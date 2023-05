1. Chung Cư The Meraki Residences Ecopark

Dự án Meraki Residences Ecopark thuộc quần thể khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên, có quy mô gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, cung cấp 500 căn hộ với giá bán từ 50-60 triệu/m2. Mặc dù thuộc địa phận Hưng Yên, nhưng sản phẩm trong dự án chủ yếu phục vụ khách hàng từ Hà Nội và một số địa bàn lân cận. Điểm nhấn của dự án là 200 khu vườn chân mây ngay trong tòa nhà. Dự án đang nhận booking cho đợt mở bán đầu tiên với mức chiết khấu 18%, miễn lãi vay 80% và ân hạn nợ gốc 24 tháng, ngân hàng hỗ trợ vay 80% tối đa 35 năm.

Được biết, dự án có mật độ xây dựng khoảng 22%, khá thấp so với các chung cư ở nội thành Hà Nội. Các căn hộ có diện tích từ 31,3 đến 105,6m2.

Trên Batdongsan.com.vn hiện có gần 40 tin đăng bán căn hộ Meraki Residences Ecopark với giá từ 55 triệu/m2.

Phối cảnh một góc dự án chung cư Meraki Residences Ecopark

2. Chung Cư Grand Sunlake Văn Quán

Grand Sunlake là khu phức hợp trung tâm thương mại – văn phòng – căn hộ nằm trong khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Quy mô dự án gồm 1 tòa tháp đôi 50 tầng với 638 căn hộ; 1 tòa tháp 45 tầng với 386 căn hộ; 2 tòa văn phòng 6-16 tầng. Ngoài ra dự án còn có trung tâm thương mại, khu biệt thự. Dự án do Công ty CP thiết bị Thủy Lợi (HESCO) và Công ty CP Tập Đoàn Phát triển Nhà và Đô Thị Thăng Long Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trong đợt mở bán đầu tiên, các căn hộ được chiết khấu cao nhất 300 triệu, lãi suất 0% ân hạn 24 tháng, hỗ trợ vay tối đa 70% và chia thành 8 đợt thanh toán. Giá bán các căn hộ từ 30-45 triệu/m2.

Trên Batdongsan.com.vn hiện có hơn 80 tin đăng bán căn hộ chung cư Grand Sunlake với giá từ 35 triệu đồng/m2.

Ảnh thực tế dự án Grand Sunlake thời điểm đầu tháng 7/2022.

3. Chung Cư Hà Nội Melody Residences

Melody Residences nằm trong KĐT Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Dự án triển khai trên khu đất 3,28ha, quy mô 1.857 căn hộ và 48 shophouse. Các căn hộ có diện tích từ 68-145m2, gồm căn 2PN và 3PN. Dự án do Hưng Thịnh Land làm chủ đầu tư và phát triển.

Được biết, Hà Nội Melody Residences mở bán đợt đầu vào cuối tháng 7/2022 với giá từ 30 triệu/m2. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, tiến độ thanh toán tại dự án chia thành 2 giai đoạn, khá khác biệt so với các dự án thông thường. Cụ thể:

Hợp đồng đặt cọc: Khách hàng thanh toán đủ 18% sẽ ký hợp đồng đặt cọc, sau đó thanh toán mỗi 2% sau 1,5 tháng đến 26% trong vòng 6 tháng song song với tiến độ thi công dự án

Hợp đồng mua bán: thanh toán tiếp 4% (cộng đủ 30%) khách hàng được ký HĐ mua bán sau đó thanh toán trả góp không lãi suất 2,5% mỗi 1,5 tháng trong vòng 24 tháng đến khi đủ 70% giá trị căn hộ. 25% giá trị căn hộ tiếp theo sẽ đóng trong vòng 2 tháng khi nhận thông báo bàn giao và 5% còn lại khi nhận sổ hồng.

Như vậy tiến độ thanh toán tại dự án được chia khá nhỏ, giảm áp lực tài chính cho người mua. Hiện tại dự án vẫn đang mở bán với chính sách của đợt mở bán đầu.

Trên Batdongsan.com.vn hiện có gần 140 tin đăng bán căn hộ chung cư Hà Nội Melody Residences với giá từ 32-38 triệu/m2.

Phối cảnh chung cư Hà Nội Melody Residences

4. Chung Cư The Alpha Residence

The Alpha Residence nằm trong khu đô thị The 9 Stellars (TP. Thủ Đức, TP.HCM) do Công ty CP Ngân Thạnh làm chủ đầu tư, đơn vị phát triển là Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land). The 9 Stellars triển khai trên khu đất có diện tích 16,5ha, gồm 2 giai đoạn triển khai. Giai đoạn 1 của dự án có khoảng 200 căn hộ và 50 biệt thự đã ra mắt trong năm 2021. Hiện dự án đang mở bán đợt cuối của giai đoạn 2 chính là toà The Alpha Residence.

The Alpha Residence là tòa tháp cao 38 tầng cung cấp 540 căn hộ có diện tích trong khoảng 45,6 – 64,8 – 87,89 m2, đang nhận booking với giá từ 69 triệu đồng/m2.

Trên Batdongsan.com.vn hiện đang có các tin đăng bán căn hộ chung cư The 9 Stellars với giá từ 57-69,4 triệu/m2.

Phối cảnh chung cư The Alpha Residence, Thủ Đức, TP.HCM

4. Chung Cư Essensia Nam Sài Gòn

Dự án Essensia Nam Sài Gòn tọa lạc trên Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, do Công ty CP Địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư. Dự án triển khai trên khu đất 1,05ha, gồm 2 tòa cung cấp 424 căn hộ.

Ngày 17/9 vừa qua dự án mở bán đợt 1 với giỏ hàng gồm 169 căn hộ, giá bán từ 60-70 triệu/m2. Căn 2 PN tại đây có giá thấp nhất từ 4,6 tỷ đồng. Các căn penthouse trong dự án có giá từ 13 tỷ/căn trở lên.

Trong đợt mở bán này, khách hàng được miễn phí quản lý 12 tháng, chiết khấu 1% cho 50 căn hộ đầu tiên, ân hạn nợ gốc tối đa 3 năm, vay tối đa 80% giá trị căn hộ trong 35 năm.

Trên Batdongsan.com.vn hiện có gần 50 tin đăng bán căn hộ chung cư Essensia Nam Sài Gòn với giá từ 55-64 triệu/m2.

Phối cảnh dự án Essensia Nam Sài Gòn

chung cư sắp mở bán trên toàn quốc được Batdongsan.com.vn liên tục cập nhật mới trên Trên đây Batdongsan.com.vn đã cập nhật một số dự án căn hộ chung cư đang mở bán hoặc nhận booking trong thời gian gần đây. Sắp tới sẽ có thêm nhiều dự án chung cư có kế hoạch mở bán trong năm nay hoặc đầu năm sau như: The Horizon Phú Mỹ Hưng; The Privia; Stella Residence quận 5; Happy One Linh Xuân Thủ Đức; Imperia River View (Hà Nội)… Bạn đọc có thể theo dõi danh sáchtrên toàn quốc được Batdongsan.com.vn liên tục cập nhật mới trên chuyên trang Dự án

Ngọc Sương

