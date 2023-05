5 lý do nên chọn mua đất nền dự án Đông Bình Dương

1. Vị trí đắc địa

Khu đô thị Đông Bình Dương có tổng diện tích 126ha, đã được UBND TX. Dĩ An phê duyệt. Dự án trực thuộc phường Tân Bình, TX. Dĩ An, quy mô hơn 6.000 nền đất, gồm 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 và 2 hiện đã được san lấp xong, chuẩn bị làm cơ sở hạ tầng.

Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai (đến ngã tư Bình Trị 150m) với chiều dài là 2,5km, lộ giới mặt đường là 24m, vỉa hè mỗi bên 5m. Đây cũng chính là con đường huyết mạch kết nối trực tiếp vào trung tâm TX. Dĩ An, có vị trí vô cùng quan trọng, là con đường nhanh và duy nhất đi về Tân Vạn, Đồng Nai.

Vị trí dự án càng thuận lợi hơn nhờ đường vành đai Đông Bắc thị xã nằm ngay trong khuôn viên, giúp việc di chuyển về các hướng Tân Uyên, đi vào trung tâm TX. Dĩ An, đi Quốc lộ 1K, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn… nhanh chóng hơn.



Khu đô thị Đông Bình Dương có tổng diện tích 126ha, đã được UBND TX. Dĩ An phê duyệt

2. Hạ tầng đồng bộ, tiện ích, kết nối hoàn chỉnh

Dự án Đông Bình Dương sở hữu tiện ích nội khu đầy đủ gồm trung tâm thương mại, khu hành chính, chợ, trường học cấp 1, cấp 2, trung tâm y tế, khu vui chơi giải trí, trường mầm non, công viên hồ sinh thái… Đây cũng là một trong những dự án đất nền hiếm hoi tại Dĩ An có nhiều tiện ích nội khu phục vụ dân cư trong dự án và các khu lân cận.

Bên trong dự án gồm 1 đường trục chính 16m, lòng đường 7m lề mỗi bên. Đường liên thông D32 và D58 rộng 21m, mặt đường 9m, vỉa hè mỗi bên 6m. Với các đường nhánh 7m vỉa hè mỗi bên 3m. Đặc biệt, dự án có sẵn lối thoát hiểm 2m phía sau và 4m lối đi bộ toàn khu.

Nhờ hạ tầng đồng bộ và vị trí đắc địa, người dân tại khu đô thị Đông Bình Dương có thể đi làm khá nhanh chóng tại các khu vực lân cận như: Thủ Dầu Một, KCN VSip I, TX. Dĩ An, TX. Thuận An, TP. Biên Hòa, huyện Tân Uyên.

Người dân chỉ cần từ 3 đến 20 phút để di chuyển đến các khu mua sắm sầm uất như Aeon Mall, siêu thị Big C, chợ Tân Bình, bệnh viện Quốc tế Comlumpia, trường học cấp 1, cấp 2, khu vui chơi giải trí, nhà thiếu nhi, trường mầm non…



Tiện ích xung quanh dự án Đông Bình Dương

3. Giá bán hợp lý

Là một dự án lớn nhưng Đông Bình Dương hiện có giá bán khá mềm so với các dự án khác tại TX. Dĩ An và TX. Thuận An. Các sản phẩm hiện có giá dao động từ 8-12 triệu/m2, phù hợp với khả năng chỉ trả của các khách hàng đang là công nhân lao động quanh khu vực.

Hiện tại một số dự án lân cận có giá cao hơn khá nhiều so với Đông Bình Dương. Chẳng hạn, khu dân cư Bicosi có giá giao dịch trung bình từ 20-25 triệu/m2; khu dân cư Tân Bình từ 18 triệu/m2. Cao nhất là khu dân cư Vsip I với giá giao dịch từ 20-30 triệu/m2

4. Thuận tiện xây dựng

Với quy mô lớn, đất nền Đông Bình Dương cũng được chia thành nhiều loại diện tích khác nhau để khách hàng lựa chọn: 80m2 (5x16m); 90m2 (5x18m); 100m2 (5x20m). Dự án còn có thêm diện tích nhà phố vườn 135m2 (7,5x18m) thích hợp mua để ở.

Chủ đầu tư cũng quy hoạch dự án hợp lý để khách hàng có thể tự do xây dựng nhà ở từ 2 đến 5 lầu, không bị phụ thuộc vào mẫu nhà cố định. Hiện không có nhiều dự án được cấp phép xây dựng tự do như vậy.



Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc Phúc Hưng có văn phòng đại diện nằm kế bên dự án

5. Đầu tư sinh lời tốt

Bình Dương là một tỉnh giáp ranh TP.HCM, có tốc độ phát triển cực kỳ nhanh với mức vốn đầu tư nước ngoài luôn nằm ở vị trí top đầu của cả nước.

GDP của tỉnh rất cao, thu hút vốn ngoại mạnh, đặc khu kinh tế nhiều, quy hoạch chuẩn đô thị có chỉ số cao hơn rất nhiều các tỉnh khác… Trong khi đó, dự án Đông Bình Dương lại nằm liền kề hàng loạt khu công nghiệp: KCN Linh Xuân; KCN Tân Đông Hiệp A; KCN Tân Đông Hiệp B; KCN Lò Gốm; KCN Dệt May Bình An; KCN VSIP1… Không chỉ thừa hưởng cơ sở hạ tầng, những khu công nghiệp này rất đông đúc người lao động, chuyên gia… có nhu cầu lớn về nhà ở, chỗ lưu trú, giúp dự án Đông Bình Dương thu hút cả khách ở và mua đầu tư.