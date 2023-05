5 lợi thế "vàng" giúp The Sun tỏa sáng với những giá trị bền vững

Vị trí trung tâm khu công nghiệp – triển vọng mới cho giới đầu tư

Sau Thủ Dầu Một, Thuận An hay Dĩ An, huyện Bàu Bàng đang nổi lên như vùng đất trẻ đầy triển vọng mới về phát triển công nghiệp tại Bình Dương. Nhiều chuyên gia nhận định Bàu Bàng đang đi theo đúng định hướng phát triển của tỉnh là trở thành đô thị phát triển công nghiệp công nghệ cao, xu hướng đầu tư đổ về Bàu Bàng sẽ ngày càng mạnh mẽ.

The Sun – phân khu đẹp nhất dự án Dream City đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư

Nơi đây đang sở hữu một loạt khu công nghiệp quy mô lớn như: khu đô thị – công nghiệp Bàu Bàng rộng 3.200ha, KCN Tân Bình rộng hơn 350ha và sắp mở rộng thêm 1.055ha, KCN Cây Trường và KCN Lai Hưng với tổng diện tích khoảng 1.300ha. Trong định hướng hình thành đô thị thông minh của tỉnh, Bàu Bàng sẽ được đầu tư xây dựng thành trung tâm công nghiệp, logistic và công nghệ cao với điểm nhấn là việc bổ sung KCN khoa học công nghệ rộng 900ha trong tương lai.

The Sun nằm tại trung tâm thị trấn Lai Uyên, liền kề khu công nghiệp Bàu Bàng, kết nối các trục giao thông quan trọng bậc nhất tại khu vực này. Với lợi thế nằm trên mặt tiền đường nội bộ DX nối với trục QL13 huyết mạch dẫn từ TP. HCM đến Bình Phước; tiếp giáp với trục đường Mỹ Phước – Tân Vạn giúp tiết kiệm 30% thời gian và chi phí khi lưu thông hàng hóa từ TP.HCM.

Đón đầu các dự án hạ tầng trọng điểm

The Sun càng thêm "nóng" khi hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm sẽ được hoàn thiện trong tương lai như: đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn; cao tốc TP. HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển từ TP. HCM qua Bàu Bàng đến Bình Phước, tạo tính liên kết vùng và có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đề án nâng cấp và mở rộng QL13…

The Sun với những dãy shophouse mang lại nhịp sống sôi động cho cư dân

Nhờ vào lợi thế vị trí và đón đầu các dự án trọng điểm bậc nhất của khu vực, The Sun trở thành cửa ngõ giao thương chiến lược của các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm TP. HCM – Bình Dương – Đồng Nai – Vũng Tàu – Long An.

Kết nối tiện ích khu vực toàn diện

Cuộc sống của những cư dân hiện đại không thể thiếu các tiện ích phục vụ cho mọi nhu cầu học tập, làm việc, giải trí… The Sun không chỉ là dự án để đầu tư mà còn là khu đô thị xứng đáng để an cư. Với vị trí đẹp giữa vùng lõi trung tâm KCN Bàu Bàng, The Sun dễ dàng kết nối với hệ thống các dịch vụ một cách toàn diện. Chỉ từ 5-20 phút di chuyển trên những tuyến đường thông thoáng, cư dân đã có thể đến được chợ, khu mua sắm thương mại, dịch vụ y tế cao cấp, trường học các cấp. Đặc biệt, dự án cũng nằm liền kề các khu hành chính, văn hóa thông tin và thể dục thể thao của huyện…

Nhưng hơn cả việc thụ hưởng tiện ích từ ngoại khu, chủ đầu tư The Sun còn tâm huyết mang đến cho từng cư dân những dịch vụ vượt trội khác ngay bên trong khuôn viên sinh sống. Khu cây xanh rộng hơn 10.200m2, hệ thống trường học cấp 1 – 2 – 3 chất lượng cao rộng trên 14.000m2, khu y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiện đại với quy mô gần 3.000m2 cùng các trung tâm mua sắm, dịch vụ và mạng lưới an ninh 24/7 sẽ giúp bạn trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống tương tự như cư dân các đô thị trung tâm khác.

Khu y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiện đại sẽ mang đến chuẩn mực sống khác biệt

Pháp lý vững vàng, sổ hồng từng nền

Đây có thể sẽ là lý do có “sức nặng” để giới đầu tư mạnh dạn “xuống tiền”. The Sun được đầu tư và xây dựng trên quỹ đất sạch rộng 24.995, 1m2, bao gồm 265 sản phẩm đất nền, pháp lý hoàn thiện, sổ đỏ từng nền. Đặc biệt, khách hàng đầu tư vào The Sun không bắt buộc phải xây dựng vẫn được cấp sổ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí và tỷ lệ lợi nhuận. Hiện nay, dự án được giới thiệu với mức giá chỉ từ 11-12 triệu/m2 cùng với chính sách thanh toán linh hoạt, nhẹ nhàng.

Hưởng lợi từ sức bật chung của thị trường Bình Dương

The Sun có thể tỏa sáng như tên gọi không thể bỏ qua yếu tố quan trọng từ sức nóng bền bỉ của thị trường Bình Dương. Trong các đô thị vệ tinh, Bình Dương vẫn đang là “ngôi sao sáng” sau TP. HCM, đặc biệt là ở phân khúc đất nền. Nguồn cung dồi dào, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội tăng trưởng cùng với khả năng kết nối tuyệt vời. Đó là lý do vì sao tỷ lệ hấp thụ tại Bình Dương thậm chí còn vượt mặt TP.HCM và ghi nhận mức độ tăng trưởng bền vững từ 30-50%.

Đến thời điểm hiện tại, dư địa phát triển tại đây vẫn còn rất mạnh mẽ với xu hướng dịch chuyển dần ra các huyện như Bến Cát, Bàu Bàng. Do đó, The Sun với vị trí trung tâm của Bàu Bàng được kỳ vọng sẽ trở thành dự án trọng điểm, sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư.