5 đơn vị bắt tay phân phối khu đô thị The Eden City

Trục phát triển Bến Cát – Bàu Bàng – Củ Chi

The Eden City có quy mô 8,8 ha, bao gồm 525 nhà phố vườn, shophouse diện tích tư 75 – 115 m2, các block căn hộ chung cư và tiện ích như trung tâm thương mại, trường học, công viên. Tọa lạc trên hai tuyến đường ĐH 619 và ĐT 749, The Eden City sở hữu khả năng kết nối hoàn chỉnh với các khu vực lân cận thông qua các tuyến giao thông chính như ĐT 240, ĐT 774, quốc lộ 13, quốc lộ 14, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, đường Vành đai 4…



Đại diện chủ đầu tư và lãnh đạo các đơn vị phân phối The Eden City trong chương trình huấn luyện

nhân viên kinh doanh. Tham khảo thêm thông tin tại website http://www.theedencity.vn

Trong tương lai, khu vực này còn được đầu tư thêm cao tốc Đức Hòa (Long An) – Chơn Thành (Bình Phước), cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, metro Thủ Dầu Một – Mỹ Phước – Bàu Bàng – Long Nguyên. Hệ thống giao thông này giúp The Eden City trở thành trung tâm của các khu vực phát triển năng động như thị xã Bến Cát, đô thị công nghiệp Bàu Bàng, thành phố mới Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một và khu Tây TP.HCM (Củ Chi, Hóc Môn).

Theo quy hoạch khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương, trục Bến Cát – Bàu Bàng chiếm giữ một vị thế quan trọng với nhiệm vụ thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ. Bởi không chỉ nằm ở trung tâm tam giác kinh tế gồm Miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Miền Tây, khu vực Bến Cát – Bàu Bàng còn có thế đất cao ráo, liền kề thành phố mới Bình Dương (một trong 21 đô thị thông minh đầu tiên trên thế giới) và thuận lợi đến TP.HCM (thị trường tiêu thụ hàng hóa, giao thương lớn nhất cả nước).



Phối cảnh tổng thể khu đô thị The Eden City với khả năng kết nối liên vùng thuận lợi

Đó cũng là nguyên nhân các tuyến cao tốc, metro và cảng cạn ICD hay khu công nghệ cao quy mô lên đến 900 ha đều được quy hoạch trên trục Bến Cát – Bàu Bàng. Vài năm tới, khi TP.HCM phát triển mạnh khu Tây gồm Hóc Môn, Củ Chi, quận 12 thì sẽ kết nối với trục Bến Cát – Bàu Bàng lên Bình Phước, Tây Nguyên nhằm hình thành một tuyến hành lang phát triển mới tương tự trục quốc lộ 13 hay đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn – Nhơn Trạch. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, mới đây Chính phủ đã giao TP.HCM nghiên cứu thực hiện dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (Tây Ninh) hứa hẹn nhiều triển vọng.

Nhiều yếu tố tiềm năng

The Eden City chưa chính thức mở bán nhưng theo một số thông tin tìm hiểu, mức giá của dự án chỉ khoảng 540 triệu đồng/nền, thanh toán linh hoạt trong 9 tháng. Kèm theo đó là chương trình khuyến mãi kép từ chủ đầu tư gồm chiết khấu 23 triệu đồng (1.000 USD), xe máy, tivi, tủ lạnh và 5 căn nhà tại dự án. Khảo sát cho thấy đây là mức giá hấp dẫn bậc nhất trên thị trường bất động sản Bình Dương thời điểm này.



Đội ngũ hơn 1.000 nhân viên kinh doanh của năm đơn vị phân phối The Eden City

sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Chưa kể The Eden City còn có lợi thế hạ tầng đã hoàn chỉnh, có sổ đỏ riêng từng nền. Bên cạnh đó, 5 đơn vị phát triển và phân phối dự án đều là những công ty uy tín trong lĩnh vực bất động sản tại Bình Dương với một loạt dự án lớn đã triển khai thành công trong vài năm qua. Đơn cử dự án Hana Garden Mall tại huyện Bắc Tân Uyên sau 2 tháng công bố đã hoàn thiện hạ tầng và giá tăng khoảng 10%.

Theo giới kinh doanh bất động sản, The Eden City không chỉ hấp dẫn bởi mức giá rẻ, mang đến cơ hội an cư cho đông đảo người lao động làm việc tại Bến Cát, Bàu Bàng mà những khách hàng ít vốn cũng có thể tham gia đầu tư. Tiềm năng của dự án ngoài yếu tố giao thông đang được đầu tư mạnh còn do nằm ở trung tâm chuỗi đô thị đang phát triển phía Bắc thị xã Bến Cát phục vụ các khu công nghiệp như Rạch Bắp, Singapore Tech Park, Bàu Bàng… với nhu cầu nhà ở đang tăng cao.

Trên thực tế, tại Bến Cát, Bàu Bàng đã và đang phát triển đến 13 khu công nghiệp, tổng diện tích lên đến 10.000 ha để đón làn sóng đầu tư nước ngoài vào Bình Dương. Điều này cũng tương tự khu vực Tân Uyên hay Thuận An, Dĩ An cách đây vài năm đã khiến thị trường bất động sản tăng phi mã chưa có điểm dừng.