh lớp tiện ích tầm khu đô thị, chủ đầu tư phát triển chuỗi tiện ích “condominium” dành riêng cho cư dân tại mỗi tòa nhà.

Các tiện ích được liên kết, bố trí thông minh, thuận tiện cho việc trải nghiệm của cư dân.

Chiều lòng cư dân phố thị vốn rất thiếu mảng xanh, tại Akari City, chủ đầu tư dành nhiều diện tích cho mảng xanh như vườn thư giãn, vườn Nhật… để các gia đình có không gian dạo bộ, thư giãn, tận hưởng không khí trong lành,…

Dù là ngồi ghế đá nghỉ chân dưới tán xanh, quây quần cùng người thân, bạn bè trong khu BBQ, cư dân Akari City luôn được trải nghiệm xúc cảm gần gũi cây cối, gió trời.

Mức độ thấu hiểu của đội ngũ kiến tạo Akari City còn thể hiện ở cách họ tạo nên chuỗi tiện ích cho cư dân nhí. Những sân chơi với thiết kế thân thiện, vật liệu an toàn và hồ bơi dành cho trẻ nhỏ được bố trí gần công viên xanh. Kế cận khu vực dành cho thiếu nhi là khu gym – spa, hồ bơi cho người lớn. Nhờ đó, ba mẹ vừa được thỏa sức tập luyện, vừa dễ dàng quan sát con cái. Nhà phát triển dự án còn nâng tầm sự an toàn cho cư dân với “3 vòng an ninh”: Bảo vệ 24/24, hệ thống kiểm soát, camera quan sát phủ khắp nội khu.

Tiện ích nội khu tại Akari Citi giai đoạn 2.

Không chỉ “đọc vị” chính xác nhu cầu của gia đình trẻ về tổ ấm lý tưởng, Nam Long còn thấu hiểu trăn trở của người mua về bài toán tài chính. Được biết, Akari City giai đoạn 2 đang được giới thiệu ra thị trường có mức giá khá cạnh tranh so với các dự án cùng phân khúc, khoảng 45 triệu đồng/m2. Người mua chỉ cần trả 50% giá trị hợp đồng trong 30 tháng đến khi nhận nhà.

Hội tụ nhiều ưu thế, Akari City được đánh giá là dự án đáp ứng toàn diện nhu cầu vui chơi, học tập, giải trí, sinh hoạt tại chỗ cho cư dân. Đồng thời, chính sách thanh toán ưu đãi giúp gia đình trẻ tự tin sở hữu căn hộ mơ ước mà không phải đắn đo nhiều về bài toán tài chính.