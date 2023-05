4 lý do nên mua đất nền Zenta Land Củ Chi

Củ Chi – “Miếng bánh” nhiều hấp lực

Thông tin huyện Củ Chi được định hướng và quy hoạch trở thành khu đô thị vệ tinh mới phía Tây Bắc của TP.HCM đã khiến nhiều “ông lớn” trong ngành BĐS đổ bộ về địa phương này và hình thành các dự án. Có thể kể đến những cái tên nổi bật như: VinGroup, Tuần Châu, Novaland… với nhiều dự án phát triển khu dân cư, khu thương mại lớn đang trong giai đoạn hoàn thành.

Được chọn lựa là đô thị vệ tinh quan trọng của TP.HCM, do đó Củ Chi nghiễm nhiên được đầu tư kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông nhằm hỗ trợ giãn dân, góp phần giảm áp lực tại trung tâm thành phố. Từ đó, trở thành địa phương kết nối dễ dàng với các khu vực quận huyện và tỉnh thành lân cận, góp phần nâng cao vị thế chiến lược của Củ Chi. Theo các chuyên gia dự đoán, giá trị nhà đất tại Củ Chi sẽ tiếp tục gia tăng đáng kể sau khi các dự án được hoàn thành. Đây chính là một trong những tiềm năng lớn được các nhà đầu tư khai thác mạnh để chi vốn cho đất nền Củ Chi.

Vị trí địa lý thuận lợi

Huyện Củ Chi được biết đến với vai trò là cửa ngõ phía Tây Bắc TP.HCM và là đầu mối giao thông quan trọng đi các tỉnh miền Tây và Campuchia. Phía Bắc giáp Tây Ninh, phía Nam giáp Hóc Môn, phía Tây giáp Long An, phía Đông giáp Bình Dương. Ngoài ra, địa phương này còn có giao thông thuận lợi về mọi mặt: đường bộ, đường thủy giúp kết nối khu vực dễ dàng, nhanh chóng với các công trình giao thông như: cầu Rạch Tra, hầm chui An Sương, Quốc lộ 4, Tỉnh lộ 9…

Đặc biệt, Củ Chi là khu vực duy nhất tại TP.HCM không có nguy cơ ngập lụt trong tương lai nhờ vào địa hình cao hơn 2,5m – 3m so với trung tâm TP.HCM, đất cứng hơn các khu vực khác và hệ thống xử lý cống rãnh thoát nước hiệu quả giúp tránh tình trạng ngập lụt do mưa. Đây là một ưu thế lớn cho đất nền Củ Chi bởi theo dự báo, trong 5 năm tới, 20% diện tích đất tại các khu vực: Nhà Bè, quận 2, quận 7, quận 8, quận 9, Thủ Đức sẽ chìm trong biển nước bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Điều này phần nào lý giải được nguyên nhân khiến đất nền Củ Chi “hút hồn” các nhà đầu tư bởi tính bền vững và an toàn.



Nhờ thế đất cao ráo nên Củ Chi là khu vực duy nhất không có nguy cơ ngập lụt tại TP.HCM

Đất nền Zenta Land – pháp lý đầy đủ, tiềm năng tăng giá mạnh

Mới đây nhất, giới đầu tư xôn xao trước quyết định siết chặt việc phân lô tách thửa tại các dự án việc này giúp nhiều dự án đã có đầy đủ pháp lý có lợi thế. Cùng với tâm lý thích sở hữu bất động sản liền thổ của đại bộ phận người dân cũng làm gia tăng nhu cầu săn đất vùng ven giá “vừa túi” đầy đủ pháp lý. Những yếu tố này sẽ góp phần giúp các dự án đất nền đã có pháp lý đầy đủ mang tiềm năng tăng giá mạnh trong tương lai.

Các chuyên gia tài chính cũng nhận định, về góc độ đầu tư, trong khi thị trường hiện đang có tâm lý lo ngại thì việc rót tiền vào đất nền có pháp lý rõ ràng vẫn là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất. Do đó, khi đất nền có sổ đỏ khan hiếm thì cũng là lúc cơn sốt thị trường sẽ bùng phát và mang đến cơ hội cho nhà đầu tư thứ cấp có đất nền sổ đỏ thu về lợi nhuận. Tiêu biểu tại Củ Chi, dự án Z – Trung Lập của chủ đầu tư Zenta Land cam kết chỉ bán đất nền đã có sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch, thậm chí các nhà đầu tư được xem sổ trước khi quyết định “xuống tiền”. Đặc biệt, khi mua đất nền tại Z – Trung Lập, các nhà đầu tư sẽ mua trực tiếp từ đơn vị sản xuất, không qua trung gian nên sẽ nhận được mức giá tốt nhất chỉ từ 7,2 triệu/m2, cam kết lợi nhuận thu về cao nhất.

Dự án đất nền Z – Trung Lập của chủ đầu tư Zenta Land được nhiều nhà đầu tư chú ý bởi pháp lý pháp lý minh bạch, đã có sổ hồng riêng từng nền, vừa tầm tài chính…

Giá thấp, tính thanh khoản cao, đa dạng phân khúc

So với mặt bằng chung tại TP.HCM, Củ Chi là thị trường có tiềm năng lớn nhưng giá “vừa túi”, các nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một khoản vốn nhỏ là đã có thể sở hữu lâu dài một mảnh đất tại đây. Sở dĩ giá đất Củ Chi mềm hơn hẳn các khu vực quận huyện khác là vì địa phương này chỉ mới bước vào quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, với vị trí chiến lược và những lợi thế nổi bật, huyện Củ Chi sẽ trở thành khu vực giao thương sầm uất, địa điểm an cư lý tưởng và chốn đầu tư hút khách trong tương lai.

Nổi bật tại Củ Chi, chủ đầu tư Zenta Land – đơn vị chuyên sản xuất đất nền cũng đang mở bán các dự án tại các điểm “nóng” thuộc xã Phú Mỹ Hưng, xã An Nhơn Tây, xã Nhuận Đức và xã Tân Phú Trung với nhiều phân khúc giá, phù hợp với tài chính của nhiều nhà đầu tư.

“Với mức giá chỉ từ 4.5tr/m2, đất nền Zenta Land có tính thanh khoản cao, dễ “ra hàng”. Có thể nói, đây là thời điểm vàng để đầu tư đất nền Củ Chi với giá tốt nhất bởi nếu không mua bây giờ thì trong tương lai các nhà đầu tư sẽ phải mua với giá cao hơn rất nhiều”, anh Toàn, khách hàng của đất nền Zenta Land cho biết.

(Theo TC Thanh niên)