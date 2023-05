5 lý do giải thích vì sao bất động sản nghỉ dưỡng Bảo Lộc tăng nóng

Nhận định về tiềm năng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Bảo Lộc, anh Nguyễn Nguyên An, Giám đốc một công ty đầu tư phát triển, trụ sở tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh cho rằng, có 5 lý do khiến thị trường bất động sản ở TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) trở nên “hot” trong thời gian qua. Đó là: Khí hậu, kết nối giao thông, quy hoạch đô thị, diện tích đất phù hợp và giá mềm.

Thật vậy, khí hậu ôn đới được xem là “đặc sản” của Bảo Lộc. Với những ai muốn tránh xa cái nóng, vùng đất cao nguyên này sẽ mang đến sự dễ chịu với không khí mát mẻ. Thời tiết Bảo Lộc thường se lạnh vào buổi sáng và khi về chiều. Nhiệt độ trung bình cả năm vào khoảng 21 – 22 độ C, Vào những tháng cuối năm (tháng 11 – 12) và những tháng đầu năm sau (tháng 1 – 2) là thời điểm tương đối lạnh ở Bảo Lộc, nhiệt độ có thể xuống 15 – 16 độ C. Thời tiết lạnh có thể kèm theo mưa phùn, đó chính là nét đặc trưng của vùng đất cao nguyên thơ mộng này. Đây là môi trường đáng sống cho cộng đồng dân cư cũng như phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường.

Về kết nối giao thông, Bảo Lộc ở vị trí không quá xa TP. Hồ Chí Minh, chỉ cách khoảng 195km. Từ TP. Hồ Chí Minh đi lên Đà Lạt, du khách thường đi theo đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, sau đó từ ngã ba Dầu Giây rẽ vào Quốc lộ 20 đi lên Bảo Lộc – Đà Lạt.

Hiện nay, tuyến đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương đang được các cơ quan chức năng khởi động về thủ tục càng làm cho kết nối giao thông đến Bảo Lộc thêm thuận lợi. Tuyến đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương dự kiến gồm 3 dự án thành phần: Dầu Giây – Tân Phú; Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương, với các phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 và 2025 – 2030. Khi tuyến cao tốc này hoàn thành, kết nối hoàn chỉnh với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, và tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn (Đà Lạt) chắc chắn rất thuận lợi đi lại từ TP. Hồ Chí Minh đến Bảo Lộc, cũng như từ Bảo Lộc đến Đà Lạt.

Tuyến cao tốc này có ý nghĩa quan trọng, rút ngắn thời gian đi lại từ Tây Nguyên về Đông Nam Bộ, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 20. Với sự phát triển các tuyến đường giao thông hiện hữu và tương lai, vị trí hấp dẫn của Bảo Lộc sẽ trở thành nền tảng để phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại đây.

Về quy hoạch đô thị, hiện nay, chính quyền và các cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc đang xúc tiến thực hiện, hoàn thành các tiêu chí còn lại để phấn đấu đưa TP. Bảo Lộc từ đô thị loại III lên đô thị loại II vào năm 2025. Không chỉ thế, Bảo Lộc còn hướng đến “mục tiêu kép”, vừa trở thành đô thị loại II, vừa là đô thị sinh thái vào năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Song song với việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, TP. Bảo Lộc cũng đang phối hợp với các sở, ngành liên quan tại tỉnh Lâm Đồng tiến hành lập đồ án quy hoạch chung TP. Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040. Bảo Lộc sẽ phát triển bền vững theo hướng đô thị sinh thái xanh hiện đại, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp thông minh; kiến tạo, phát huy môi trường sống theo hướng bố trí hợp lý các khu đô thị xanh, bảo vệ tốt môi trường sinh thái, xứng tầm đô thị “hạt nhân” phía nam của tỉnh Lâm Đồng.

Một sức hút khác ở thị trường bất động sản ở Bảo Lộc là diện tích đất đầu tư phù hợp. Diện tích của Bảo Lộc là khoảng 23.256 ha. Trong đó, nhiều diện tích đất phục vụ ngành nông nghiệp như trà, cà phê, tơ tằm, cây ăn trái… và các ngành công nghiệp, dịch vụ du lịch khác. Song song đó, quỹ đất ở Bảo Lộc còn lớn, nhiều tiềm năng khai thác đem lại hiệu quả kinh tế lớn, trong đó có bất động sản nghỉ dưỡng.

Anh Nguyên An phân tích: Nếu mọi người đầu tư ngôi nhà thứ hai (second home) để nghỉ dưỡng, dĩ nhiên ngôi nhà thứ hai phải có diện tích lớn hơn căn nhà đang ở (chẳng hạn ở Sài Gòn). Chẳng lẽ, đi nghỉ dưỡng lại ở ngôi nhà nhỏ hơn cả căn nhà đang ở! So với Đà Lạt, không có nhiều diện tích đất rộng rãi để làm ngôi nhà nghỉ dưỡng. Trong khi đó, ở Bảo Lộc, còn khá nhiều khu vực, người dân có thể chọn diện tích đất rộng rãi để đầu tư làm ngôi nhà nghỉ dưỡng.

Sau cùng, điểm nhấn có lẽ rất quan trọng thu hút nhiều người vào thị trường bất động sản ở Bảo Lộc là giá mềm. Ở bất cứ khu vực nào, địa phương nào, giá đất luôn tăng dần theo thời gian. Bất động sản ở Bảo Lộc cũng không ngoại lệ đó.

Tuy nhiên, mức giá bất động sản ở Bảo Lộc được nhận định là vẫn còn “mềm” hơn so với các khu vực lân cận như Đà Lạt, Phan Thiết, Lagi, Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch và tiềm năng vẫn còn rất lớn, nhất là trong bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng vùng đồi núi còn khá mới mẻ, có sức hút còn nghỉ dưỡng vùng biển đã phần nào bão hòa.

TP. Bảo Lộc được định hướng trở thành đô thị trọng điểm khu vực Nam Tây Nguyên. Đó cũng là nền tảng để phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố này. Trước đây, du khách từ TP. Hồ Chí Minh đi du lịch Đà Lạt, khi đi ngang qua Bảo Lộc, xứ sở chè này chỉ là điểm nghỉ dừng chân. Nhưng nay Bảo Lộc đang dần trở thành điểm đến. Những người chọn lối sống nghỉ dưỡng, đánh giá cao Bảo Lộc về khí hậu trong lành, mát mẻ cùng những thắng cảnh đậm chất thiên nhiên. Kết hợp với giao thông ngày càng thuận tiện, Bảo Lộc đang thu hút lượng lớn cộng đồng cư dân hiện đại – những người yêu thích sống xanh và mong muốn sở hữu “ngôi nhà thứ 2” tại thành phố cao nguyên xinh đẹp, thơ mộng này.